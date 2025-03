IBM Consulting amplía sus capacidades para ayudar a las empresas a escalar la IA

IBM Consulting ha adoptado un enfoque basado en casos de uso para ayudar a los clientes a escalar la IA. Partiendo de nuestros tres casos de uso iniciales en servicio al cliente , recursos humanos y modernización de aplicaciones hemos incorporado rápidamente otros nuevos como la gobernanza de IA y transformación de datos. También estamos transformando los flujos de trabajo de front y back-office con IA.

Hemos visto un gran interés en el mercado para nuestras soluciones preconfiguradas impulsadas por IBM watsonx y tecnología de nuestros socios, respaldando cientos de proyectos de clientes en torno a la transformación empresarial impulsada por IA de nivel empresarial. Ejemplos de ello van desde Dun & Bradstreet y Riyadh Air hasta Elevance Health and Water Corporation. de Australia Occidental. Por ejemplo, que los consultores de IBM comprendan, expliquen y transformen millones de líneas de código heredado es clave para hacer realidad la promesa de la IA generativa para los clientes que están adoptando lo que simplemente no era posible hasta la aparición de IBM Watsonx Code Assistant for Z.