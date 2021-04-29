El bombo que rodea a la hiperautomatización es real, y puede ayudar a su organización a salir adelante en el actual entorno de ritmo rápido, altamente distribuido y escaso de recursos. Cualquier organización puede adoptar y beneficiarse de la tecnología de hiperautomatización, tanto si sus procesos ya están automatizados como si no, o si su equipo es nuevo o antiguo.

Con un personal altamente remoto, lo que se traduce en menos miembros del personal en las instalaciones, muchos sectores se han visto duramente afectados por la incapacidad de moverse tan rápido como desean o necesitan.

Algunas necesidades y objetivos que llevan a las organizaciones a la hiperautomatización son las siguientes:

La necesidad de seguir el ritmo de la demanda

Procesos de trabajo anticuados que provocan latencia o incapacidad para competir

La incapacidad de la TI corporativa para mantenerse al día con las necesidades de la empresa debido a la falta de recursos o conocimientos

Curiosidad y ambición de los empleados

La necesidad de cumplir con la normativa

El deseo de una producción coherente y productos de mayor calidad con menos (o ningún) error humano

Estas necesidades y objetivos han provocado un auge en la adopción de la hiperautomatización en muchos sectores. Por ejemplo, según Gartner, "en la actualidad, muchas personas tocan los productos y las cosechas antes de que lleguen a su destino final, pero las fábricas y granjas automatizadas pronto realizarán la mayor parte del trabajo, incluido el cultivo, la recogida, el envasado y el envío. Para 2025, más del 20 % de todos los productos y productos agrícolas serán tocados por primera vez por un humano en el momento de la compra". [1]

La proyección de Gartner demuestra que las organizaciones están comprendiendo el valor que la hiperautomatización puede aportarles y están avanzando rápidamente para implementar la hiperautomatización y así agilizar su negocio.