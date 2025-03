IBM Cloud ofrece funciones de nube soberana empresarial

Basándonos en nuestra experiencia trabajando con clientes empresariales en sectores como servicios financieros, administración pública, sanidad y telecomunicaciones, vimos la necesidad de una plataforma en la nube diseñada teniendo en cuenta las necesidades específicas de estos sectores tan regulados. Presentamos IBM Cloud for Financial Services, que incluye un ecosistema de bancos partners, entre los que se encuentran BNP Paribas, CaixaBank, RSI para ayudar a los clientes a mitigar los riesgos, cumplir las normativas y acelerar la adopción de la nube. En pocos años, hemos ayudado a algunos de los principales bancos del mundo a transformarse. Y nuestro trabajo no se detiene ahí. A medida que los clientes siguen enfrentándose a retos específicos del sector, IBM Cloud innova continuamente para ayudarles a prosperar en áreas relacionadas con la financiación del comercio, los pagos, la computación de alto rendimiento y mucho más.

En el centro de nuestra nube empresarial para sectores regulados se encuentra IBM Cloud Framework for Financial Services®, que se creó como un conjunto común de controles automatizados preconfigurados en colaboración con instituciones financieras para ayudar a los clientes a adaptarse a los requisitos emergentes del sector y a las obligaciones de cumplimiento y mitigar el coste y la complejidad en un panorama normativo en evolución. El marco es informado por el IBM Financial Services Cloud Council -una red de más de 160 CIOs, CTOs, CISOs y responsables de Riesgo y Cumplimiento de más de 90 instituciones financieras, incluyendo CaixaBank, Virgin Money, Westpac y BNP Paribas- y evoluciona continuamente para ayudar a abordar los riesgos y oportunidades emergentes en torno a la resiliencia, la gestión de riesgos de terceros y cuartos, la gobernanza multicloud y la soberanía de datos.

A medida que ayudamos a los clientes de sectores altamente regulados a transformarse con la resistencia, el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento en primer plano, hemos demostrado un compromiso con una fuerte alineación con los estándares clave de la industria, incluida nuestra alineación con Cloud Security Alliance’s Cloud Controls Matrix, un marco de control de ciberseguridad para la computación en nube.