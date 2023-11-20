En 2023, las organizaciones se enfrentan a un nivel de presión sin precedentes para transformarse digitalmente con el auge de la IA generativa, así como a imperativos como la sostenibilidad, la productividad laboral y la seguridad. El “Informe sobre la transformación en la nube”, una nueva encuesta global del Institute for Business Value (IBM), reveló que muchas empresas líderes comparten una base común para la transformación digital: una estrategia clara de nube híbrida.¹ Estas empresas destacan varios beneficios clave de utilizar un enfoque de nube híbrida para impulsar la transformación empresarial, incluyendo la modernización, la agilidad, la seguridad, la sostenibilidad y la capacidad de desbloquear el poder de la IA generativa.

He aquí un vistazo a los principales controladores que influyeron en la transformación de la nube durante el último año y lo que significan para las empresas en su proceso de modernización de la nube: