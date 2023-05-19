Ha pasado un año y medio desde que implementamos la función de dimensionamiento de CPU de contenedores consciente de la limitación para IBM Turbonomic, y ha captado bastante atención por una buena razón. Como se ilustra en nuestra primera entrada de blog, establecer un límite de CPU incorrecto está matando silenciosamente el rendimiento de su aplicación y, literalmente, está funcionando según lo diseñado.

Turbonomic visualiza las métricas de estrangulamiento y, lo que es más importante, tiene en cuenta el estrangulamiento a la hora de recomendar el dimensionamiento del límite de CPU. No solo podemos exponer este asesino silencioso del rendimiento, sino que Turbonomic prescribirá el valor límite de la CPU para minimizar su impacto en el rendimiento de su aplicación en contenedores.

En este nuevo post, vamos a hablar de una mejora significativa en la forma en que medimos el nivel de aceleración. Antes de esta mejora, nuestro indicador de limitación se calculaba en función del porcentaje de períodos limitados. Con esta medida, se subestimó la limitación en las aplicaciones con un límite de CPU bajo y se sobreestimó en las que tenían un límite de CPU alto. El resultado fue un dimensionamiento demasiado agresivo de las aplicaciones de límite alto, ya que orientamos nuestra toma de decisiones hacia las aplicaciones de límite bajo para minimizar el estrangulamiento y garantizar su rendimiento.

En esta mejora reciente, medimos la limitación en función del porcentaje de tiempo limitado. En esta publicación, le mostraremos cómo funciona esta nueva medición y por qué corregirá tanto la subestimación como la sobreestimación mencionadas anteriormente:

Breve revisión de la aceleración de la CPU