Estándares de divulgación de sostenibilidad de la IFRS

Vista aérea de vacas pastando

La próxima frontera de los informes de sostenibilidad

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de normas y estándares contables mantenidas por la Junta Internacional de Normas Contables (IASB) que abarcan una variedad de temas contables relacionados con la elaboración de informes financieros. El Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), creado por las NIIF, ha ampliado estas normas para incluir las Normas de Divulgación de Sostenibilidad de las NIIF, ofreciendo orientación para que los estados financieros incluyan divulgaciones relacionadas con el clima junto con la información financiera. Aunque estas normas son voluntarias, su rápida adopción por parte de las jurisdicciones de todo el mundo indica una influencia cada vez mayor.

Según las NIIF, en septiembre de 2024, 30 países ya están tomando medidas para implementar legalmente las normas NIIF S1 y S2.¹ Algunos países, como Brasil, Canadá, Japón y el Reino Unido, han anunciado su decisión de adoptar o utilizar las normas.² Esta adopción generalizada indica que estas normas voluntarias se están convirtiendo rápidamente en requisitos.

Estas normas proporcionan un marco global para que las empresas divulguen información relacionada con la sostenibilidad de forma coherente y comparable para ayudar a fomentar la transparencia para los inversores. Siguiendo una estructura similar a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas), las normas NIIF de divulgación de sostenibilidad se estructuran en dos componentes clave:

  • NIIF S1 (sostenibilidad): S1 se centra en los requisitos generales para revelar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, lo que permite a los usuarios de los informes financieros evaluar la exposición de una entidad y la gestión de estos riesgos a corto, medio y largo plazo. Para respaldar la elaboración de informes comparables y específicos del sector, la NIIF S1 también exige a las empresas que integren las normas del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) en sus informes.
  • NIIF S2 (cambio climático): aunque también tiene como objetivo permitir a los usuarios evaluar la exposición de la empresa y la gestión de las cuestiones materiales, la S2 se centra específicamente en las divulgaciones relacionadas con el clima. Estas divulgaciones se centran en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la resiliencia climática y la transición hacia una economía baja en carbono, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).

Se espera que el marco de divulgación de sostenibilidad de las NIIF evolucione más allá de las NIIF S1 y S2 a medida que continúe el trabajo para establecer la base global de divulgaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad.³

Cronograma de adopción de las NIIF S1 y las NIIF S2

El ISSB ordena a las organizaciones que adopten las NIIF S1 y las NIIF S2 para los periodos del informe que comiencen a partir del 1 de enero de 2024.⁴ Los plazos de adopción pueden variar según la jurisdicción.

Uso de las normas SASB para las NIIF

Aunque la NIIF S1 no exige el uso directo de las normas del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB), las empresas deben, al menos, evaluar su relevancia como parte del proceso de elaboración de informes.⁵ Los estándares SASB proporcionan orientación específica de la industria sobre temas y métricas de sostenibilidad, ofreciendo a las empresas un marco práctico para abordar las divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad. Al promover la adopción de las normas SASB, el ISSB pretende racionalizar la aplicación de la NIIF S1 proporcionando orientación específica para el sector.⁶

El enfoque específico de sectores de los estándares SASB ayuda a las organizaciones a identificar temas de divulgación relevantes y métricas adaptadas a sus operaciones, fomentando informes consistentes y transparentes. Además de los riesgos relacionados con el clima cubiertos por la NIIF S2, las normas SASB amplían el alcance de la información sobre sostenibilidad para incluir áreas como la gestión del capital humano y los recursos naturales. Esta perspectiva más amplia puede ayudar a las organizaciones a elaborar una evaluación exhaustiva de los riesgos y oportunidades materiales.

Para cumplir eficazmente los requisitos de la NIIF S1, las empresas pueden aprovechar las normas del SASB mediante un enfoque estructurado:

  1. Identifique los estándares relevantes del sector: evalúe qué estándares SASB corresponden al sector de operaciones comerciales de la empresa para identificar los temas y métricas de divulgación aplicables.
  2. Seleccione los temas de divulgación adecuados e identifique las métricas relevantes: utilice los temas y métricas de divulgación del SASB para medir y divulgar el rendimiento de la sostenibilidad de una manera que ayude a garantizar informes cuantitativos y útiles para la toma de decisiones.
  3. Desarrolle divulgaciones integrales: aplique los protocolos técnicos de SASB para elaborar divulgaciones específicas del sector que brinden a las partes interesadas conocimiento transparente y comparable sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Este enfoque ayuda a las organizaciones a elaborar informes de sostenibilidad sólidos, a alinearse con los marcos globales y a ofrecer información significativa a las partes interesadas.

 

 

Navegación por los requisitos de las NIIF con Envizi

IBM Envizi ofrece una solución de software integral para ayudar a las organizaciones a alinear sus informes de sostenibilidad con los estándares de informes de IFRS S1 e IFRS S2. Nuestro conjunto de software ayuda a las empresas a recopilar, gestionar y analizar datos de sostenibilidad, y respalda la generación eficiente de informes con:

  • Preguntas NIIF integradas y guía de preguntas: mantenga todas las preguntas, respuestas y documentos de apoyo en un solo sistema.
  • Informes integrados: estructure sus informes para alinearlos con los requisitos de las NIIF.
  • Datos de sostenibilidad en tiempo real: realice un seguimiento, gestione e informe sobre métricas de sostenibilidad y prácticas clave.
  • Conocimientos específicos de cada sector: integre fácilmente métricas SASB específicas de cada sector en sus divulgaciones.

Con Envizi, las empresas pueden trabajar de forma eficiente para cumplir con los requisitos de los estándares de informes de sostenibilidad, manteniendo la transparencia y fomentando la confianza de inversores y clientes.

CTA: Solicite una demo para ver cómo IBM Envizi puede apoyar de manera fluida a las empresas para integrar las NIIF S1 y las NIIF S2 en sus informes ESG.
