Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de normas y estándares contables mantenidas por la Junta Internacional de Normas Contables (IASB) que abarcan una variedad de temas contables relacionados con la elaboración de informes financieros. El Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), creado por las NIIF, ha ampliado estas normas para incluir las Normas de Divulgación de Sostenibilidad de las NIIF, ofreciendo orientación para que los estados financieros incluyan divulgaciones relacionadas con el clima junto con la información financiera. Aunque estas normas son voluntarias, su rápida adopción por parte de las jurisdicciones de todo el mundo indica una influencia cada vez mayor.

Según las NIIF, en septiembre de 2024, 30 países ya están tomando medidas para implementar legalmente las normas NIIF S1 y S2.¹ Algunos países, como Brasil, Canadá, Japón y el Reino Unido, han anunciado su decisión de adoptar o utilizar las normas.² Esta adopción generalizada indica que estas normas voluntarias se están convirtiendo rápidamente en requisitos.

Estas normas proporcionan un marco global para que las empresas divulguen información relacionada con la sostenibilidad de forma coherente y comparable para ayudar a fomentar la transparencia para los inversores. Siguiendo una estructura similar a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas), las normas NIIF de divulgación de sostenibilidad se estructuran en dos componentes clave:

NIIF S1 (sostenibilidad): S1 se centra en los requisitos generales para revelar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, lo que permite a los usuarios de los informes financieros evaluar la exposición de una entidad y la gestión de estos riesgos a corto, medio y largo plazo. Para respaldar la elaboración de informes comparables y específicos del sector, la NIIF S1 también exige a las empresas que integren las normas del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) en sus informes.

NIIF S2 (cambio climático): aunque también tiene como objetivo permitir a los usuarios evaluar la exposición de la empresa y la gestión de las cuestiones materiales, la S2 se centra específicamente en las divulgaciones relacionadas con el clima. Estas divulgaciones se centran en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la resiliencia climática y la transición hacia una economía baja en carbono, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).

Se espera que el marco de divulgación de sostenibilidad de las NIIF evolucione más allá de las NIIF S1 y S2 a medida que continúe el trabajo para establecer la base global de divulgaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad.³