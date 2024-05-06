El IBM Mainframe Skills Council reúne a la comunidad mundial para hacer crecer el talento de mainframe

La economía global funciona con transacciones, y el 70 % de las transacciones por valor se ejecutan a través de un mainframe IBM Z. Muchas de las empresas más grandes del mundo confían en IBM Z para respaldar su actividad principal, y mediante un proceso de innovación, IBM Z ofrece tecnologías de vanguardia a nuestros clientes con cada nueva generación. Los conocimientos modernos de mainframe son críticos a medida que las empresas implementan la IA, modernizan sus aplicaciones, se integran en toda la empresa y continúan con la transformación digital.

Estas habilidades son esenciales para el futuro de la plataforma, ya sea formando nuevo talento, profundizando las habilidades de nuestra comunidad existente o introduciendo nuevas tecnologías y capacidades en la plataforma.