”En Dios confiamos. Todos los demás deben aportar datos”.
Esta cita, realizada por W. Edwards Deming, se refiere principalmente a la importancia de la medición y análisis de datos a la hora de hacer negocios. En TI, como en los negocios, el análisis de datos es igualmente importante. Así, durante la última década, hemos estado hablando de almacenes de datos, big data, lagos de datos y, últimamente, ciencia de datos. La ciencia de datos se ha convertido en una disciplina de TI por sí sola y una de las cosas más populares hoy en día es ser científico de datos.
En la mayoría de las empresas, parece haber la percepción de que tenemos todos estos datos y solo necesitamos manejarlos y analizarlos correctamente para obtener información y beneficiarnos de ellos.
Conclusión: ¡utilicemos la ciencia de datos!
La ciencia de datos es un elemento clave cuando se trabaja con inteligencia artificial (IA), supervisión y automatización. Se utiliza la ciencia de datos para analizar y agrupar datos, crear correlaciones, buscar clústeres y, esencialmente, obtener conocimiento sobre los datos que no se pueden obtener con los informes estándar de las herramientas y los sistemas que crean y almacenan los datos. La mayoría de los científicos de datos utilizan Python o R para realizar este trabajo.
Mis experiencias personales con la ciencia de datos están relacionadas principalmente con la gestión de servicios, donde utilizamos la ciencia de datos para analizar datos de tickets, incidentes, cambios, problemas, solicitudes de servicio, CSAT y más para identificar patrones específicos y potencial de automatización. Esto, a su vez, lleva a una serie de recomendaciones sobre cómo hacer que los procesos de servicio y gestión de los servicios sean más eficaces y consuman menos recursos.
Sin embargo, no se trata simplemente de obtener una lista de tickets y aplicar la ciencia de datos. También necesita entender el contexto de los datos que analiza, cómo se están utilizando y qué procesos están soportando. La ciencia de datos, por sí sola, no aporta valor, a menos que entienda el contexto de los datos que analiza. Puede parecer obvio, pero a veces parece haber una percepción errónea de que:
No funciona así.
Utilice la minería de datos y realice una evaluación inicial de la calidad:
Por supuesto, podría explicar todo lo anterior, pero eso haría que esta entrada de blog fuera demasiado larga. En su lugar, lea más sobre lo que IBM puede ofrecer aquí.
O póngase en contacto conmigo si le interesa la ciencia de datos y cómo PUEDE utilizarla para aportar valor a los datos de SU empresa. Hay muchas opiniones, pero ¿tiene pruebas para demostrar sus puntos? Si no, ¡traiga datos!
Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo en HHansen@dk.ibm.com/es-es.