Cómo mejorar la experiencia de los candidatos con la IA

La experiencia del candidato no se basa solo en la contratación. Es un reflejo crítico de la marca del empleador.
Hoy en día, el término "experiencia del candidato" se refiere a las percepciones y actitudes que desarrollan los solicitantes de empleo al interactuar con una organización a través del proceso de reclutamiento y contratación. Comprende todos los puntos de contacto que un candidato tiene con una empresa desde que ve por primera vez una oferta de empleo. La experiencia del candidato continúa durante el proceso de solicitud, con selección, entrevistas, negociaciones de ofertas y, finalmente, incorporación o rechazo.
A diferencia de la experiencia del cliente, que se ha estudiado durante décadas, la experiencia del candidato es una disciplina relativamente nueva. Pero su importancia ha crecido drásticamente. Este crecimiento se debe en parte a que el mercado del talento se ha vuelto más competitivo,ya que el valor del talento tecnológico supera las habilidades del personal en general.
Según Deloitte, la demanda de empleos tecnológicos en Estados Unidos crecerá hasta alcanzar los 7,1 millones en 2034. Al mismo tiempo, los candidatos de primer nivel esperan cada vez más de los empleadores tanta transparencia y personalización como la que reciben de las principales marcas de consumo. La agilidad en el proceso de contratación se ha convertido en un factor crítico en el rápido panorama empresarial actual.
La experiencia del candidato viene determinada por varios elementos interrelacionados:
En esencia, una experiencia positiva para el candidato se basa en mostrarle respeto y dignidad en cada interacción, incluso a las personas que no resulten seleccionadas.
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Sin embargo, para los reclutadores y los responsables de contratación, que deben compaginar cientos de interacciones diarias con las necesidades inmediatas de dotación de personal, crear experiencias personales y empáticas puede suponer todo un reto. Cada vez más, los equipos de selección de personal están incorporando tecnologías de IA y automatización a los procesos manuales que requieren mucho tiempo, con el fin de facilitar una experiencia fluida y eficaz a los candidatos. Idealmente, estas colaboraciones humano-máquina permiten a los profesionales de RR. HH. centrarse en construir relaciones, orquestar estrategias globales de talento y realizar trabajos de mayor valor.
"Para mejorar la experiencia de los candidatos", afirma Tom Mason, responsable global de operaciones de talento en IBM® Consulting, "las organizaciones deberían empezar por resolver los momentos en los que los candidatos tienen que esperar, hacer preguntas o esforzarse demasiado".
"El flujo de solicitudes, la comunicación y el desarrollo de las entrevistas son los factores que se pueden optimizar con mayor rapidez", afirma. "La inteligencia artificial tiene un mayor impacto cuando orquesta estos flujos de trabajo, automatizando las tareas que no requieren criterio humano, lo que permite que los responsables de selección y los directores de contratación se centren en los momentos que realmente importan".
El panorama del talento en 2026 es muy diferente al de hace cinco años. La normalización del trabajo remoto o híbrido y las búsquedas de empleo impulsadas por IA han elevado de manera fundamental el listón de lo que las organizaciones deben ofrecer durante el proceso de contratación. Los mercados laborales competitivos, combinados con el rápido ciclo informativo de las redes sociales, ponen a las organizaciones que buscan el mejor talento en una posición difícil.
Al mismo tiempo, las habilidades necesarias para prosperar en el personal moderno están cambiando a un ritmo rápido, y muchos puestos requieren conjuntos de habilidades completamente diferentes. Por ejemplo, IBM ha modificado recientemente las descripciones de los puestos de trabajo para empleados sin experiencia con el fin de reflejar esta nueva realidad, dando prioridad a las habilidades sociales frente a las funciones que se pueden automatizar fácilmente.
Para adaptarse al momento, las estrategias de gestión del talento cambiarán necesariamente: según una encuesta a 750 ejecutivos del IBM Institute of Business Value, el 87 % de los líderes empresariales creen que para aprovechar al máximo las herramientas de IA, deben contar con las personas adecuadas en las posiciones correctas.
En un mercado en el que es probable que los candidatos de calidad se entrevisten con varias organizaciones de manera simultánea, un proceso de contratación lento o desorganizado puede ser un lastre competitivo. Las organizaciones que no pueden moverse con rapidez y ofrecer un recorrido coherente al candidato podrían perder sistemáticamente a sus mejores clientes potenciales, o encontrarse con una mala reputación. Según Kim Morick, líder de RR. HH. de IBM Consulting para la IA en primer lugar, el talento de primer nivel permanece en el mercado una media de solo 10 días.
Invertir en una buena experiencia del candidato puede generar beneficios cuantificables tanto a corto como a largo plazo. Una experiencia del candidato cuidadosamente elaborada, respetuosa y eficiente proporciona un valor palpable a largo plazo. Incluso si un candidato potencial no recibe una oferta, una gran experiencia aumenta la probabilidad de que solicite un puesto vacante en la misma empresa en el futuro.
Según una encuesta de Gallup, los empleados recién contratados que afirman haber tenido una excelente experiencia como candidato tienen 3,2 veces más probabilidades de sentirse vinculados a la cultura de su organización. Además, estos candidatos tienen 3 veces más probabilidades de estar extremadamente satisfechos con su trabajo.
Cuando las organizaciones ofrecen constantemente experiencias de contratación bien organizadas, los candidatos se convierten en defensores de la marca. Pueden compartir impresiones positivas con sus redes profesionales, dejar reseñas favorables en sitios como LinkedIn o recomendar una organización a compañeros con talento que buscan trabajo activamente. Con el tiempo, esta creación de reputación orgánica se convierte en una conciencia de marca significativa con ventajas de contratación.
En pocas palabras, las organizaciones conocidas por tratar bien a los candidatos atraerán a más candidatos. Los mejores talentos suelen tener opciones, y los profesionales cualificados suelen realizar una investigación sobre la experiencia de contratación antes de elegir dónde invertir su tiempo. Una sólida reputación en cuanto a la experiencia de los candidatos atrae a candidatos que están realmente entusiasmados con las organizaciones, lo que crea un pipeline de mayor calidad.
Un proceso simplificado también es más rápido y rentable. La comunicación proactiva y la programación fluida hacen que las decisiones se tomen rápidamente, lo que permite a los candidatos avanzar rápidamente en su proceso. Este enfoque reduce el número de puestos vacantes.
La decisión de aceptar una oferta de trabajo rara vez se toma de forma aislada. Los candidatos sopesan no solo el paquete de compensación, sino también su impresión general de una organización formada a través del proceso de contratación. Por el contrario, los candidatos que consideran que el proceso es desorganizado tienen más probabilidades de aceptar ofertas en otros lugares.
La experiencia del candidato marca la pauta para la experiencia del empleado. Cuando las promesas hechas durante la contratación son auténticas y coherentes con la realidad del puesto, los nuevos empleados llegan con expectativas razonables. También es menos probable que experimenten la desilusión que impulsa el abandono temprano.
En mercados de talento ajustados, la experiencia del candidato puede ser un auténtico factor diferenciador. Las organizaciones que construyen una reputación genuina por tratar excepcionalmente bien a los candidatos pueden ver resultados no solo en el ciclo de contratación actual, sino a lo largo de los años.
Los programas eficaces de experiencia del candidato se basan en datos, incluso si el proceso es muy específico y personal. "La 'experiencia' puede parecer un concepto muy subjetivo y difuso", afirma Kimberly Morick, responsable de recursos humanos con enfoque en IA de IBM Consulting. "Pero en un mercado de talento tan competitivo, no se puede gestionar lo que no se puede medir".
Morick afirma que aconseja a las organizaciones que analicen sus procesos de selección desde dos perspectivas concretas: "los datos objetivos sobre la eficiencia y la percepción humana del proceso".
Hoy en día, la IA y la automatización se implementan cada vez más para reforzar a los equipos humanos a lo largo del proceso de adquisición de talento. La más exitosa de estas iniciativas transfiere a las máquinas las tareas administrativas urgentes y de gran volumen de tiempo, lo que permite a los equipos de RR. HH. centrarse en áreas en las que el toque humano no es negociable.
"La mayoría de las iniciativas de experiencia fracasan no porque a las organizaciones no les importe, sino porque hacen correcciones en la superficie en lugar del sistema", afirma Mason. "La mejora real proviene del rediseño de los flujos de trabajo, la segmentación de la varianza y el uso de la IA para eliminar la fricción y, al mismo tiempo, permitir momentos humanos significativos".
Mejorar la experiencia de los candidatos no es un proyecto puntual: es un proceso de iteración continua. Un recorrido cuidadosamente diseñado de los candidatos y algunas intervenciones tecnológicas pueden ayudar a los equipos de contratación a perfeccionar la forma en que los posibles empleados interactúan con una organización.
Algunas buenas prácticas para mejorar la experiencia del candidato incluyen:
Para los puestos de gran volumen, las herramientas de selección de la IA pueden limitar el agotamiento de los reclutadores y mejorar el proceso de contratación. Estos programas identifican rápidamente qué solicitantes cumplen con los requisitos básicos. A cambio, este proceso ayuda a garantizar que la atención del reclutador humano se centre en los mejores candidatos más relevantes. Cuando se implementan de manera responsable, estas herramientas aceleran el tiempo de revisión sin sacrificar la equidad. Por ejemplo, cuando IBM rediseñó sus procesos de RR. HH., la organización introdujo una herramienta de contratación para utilizar información sobre el mercado laboral y las experiencias pasadas de contratación de candidatos. Este enfoque tenía como objetivo no solo estimar el tiempo de contratación, sino también identificar a los candidatos con más probabilidades de tener éxito en un puesto específico.
Antes de introducir mejoras, es importante identificar dónde se producen los puntos de fricción. Analice cada punto de contacto del proceso desde la perspectiva del candidato: ¿el sitio web de empleo está optimizado para dispositivos móviles? ¿Cuánto tiempo se tarda en completar la solicitud? ¿Cuántos días transcurren entre cada etapa?
La descripción del puesto suele ser la primera interacción significativa que un candidato tiene con una organización. Las listas de requisitos infladas y las responsabilidades vagas pueden ser barreras inmediatas. Las ofertas de empleo eficaces comunican las funciones y las expectativas de forma clara y reflejan con honestidad la cultura de la empresa y las expectativas de un equipo.
Las herramientas inteligentes de búsqueda y selección de empleo muestran los puestos más relevantes en función de las habilidades y la experiencia del candidato. Este proceso aumenta la probabilidad de que los candidatos encuentren y se postulen a puestos que realmente se adapten a ellos.
Como señaló Morick, las tasas de abandono de la solicitud son una métrica reveladora. Si los candidatos abandonan el proceso de solicitud en gran número, el proceso es demasiado engorroso. Las buenas prácticas incluyen mantener las aplicaciones concisas y agilizar la subida de documentos para evitar información redundante.
Recientemente, el proveedor de servicios de TI msg creó un bot para responder a las preguntas relacionadas con el trabajo de los candidatos y animó a los solicitantes de empleo a relacionar los CV con los puestos vacantes más adecuados. Esta solución aceleró el proceso de contratación, generando un 20 % más de aplicaciones adecuadas y dando lugar a un aumento de dos dígitos en la adecuación de candidatos a los puestos adecuados.
Los candidatos que no saben lo que viene después o cuándo recibirán una respuesta se sienten comprensiblemente frustrados. Comunique los siguientes pasos y los plazos previstos en cada etapa del proceso de selección. Durante la fase inicial de selección de candidatos, las herramientas de IA conversacional pueden responder preguntas sobre roles, cultura, beneficios y procesos básicos. A cambio, esta acción libera tiempo al reclutador para interacciones de mayor valor y, al mismo tiempo, garantiza que ninguna pregunta del candidato quede sin respuesta.
Según algunas investigación, hasta el 65 % de los posibles candidatos tienen una experiencia de comunicación inconsistente. Más de un tercio de los solicitantes de empleo informaron de que un empleador no acusó recibo de su solicitud en absoluto, lo que supuso una pérdida de tiempo para el candidato. Las organizaciones de éxito envían un acuse de recibo inmediato al recibirla y proporcionan plazos claros en cada fase. También actualizan de forma proactiva a los candidatos cuando cambian los plazos.
Además, los candidatos quieren que los vean como individuos. Una buena experiencia para el candidato implica personalizar las interacciones siempre que sea posible, teniendo en cuenta la dinámica específica del puesto y las habilidades específicas del candidato.
Las herramientas de IA y automatización permiten personalizar las interacciones y los seguimientos sin perder eficiencia, ya que ofrecen una confirmación inmediata de la solicitud o recordatorios sobre los próximos puntos de contacto a lo largo del proceso de selección. Mediante la IA generativa o un agente de IA, los equipos de RR. HH. pueden personalizar las interacciones a escala. Esta acción ayuda a garantizar que ningún candidato se sienta abandonado.
La experiencia de la entrevista, ya sea en persona, a través de una entrevista en vídeo o por teléfono, puede ser uno de los puntos de contacto más importantes en el recorrido de un candidato. Los entrevistadores no preparados o las preguntas incoherentes dan una mala imagen de una organización y socavan la confianza de los candidatos. Según Gallup, el 44 % de los candidatos seleccionados afirman que las entrevistas tuvieron el mayor impacto en su decisión de aceptar una oferta de trabajo. Asegúrese de que todos los entrevistadores hayan revisado los materiales del candidato de antemano y estén alineados con los criterios de evaluación.
Incluso la experiencia del candidato mejor diseñada corre el riesgo de ir a la deriva sin un compromiso riguroso y continuo con la medición. Los equipos de adquisición de talento de alto rendimiento tratan los procesos de contratación no como una estructura fija, sino como un proceso continuo. Este enfoque podría consistir en crear un panel de control de métricas clave para hacer un seguimiento del cNPS y del tiempo de respuesta en cada etapa o en llevar a cabo auditorías periódicas y estructuradas para realizar revisiones exhaustivas de los resultados.
La incorporación es el momento en el que todas las promesas hechas durante el proceso de selección se cumplen. En muchas organizaciones, la experiencia del candidato y el proceso de incorporación funcionan de forma aislada; en realidad, la incorporación cierra el bucle. Minimizar la brecha entre la contratación y la incorporación requiere el intercambio de información entre los reclutadores y el equipo de incorporación. Los repositorios de datos centralizados y unificados permiten a los responsables de incorporación ponerse al día rápidamente y preparar a los nuevos empleados para alcanzar el éxito de inmediato.
La IA, cada vez más utilizada en el proceso de contratación, debería apoyar e informar la toma de decisiones humanas en lugar de reemplazarla. Las ganancias de eficiencia significan poco si se producen a costa de interacciones humanas genuinas.
"El equilibrio adecuado entre eficiencia y humanidad proviene del uso de la IA para eliminar la fricción, no la responsabilidad", dice Mason. "Cuando la automatización se encarga de la coordinación y la complejidad, los reclutadores y los responsables de contratación son libres de centrarse en el juicio, la empatía y la confianza. Es ahí cuando la experiencia de los candidatos mejora exponencialmente".
Al considerar qué procesos automatizar, las organizaciones deben preguntarse dónde las implementaciones mejorarían realmente las experiencias de los candidatos. Deben asegurarse de que los profesionales del talento sigan gestionando momentos críticos como las decisiones de contratación, la negociación de ofertas y el trabajo en situaciones complejas o delicadas de los candidatos.
"Mejorar la experiencia del candidato no se trata solo de velocidad, automatización o mejores interfaces", dice Mason. "Se trata de memoria, equidad, feedback y confianza a lo largo del tiempo. Las organizaciones que consideran la experiencia del candidato como una relación y no como una simple transacción son las que logran una ventaja competitiva duradera en materia de talento".
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