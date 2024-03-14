Para las empresas establecidas, el debate está resuelto: un enfoque de nube híbrida es la opción estratégica correcta.

Sin embargo, aunque la adopción de la nube híbrida puede ser intrínseca, los clientes buscan continuamente obtener valor empresarial y un mayor retorno de la inversión (ROI) de sus inversiones. Según un estudio realizado por HFS Research en colaboración con IBM Consulting, solo el 25 % de las empresas encuestadas han informado de un ROI sólido en los resultados empresariales de sus esfuerzos de transformación en la nube.

La falta de progreso del ROI puede atribuirse a varios factores, como la adopción lenta, los casos de uso no realizados y la expansión de la nube no abordada. Esto se ve agravado por los crecientes desafíos del escalado de plataformas, la capacitación, la ciberseguridad y la explosión de los volúmenes de datos.



Las empresas que desean obtener valor de los resultados empresariales a través de sus inversiones en la nube y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial (IA) deben adoptar un enfoque intencional.

En IBM, ofrecemos una orientación clara para afrontar estos desafíos y lograr mejores resultados empresariales. La adopción de una estrategia híbrida por diseño permite a las organizaciones alinear las opciones arquitectónicas con las prioridades empresariales en tecnología, plataformas, procesos y personas, lo que se traduce en resultados significativamente mejores y un mayor ROI.

El último documento de IBM, titulado "Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era", ofrece claridad a las empresas que buscan optimizar su arquitectura de nube híbrida y amplificar el impacto de la IA generativa (IA gen).