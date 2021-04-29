La hiperautomatización es el uso de la tecnología de automatización para agilizar todos y cada uno de los procesos posibles en una organización, permitiendo que los procesos repetitivos se ejecuten sin intervención manual. La hiperautomatización utiliza inteligencia artificial (IA), machine learning y automatización robótica de procesos (RPA) para transformar procesos y equipos heredados y modernos. Esta transformación digital puede ayudar a una organización a obtener eficiencias en costes y recursos que le permitan prosperar en un panorama más competitivo.
El bombo que rodea a la hiperautomatización es real, y puede ayudar a su organización a salir adelante en el actual entorno de ritmo rápido, altamente distribuido y escaso de recursos. Cualquier organización puede adoptar y beneficiarse de la tecnología de hiperautomatización, tanto si sus procesos ya están automatizados como si no, o si su equipo es nuevo o antiguo.
Con un personal altamente remoto, lo que se traduce en menos miembros del personal en las instalaciones, muchos sectores se han visto duramente afectados por la incapacidad de moverse tan rápido como desean o necesitan.
Algunas necesidades y objetivos que llevan a las organizaciones a la hiperautomatización son las siguientes:
Estas necesidades y objetivos han provocado un auge en la adopción de la hiperautomatización en muchos sectores. Por ejemplo, según Gartner, "en la actualidad, muchas personas tocan los productos y las cosechas antes de que lleguen a su destino final, pero las fábricas y granjas automatizadas pronto realizarán la mayor parte del trabajo, incluido el cultivo, la recogida, el envasado y el envío. Para 2025, más del 20 % de todos los productos y productos agrícolas serán tocados por primera vez por un humano en el momento de la compra". [1]
La proyección de Gartner demuestra que las organizaciones están comprendiendo el valor que la hiperautomatización puede aportarles y están avanzando rápidamente para implementar la hiperautomatización y así agilizar su negocio.
Como ya se ha señalado, la hiperautomatización amplía la automatización básica y la RPA con tecnologías avanzadas como la IA y el machine learning.
La hiperautomatización ayuda a las organizaciones a:
La hiperautomatización es especialmente ventajosa para las organizaciones con operaciones heredadas o niveles de automatización bajos. Estas organizaciones pueden ver resultados reales a través de la automatización de procesos digitales y la automatización de infraestructuras para aumentar la conectividad, la agilidad o la eficiencia de las operaciones empresariales.
Antes de embarcarse en un viaje de hiperautomatización, es importante prestar mucha atención a los detalles "iniciales" para garantizar una implementación sin problemas. Algunos de los desafíos más comunes son los siguientes:
Las siguientes acciones pueden ayudar a garantizar que su proyecto de implementación tenga éxito:
Identifique a los expertos en los procesos tal y como existen hoy, tanto desde el lado empresarial como técnico. ¿Quién entiende mejor las entradas, la mecánica y los resultados? ¿Tiene expertos internos que estén familiarizados con la nueva tecnología y soluciones? Asegúrese de que estas personas participan en el proyecto desde el principio.
¿Qué limitaciones pueden suponer un reto a medida que empieza a avanzar? Si puede mitigar o remediar cualquier riesgo o restricción desde el principio, su proceso avanzará de forma más fluida.
Utilice la minería de procesos para evaluar sus procesos existentes y desarrolle mapas de procesos para determinar dónde existe un alto valor. Cree un gemelo digital para evaluar la eficacia de los procesos y determinar dónde se pueden realizar mejoras.
Proporcione a los empleados una forma de explorar sin riesgos. El nivel de familiaridad y comodidad resultante facilitará la implementación y también determinará dónde se necesita formación o dónde pueden surgir problemas.
La hiperautomatización la puede utilizar cualquier sector y, en algunos casos, la tecnología es personalizable o ya está personalizada para las necesidades de ese negocio o sector en particular.
De hecho, según el estudio mencionado anteriormente de Gartner, “para 2024, el 80 % de las ofertas de hiperautomatización tendrán una profundidad limitada y específica para cada sector”, lo que facilitará su implementación y la obtención de eficiencias de inmediato. En otras palabras, para 2024, deberíamos esperar ver soluciones de hiperautomatización para sectores específicos (como el sector de fabricación de automóviles) con ganchos y funcionalidades específicas diseñadas para facilitar el proceso.
Estos son algunos ejemplos específicos de sectores que demuestran el beneficio de la hiperautomatización.
El uso de la hiperautomatización se está convirtiendo en una prioridad para muchas empresas afectadas por la COVID-19. Sectores de todo el mundo han afrontado problemas de productividad debido a una reducción del personal, limitaciones de capacidad impuestas y fluctuaciones inesperadas en la demanda. La hiperautomatización se está adoptando para abordar muchos de los desafíos resultantes automatizando y acelerando procesos repetitivos. Las empresas también están utilizando la automatización inteligente para aumentar la coherencia y la calidad, al tiempo que reducen a menudo los costes.
Si está preparado para utilizar la hiperautomatización en su empresa, le recomendamos que empiece con IBM Cloud Pak for Business Automation. Este es un conjunto de software integrado líder en el mercado diseñado para ayudarle a resolver sus desafíos operativos más difíciles.
IBM Cloud Pak for Business Automation proporciona recomendaciones generadas por IA, análisis para medir el impacto y herramientas low-code fáciles de usar para ayudarle a reducir la cantidad de tiempo dedicado al proceso manual y disminuir los tiempos de espera de los clientes. Con IBM Cloud Pak for Business Automation, puede cumplir mejor con la normativa para reducir riesgos y reasignar su tiempo a trabajos de mayor valor.
[1] Las predicciones de Gartner para 2021: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, 30 de noviembre de 2020
