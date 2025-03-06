Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de normas y estándares contables mantenidas por la Junta Internacional de Normas Contables (IASB) que abarcan una variedad de temas contables relacionados con la elaboración de informes financieros. El Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), creado por las NIIF, ha ampliado estas normas para incluir las Normas de Divulgación de Sostenibilidad de las NIIF, ofreciendo orientación para que los estados financieros incluyan divulgaciones relacionadas con el clima junto con la información financiera. Aunque estas normas son voluntarias, su rápida adopción por parte de las jurisdicciones de todo el mundo indica una influencia cada vez mayor.
Según las NIIF, en septiembre de 2024, 30 países ya están tomando medidas para implementar legalmente las normas NIIF S1 y S2.¹ Algunos países, como Brasil, Canadá, Japón y el Reino Unido, han anunciado su decisión de adoptar o utilizar las normas.² Esta adopción generalizada indica que estas normas voluntarias se están convirtiendo rápidamente en requisitos.
Estas normas proporcionan un marco global para que las empresas divulguen información relacionada con la sostenibilidad de forma coherente y comparable para ayudar a fomentar la transparencia para los inversores. Siguiendo una estructura similar a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas), las normas NIIF de divulgación de sostenibilidad se estructuran en dos componentes clave:
Se espera que el marco de divulgación de sostenibilidad de las NIIF evolucione más allá de las NIIF S1 y S2 a medida que continúe el trabajo para establecer la base global de divulgaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad.³
El ISSB ordena a las organizaciones que adopten las NIIF S1 y las NIIF S2 para los periodos del informe que comiencen a partir del 1 de enero de 2024.⁴ Los plazos de adopción pueden variar según la jurisdicción.
Aunque la NIIF S1 no exige el uso directo de las normas del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB), las empresas deben, al menos, evaluar su relevancia como parte del proceso de elaboración de informes.⁵ Los estándares SASB proporcionan orientación específica de la industria sobre temas y métricas de sostenibilidad, ofreciendo a las empresas un marco práctico para abordar las divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad. Al promover la adopción de las normas SASB, el ISSB pretende racionalizar la aplicación de la NIIF S1 proporcionando orientación específica para el sector.⁶
El enfoque específico de sectores de los estándares SASB ayuda a las organizaciones a identificar temas de divulgación relevantes y métricas adaptadas a sus operaciones, fomentando informes consistentes y transparentes. Además de los riesgos relacionados con el clima cubiertos por la NIIF S2, las normas SASB amplían el alcance de la información sobre sostenibilidad para incluir áreas como la gestión del capital humano y los recursos naturales. Esta perspectiva más amplia puede ayudar a las organizaciones a elaborar una evaluación exhaustiva de los riesgos y oportunidades materiales.
Para cumplir eficazmente los requisitos de la NIIF S1, las empresas pueden aprovechar las normas del SASB mediante un enfoque estructurado:
IBM Envizi ofrece una solución de software integral para ayudar a las organizaciones a alinear sus informes de sostenibilidad con los estándares de informes de IFRS S1 e IFRS S2. Nuestro conjunto de software ayuda a las empresas a recopilar, gestionar y analizar datos de sostenibilidad, y respalda la generación eficiente de informes con:
Con Envizi, las empresas pueden trabajar de forma eficiente para cumplir con los requisitos de los estándares de informes de sostenibilidad, manteniendo la transparencia y fomentando la confianza de inversores y clientes.
