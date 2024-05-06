El IBM Mainframe Skills Council reúne a la comunidad mundial para hacer crecer el talento de mainframe

La economía global funciona con transacciones, y el 70 % de las transacciones por valor se ejecutan a través de un mainframe IBM Z. Muchas de las empresas más grandes del mundo confían en IBM Z para respaldar su actividad principal, y mediante un proceso de innovación, IBM Z ofrece tecnologías de vanguardia a nuestros clientes con cada nueva generación. Los conocimientos modernos de mainframe son críticos a medida que las empresas implementan la IA, modernizan sus aplicaciones, se integran en toda la empresa y continúan con la transformación digital.
Estas habilidades son esenciales para el futuro de la plataforma, ya sea formando nuevo talento, profundizando las habilidades de nuestra comunidad existente o introduciendo nuevas tecnologías y capacidades en la plataforma.
IBM, Broadcom y 21CS encargaron recientemente a The Futurum Group que encuestara a empresas, líderes universitarios y estudiantes sobre las tendencias en el panorama del mainframe. La encuesta abarcó varios temas, incluidos, entre otros, la adquisición de talentos, el plan de estudios y las ofertas de habilidades de desarrollo, así como las áreas prioritarias de enfoque para los estudiantes que estudian mainframe.
The Futurum Group descubrió que el 60 % de las organizaciones encuestadas indicaron que trabajan en estrecha colaboración con proveedores del sector que ofrecen bootcamps, formaciones o programas de aprendizaje para conectar con candidatos cualificados. También encontraron una buena demanda de talento, ya que el 91 % de las organizaciones encuestadas indicaron que prevén contratar administradores de sistemas mainframe o desarrolladores de aplicaciones mainframe en los próximos 1 o 2 años. El informe completo, 2024 Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts, se publicará el 6 de mayo de 2024.
Para reunir a la comunidad global más amplia y Continuar construyendo habilidades, IBM anunció el lanzamiento de mainframe Skills Council. Este consejo proporcionará un foro donde organizaciones globales colaboren, creando una oportunidad emocionante para unir a la comunidad, compartir experiencias e implementar de forma colaborativa soluciones para construir una fuerza laboral global sólida para la plataforma mainframe.
Entre los miembros se incluyen representantes de clientes de IBM, partners de IBM, instituciones académicas, grupos de usuarios, organizaciones sin ánimo de lucro y comunidades abiertas.
El marco del consejo incluirá grupos de trabajo centrados en la conciencia profesional, los marcos de competencias basados en roles, las rutas de aprendizaje y el crecimiento continuo del talento. Este consejo se basa en los muchos programas de habilidades de mainframe de IBM que ya existen.
Además del plan de estudios académico tradicional, IBM también recurrió a caminos no tradicionales más allá del aula clásica para inspirar, conectar, entrenar y hacer crecer nuevos talentos de mainframe. Estos programas incluyen:
Hoy en día, abordar las habilidades del mainframe va más allá de la formación y la capacitación. IBM también introdujo nuevas estrategias y tecnologías para abordar el número de competencias especializadas requeridas:
Los programas de habilidades de mainframe de IBM están pensados para ofrecer una oportunidad a todo el mundo, desde principiantes hasta expertos. Tanto si busca ampliar sus capacidades como compartir sus conocimientos con otros, los programas de habilidades de IBM pueden ayudar a nuestra comunidad a conectarse y tener éxito.
