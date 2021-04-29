Etiquetas
Automatización de procesos empresariales

Hiperautomatización: beneficios y desafíos

Ilustración de IA generativa AUTOMATIZACIÓN EMPRESARIAL Red 3

Las organizaciones necesitan maximizar la productividad, minimizar los gastos y, en definitiva, operar con mayor eficacia para tener éxito en la economía actual. La hiperautomatización puede ayudarle a avanzar.

Sin embargo, los proyectos de hiperautomatización también pueden plantear una serie de retos. Esta publicación desglosará tanto los beneficios como los desafíos de la hiperautomatización.

¿Qué es la hiperautomatización?

La hiperautomatización es el uso de la tecnología de automatización para agilizar todos y cada uno de los procesos posibles en una organización, permitiendo que los procesos repetitivos se ejecuten sin intervención manual. La hiperautomatización utiliza inteligencia artificial (IA), machine learning y automatización robótica de procesos (RPA) para transformar procesos y equipos heredados y modernos. Esta transformación digital puede ayudar a una organización a obtener eficiencias en costes y recursos que le permitan prosperar en un panorama más competitivo.

¿Quién utiliza la hiperautomatización y por qué?

El bombo que rodea a la hiperautomatización es real, y puede ayudar a su organización a salir adelante en el actual entorno de ritmo rápido, altamente distribuido y escaso de recursos. Cualquier organización puede adoptar y beneficiarse de la tecnología de hiperautomatización, tanto si sus procesos ya están automatizados como si no, o si su equipo es nuevo o antiguo.

Con un personal altamente remoto, lo que se traduce en menos miembros del personal en las instalaciones, muchos sectores se han visto duramente afectados por la incapacidad de moverse tan rápido como desean o necesitan.

Algunas necesidades y objetivos que llevan a las organizaciones a la hiperautomatización son las siguientes:

  • La necesidad de seguir el ritmo de la demanda
  • Procesos de trabajo anticuados que provocan latencia o incapacidad para competir
  • La incapacidad de la TI corporativa para mantenerse al día con las necesidades de la empresa debido a la falta de recursos o conocimientos
  • Curiosidad y ambición de los empleados
  • La necesidad de cumplir con la normativa
  • El deseo de una producción coherente y productos de mayor calidad con menos (o ningún) error humano

Estas necesidades y objetivos han provocado un auge en la adopción de la hiperautomatización en muchos sectores. Por ejemplo, según Gartner, "en la actualidad, muchas personas tocan los productos y las cosechas antes de que lleguen a su destino final, pero las fábricas y granjas automatizadas pronto realizarán la mayor parte del trabajo, incluido el cultivo, la recogida, el envasado y el envío. Para 2025, más del 20 % de todos los productos y productos agrícolas serán tocados por primera vez por un humano en el momento de la compra". [1]

La proyección de Gartner demuestra que las organizaciones están comprendiendo el valor que la hiperautomatización puede aportarles y están avanzando rápidamente para implementar la hiperautomatización y así agilizar su negocio.

Los beneficios de la hiperautomatización

Como ya se ha señalado, la hiperautomatización amplía la automatización básica y la RPA con tecnologías avanzadas como la IA y el machine learning. 

La hiperautomatización ayuda a las organizaciones a:

  • Obtener eficiencia automatizando muchos procesos en su negocio.
  • Optimizar la asignación del flujo de trabajo garantizando que las tareas repetitivas se completan de forma coherente y eficaz.
  • Reducir los costes utilizando tecnologías digitales para automatizar tareas que, de otro modo, sustituirían a las que requieren intervención manual.
  • Aumentar la agilidad proporcionando conocimientos más rápidos y ricos para una toma de decisiones más precisa.
  • Producir productos de mayor calidad con un tiempo de comercialización más rápido al aprovechar más inteligencia, mejorar la coherencia y reducir los errores humanos.
  • Tomar mejores decisiones empresariales, identificar áreas de mejora y mejorar la experiencia del cliente capturando más datos y proporcionando conocimiento sobre los mismos.
  • Reducir los conocimientos técnicos necesarios para configurar y gestionar las herramientas de automatización y las soluciones de automatización.

La hiperautomatización es especialmente ventajosa para las organizaciones con operaciones heredadas o niveles de automatización bajos. Estas organizaciones pueden ver resultados reales a través de la automatización de procesos digitales y la automatización de infraestructuras para aumentar la conectividad, la agilidad o la eficiencia de las operaciones empresariales.

Los retos de la hiperautomatización

Antes de embarcarse en un viaje de hiperautomatización, es importante prestar mucha atención a los detalles "iniciales" para garantizar una implementación sin problemas. Algunos de los desafíos más comunes son los siguientes:

  • Saber cómo medir el éxito
  • Desarrollar y adherirse a un cronograma realista del proyecto
  • Asegurarse de tener un liderazgo de principio a fin para todo el proyecto
  • Ser capaz de calcular el ROI tangible e intangible por adelantado, con la mayor precisión posible
  • Elegir la solución adecuada en un mercado de productos en constante crecimiento y evolución
  • Obtener el apoyo de las partes interesadas y la dirección para un enfoque nuevo y desconocido

Cómo resolver los retos de la hiperautomatización

Las siguientes acciones pueden ayudar a garantizar que su proyecto de implementación tenga éxito:

Confíe en la experiencia interna

Identifique a los expertos en los procesos tal y como existen hoy, tanto desde el lado empresarial como técnico. ¿Quién entiende mejor las entradas, la mecánica y los resultados? ¿Tiene expertos internos que estén familiarizados con la nueva tecnología y soluciones? Asegúrese de que estas personas participan en el proyecto desde el principio.

Gestione el cambio de forma proactiva

  • Adopte un enfoque de arriba hacia abajo para generar entusiasmo y apoyo. Involucre a la dirección, a las partes interesadas y a los clientes de la organización para asegurarse de que tiene la aceptación. Este esfuerzo proporcionará rendimientos exponenciales a medida que las percepciones positivas se propaguen por toda la organización.
  • Siempre que se automatiza un proceso, sobre todo con la hiperautomatización, es de esperar que surjan temores de los empleados a ser sustituidos y preocupaciones sobre el valor y la competencia de la tecnología. Tómese el tiempo para calmar sus miedos.
  • Forme a los empleados siempre que sea posible. Esto no solo proporciona una base de usuarios más informada, sino que también alivia las preocupaciones sobre la seguridad laboral y la longevidad, obteniendo un mayor apoyo. Además, no solo aumenta el conocimiento de los miembros del equipo, sino que puede aumentar el número de personas con ese conocimiento. Esto se traduce en una resolución más rápida de cualquier problema que pueda surgir.

Identifique las barreras y los riesgos de su esfuerzo

¿Qué limitaciones pueden suponer un reto a medida que empieza a avanzar? Si puede mitigar o remediar cualquier riesgo o restricción desde el principio, su proceso avanzará de forma más fluida.

Determine qué procesos deben abordarse pronto y qué procesos pueden esperar

Utilice la minería de procesos para evaluar sus procesos existentes y desarrolle mapas de procesos para determinar dónde existe un alto valor. Cree un gemelo digital para evaluar la eficacia de los procesos y determinar dónde se pueden realizar mejoras.

Ofrezca la oportunidad de practicar en entornos aislados

Proporcione a los empleados una forma de explorar sin riesgos. El nivel de familiaridad y comodidad resultante facilitará la implementación y también determinará dónde se necesita formación o dónde pueden surgir problemas.

Casos prácticos de hiperautomatización

La hiperautomatización la puede utilizar cualquier sector y, en algunos casos, la tecnología es personalizable o ya está personalizada para las necesidades de ese negocio o sector en particular.

De hecho, según el estudio mencionado anteriormente de Gartner, “para 2024, el 80 % de las ofertas de hiperautomatización tendrán una profundidad limitada y específica para cada sector”, lo que facilitará su implementación y la obtención de eficiencias de inmediato. En otras palabras, para 2024, deberíamos esperar ver soluciones de hiperautomatización para sectores específicos (como el sector de fabricación de automóviles) con ganchos y funcionalidades específicas diseñadas para facilitar el proceso.

Estos son algunos ejemplos específicos de sectores que demuestran el beneficio de la hiperautomatización.

  • Sanidad: el sector de la salud, con tantos procesos repetitivos, obligaciones contractuales y reglamentos que cumplir, está en una posición privilegiada para utilizar la hiperautomatización con tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural (PNL) para ofrecer servicios automatizados, acelerar los procesos, reducir los costes y proporcionar una mayor calidad.
  • Industrial: la hiperautomatización es como una segunda revolución industrial. Las instalaciones de producción pueden utilizar tecnologías de hiperautomatización junto con la gestión de procesos empresariales (BPM) para producir productos de mayor calidad a escala. Muchos entornos industriales también utilizan sistemas y procesos heredados que podrían beneficiarse de la optimización.
  • Servicios financieros: el sector de los servicios financieros implica muchos cálculos, transacciones y comunicaciones con clientes, compradores, gestores de fondos y otras entidades. La hiperautomatización, junto con tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), puede reducir la intervención manual al tiempo que garantiza resultados de alta calidad en los procesos front-end y back-end. La hiperautomatización también puede ayudar a la recuperación económica tras la pandemia.

El uso de la hiperautomatización se está convirtiendo en una prioridad para muchas empresas afectadas por la COVID-19. Sectores de todo el mundo han afrontado problemas de productividad debido a una reducción del personal, limitaciones de capacidad impuestas y fluctuaciones inesperadas en la demanda. La hiperautomatización se está adoptando para abordar muchos de los desafíos resultantes automatizando y acelerando procesos repetitivos. Las empresas también están utilizando la automatización inteligente para aumentar la coherencia y la calidad, al tiempo que reducen a menudo los costes.

Hiperautomatización e IBM

Si está preparado para utilizar la hiperautomatización en su empresa, le recomendamos que empiece con IBM Cloud Pak for Business Automation. Este es un conjunto de software integrado líder en el mercado diseñado para ayudarle a resolver sus desafíos operativos más difíciles.

IBM Cloud Pak for Business Automation proporciona recomendaciones generadas por IA, análisis para medir el impacto y herramientas low-code fáciles de usar para ayudarle a reducir la cantidad de tiempo dedicado al proceso manual y disminuir los tiempos de espera de los clientes. Con IBM Cloud Pak for Business Automation, puede cumplir mejor con la normativa para reducir riesgos y reasignar su tiempo a trabajos de mayor valor.

Nota a pie de página

[1] Las predicciones de Gartner para 2021: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, 30 de noviembre de 2020
Soluciones relacionadas
IBM Instana Observability

Aproveche la potencia de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.

 Explore IBM Instana Observability
Soluciones de automatización empresarial

Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.

 Explore las soluciones de automatización
Servicios de consultoría en automatización

Obtenga más de la automatización de procesos empresariales y operaciones de TI con los servicios de consultoría de automatización de IBM.

 Explore los servicios de automatización empresarial
Dé el siguiente paso

Aproveche la potencia de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.

 Explore Instana Explore casos de uso de la automatización