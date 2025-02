IBM amplía las capacidades de IBM Consulting Advantage para ayudar a los clientes a maximizar el retorno de la IA

Con nuestra innovación continua en IBM Consulting Advantage, estamos posicionando a IBM Consulting a la vanguardia de la industria de consultoría. Según un nuevo estudio [1] del IBM Institute for Business Value, el 86% de las empresas encuestadas que contratan servicios de consultoría afirman que buscan servicios que incorporen IA y activos para acelerar el retorno.

“Con IBM Consulting Advantage, IBM está aplicando la IA para que sus consultores sean más rápidos y eficientes, a la vez que ofrecen mejores resultados a los clientes a un menor coste», afirma David Cushman, Executive Research Leader, HFS Research. «Están a la vanguardia de la industria, construyendo el futuro en el que las capacidades de nuestros consultores se combinan con el software impulsado por IA para cambiar radicalmente la forma en que los consultores apoyan las transformaciones de negocio de los clientes”

La ampliación de la plataforma también incluye:

IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation and IBM Consulting Advantage for Cloud Management: IBM ha presentado esta herramienta para ayudar a los clientes a definir y ejecutar estrategias en la nube que se alineen con los objetivos de negocio y ayudarles a obtener un valor tangible de sus inversiones en la nube. Esta incluye agentes, aplicaciones y métodos de IA específicos de cada dominio infundidos con las mejores prácticas de IBM a partir de miles de proyectos de nube híbrida de clientes que están teniendo éxito. Esto ayuda a los consultores de IBM a acelerar y minimizar el riesgo en las transformaciones en la nube de los clientes en tareas como la modernización de aplicaciones mainframe, la ingeniería de productos, la ingeniería de calidad y el desarrollo de soluciones específicas del sector.

IBM Consulting Advantage for Business Operations: Las empresas buscan un socio que les ayude a reinventar sus operaciones empresariales con IA en áreas como RRHH, finanzas y compras, pero también a ejecutar esa transformación. Con IBM Consulting Advantage for Business Operations, nuestros consultores pueden aplicar su profunda experiencia en tecnología y de negocio junto con una cartera de asistentes, aplicaciones y métodos de IA diseñados para ayudar a los clientes a transformar y ejecutar sus operaciones empresariales de forma rápida y eficaz. Esto ayuda a las empresas simplificar radicalmente sus formas de trabajar; conectar procesos, sistemas y datos aislados; mejorar las habilidades de sus empleados y mejorar la experiencia del usuario. Ya estamos utilizando estas capacidades para algunos clientes en concreto y esperamos tener 50 clientes incorporados para finales de 2024.

Creemos que el futuro de la consultoría pasa por combinar el talento humano con el poder del software, y el futuro de IBM Consulting se construye sobre la base de nuestros consultores junto con IBM Consulting Advantage. Estamos haciendo de IBM Consulting Advantage la mejor herramienta del sector, con el apoyo de modelos de IA generativa de última generación como la tercera generación de IBM Granite y otras tecnologías de IBM y socios estratégicos. Está diseñada para capacitar a nuestros consultores para ofrecer experiencias excepcionales y resultados de negocio sobresalientes a nuestros clientes, todo ello guiado por nuestros valores de innovación abierta, confianza y una gobernanza sólida.

Las declaraciones relativas a la dirección e intenciones futuras de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.

Los ejemplos de clientes presentados son meramente ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.