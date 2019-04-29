”En Dios confiamos. Todos los demás deben aportar datos”.

La ciencia de datos es un elemento clave cuando se trabaja con inteligencia artificial (IA), supervisión y automatización. Se utiliza la ciencia de datos para analizar y agrupar datos, crear correlaciones, buscar clústeres y, esencialmente, obtener conocimiento sobre los datos que no se pueden obtener con los informes estándar de las herramientas y los sistemas que crean y almacenan los datos. La mayoría de los científicos de datos utilizan Python o R para realizar este trabajo.

Mis experiencias personales con la ciencia de datos están relacionadas principalmente con la gestión de servicios, donde utilizamos la ciencia de datos para analizar datos de tickets, incidentes, cambios, problemas, solicitudes de servicio, CSAT y más para identificar patrones específicos y potencial de automatización. Esto, a su vez, lleva a una serie de recomendaciones sobre cómo hacer que los procesos de servicio y gestión de los servicios sean más eficaces y consuman menos recursos.

Sin embargo, no se trata simplemente de obtener una lista de tickets y aplicar la ciencia de datos. También necesita entender el contexto de los datos que analiza, cómo se están utilizando y qué procesos están soportando. La ciencia de datos, por sí sola, no aporta valor, a menos que entienda el contexto de los datos que analiza. Puede parecer obvio, pero a veces parece haber una percepción errónea de que:

No funciona así.