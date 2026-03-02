Cómo mejorar la experiencia de los candidatos con la IA

Hoy en día, el término "experiencia del candidato" se refiere a las percepciones y actitudes que desarrollan los solicitantes de empleo al interactuar con una organización a través del proceso de reclutamiento y contratación. Comprende todos los puntos de contacto que un candidato tiene con una empresa desde que ve por primera vez una oferta de empleo. La experiencia del candidato continúa durante el proceso de solicitud, con selección, entrevistas, negociaciones de ofertas y, finalmente, incorporación o rechazo.

A diferencia de la experiencia del cliente, que se ha estudiado durante décadas, la experiencia del candidato es una disciplina relativamente nueva. Pero su importancia ha crecido drásticamente. Este crecimiento se debe en parte a que el mercado del talento se ha vuelto más competitivo,ya que el valor del talento tecnológico supera las habilidades del personal en general.

Según Deloitte, la demanda de empleos tecnológicos en Estados Unidos crecerá hasta alcanzar los 7,1 millones en 2034. Al mismo tiempo, los candidatos de primer nivel esperan cada vez más de los empleadores tanta transparencia y personalización como la que reciben de las principales marcas de consumo. La agilidad en el proceso de contratación se ha convertido en un factor crítico en el rápido panorama empresarial actual.

La experiencia del candidato viene determinada por varios elementos interrelacionados:

¿Son accesibles las ofertas de trabajo y las páginas de empleo?

¿Es intuitivo el proceso de aplicación?

¿Los entrevistadores son profesionales y están preparados?

¿Con qué flexibilidad se puede ajustar el calendario de toma de decisiones?

En esencia, una experiencia positiva para el candidato se basa en mostrarle respeto y dignidad en cada interacción, incluso a las personas que no resulten seleccionadas.