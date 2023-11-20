En 2023, las organizaciones se enfrentan a un nivel de presión sin precedentes para transformarse digitalmente con el auge de la IA generativa, así como a imperativos como la sostenibilidad, la productividad laboral y la seguridad. El “Informe sobre la transformación en la nube”, una nueva encuesta global del Institute for Business Value (IBM), reveló que muchas empresas líderes comparten una base común para la transformación digital: una estrategia clara de nube híbrida.¹ Estas empresas destacan varios beneficios clave de utilizar un enfoque de nube híbrida para impulsar la transformación empresarial, incluyendo la modernización, la agilidad, la seguridad, la sostenibilidad y la capacidad de desbloquear el poder de la IA generativa.
He aquí un vistazo a los principales controladores que influyeron en la transformación de la nube durante el último año y lo que significan para las empresas en su proceso de modernización de la nube:
Este año, la IA generativa captó la atención de los líderes empresariales, pero también planteó preguntas, incluyendo cuál es la base adecuada para acelerar y escalar el impacto. Para muchas organizaciones, la respuesta es un enfoque de nube híbrida. El nuevo estudio reveló que el 68 % de los usuarios de la nube híbrida ya han establecido políticas formales en toda la organización para dirigir su enfoque hacia la IA generativa.
Con el auge de la IA generativa llega una avalancha de datos. Aunque esto puede impulsar enormes innovaciones empresariales, también requiere consideraciones estratégicas. Al ejecutar una estrategia de IA, las empresas deben tener en cuenta su capacidad informática actual, dónde residen los datos (en la nube, on premises, en el edge), cómo se accede a los datos, los controles de seguridad necesarios y cómo utilizar eficazmente las inversiones de tecnología existentes. Además de ayudar a ofrecer una mayor fiabilidad y rendimiento, un enfoque de nube híbrida puede permitir una mayor agilidad con la capacidad de conectar entornos on-premises y en la nube, eliminando barreras para flujos de trabajo flexibles de IA.
Cuando se trata de IA generativa, a las empresas también les preocupa la posible exposición de datos sensibles. Por ejemplo, el 45 % de los líderes de la nube citaron la preocupación por la ciberseguridad o la privacidad y confidencialidad de los datos y la información como el obstáculo clave en su impulso para implantar la IA generativa. Los hallazgos indican que los sectores altamente regulados están sopesando cada vez más los riesgos, como la seguridad, al considerar la tecnología. Es menos probable que estas organizaciones tengan un enfoque formal de la IA que otros sectores, pero están mostrando avances: el 57 % de los bancos y las organizaciones de mercados financieros, el 54 % de las aseguradoras y el 54 % de las instituciones de ciencias de la vida/farmacéuticas han adoptado un enfoque formal a la tecnología hasta ahora.
Para los sectores altamente regulados que tienen la tarea de salvaguardar datos críticos, hay mucho en juego. Para evitar puntos ciegos, una estrategia de seguridad holística que proporcione visibilidad en toda una infraestructura de nube híbrida es vital para mitigar el riesgo.
El informe también muestra obstáculos persistentes para una adopción más generalizada de la nube, quizás ninguno tan grande como la actual brecha de habilidades. Por ejemplo, el 58 % de los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial afirman que las habilidades en la nube siguen siendo un desafío considerable y el 72 % de las organizaciones han creado nuevos puestos para satisfacer la necesidad de habilidades en la nube. Dentro de los sectores individuales, esta deficiencia es aún mayor: 79 % en sectores altamente regulados como la banca y los mercados financieros, así como 81 % en transporte y viajes, y 79 % en productos químicos y petróleo.
Recientemente, la sostenibilidad se ha vinculado a objetivos empresariales más amplios y se ha convertido en una prioridad mayor para las inversiones en tecnología de las organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, a medida que crece la IA generativa, también aumenta el proceso de datos requerido para las cargas de trabajo de IA. Esto puede plantear nuevos retos a las organizaciones que buscan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Con las herramientas adecuadas, la nube puede ayudar a las empresas a rastrear, gestionar e informar sobre los objetivos de sostenibilidad (incluso para partners y terceros). De hecho, nuestros resultados determinaron que el 42 % de los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial confirman que ya están utilizando la nube para ayudar a implementar, seguir y gestionar internamente los objetivos de sostenibilidad.
Con más empresas iniciando su camino hacia la IA, será crítico que estas organizaciones se aseguren de contar con la infraestructura y el talento adecuados para apoyar estas iniciativas. Las organizaciones que adopten una estructura de datos ágil y segura con una arquitectura de nube híbrida probablemente serán las ganadoras del mañana, armadas con una base sólida desde la que competir en el futuro panorama impulsado por la IA.
Vea las conclusiones completas del IBM Institute for Business Value. ¿Le interesa comenzar su proceso de transformación? Estos son algunos recursos:
[1] Este estudio se realizó en colaboración con Harris Poll, una empresa de investigación independiente.
Descubra conocimientos que se pueden ejecutar para racionalizar la modernización de las aplicaciones y adoptar soluciones de nube híbrida para acelerar la innovación y la eficiencia.
Descubra cómo las soluciones de nube híbrida e IA están remodelando las estrategias empresariales. Aprenda de expertos del sector, explore alianzas estratégicas y sumérjase en casos de éxito que demuestran cómo impulsar la innovación y optimizar las operaciones con tecnologías escalables y preparadas para el futuro.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Aproveche la potencia combinada de la IA y la nube híbrida para integrar datos de manera fluida, impulsar la innovación y transformar su negocio. Explore los conocimientos de los expertos, las historias de éxito y las aplicaciones reales para acelerar su transformación digital.
Delta Air Lines se asoció con IBM para transformar sus operaciones y ofrecer nuevas experiencias a los clientes mediante una migración a la nube híbrida.
Maximice el potencial de la tecnología de nube híbrida con soluciones impulsadas por IA. Descubra cómo puede optimizar su infraestructura de nube con las ofertas de nube híbrida de IBM o acceda a información de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.