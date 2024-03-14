Para las empresas establecidas, el debate está resuelto: un enfoque de nube híbrida es la opción estratégica correcta.
Sin embargo, aunque la adopción de la nube híbrida puede ser intrínseca, los clientes buscan continuamente obtener valor empresarial y un mayor retorno de la inversión (ROI) de sus inversiones. Según un estudio realizado por HFS Research en colaboración con IBM Consulting, solo el 25 % de las empresas encuestadas han informado de un ROI sólido en los resultados empresariales de sus esfuerzos de transformación en la nube.
La falta de progreso del ROI puede atribuirse a varios factores, como la adopción lenta, los casos de uso no realizados y la expansión de la nube no abordada. Esto se ve agravado por los crecientes desafíos del escalado de plataformas, la capacitación, la ciberseguridad y la explosión de los volúmenes de datos.
Las empresas que desean obtener valor de los resultados empresariales a través de sus inversiones en la nube y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial (IA) deben adoptar un enfoque intencional.
En IBM, ofrecemos una orientación clara para afrontar estos desafíos y lograr mejores resultados empresariales. La adopción de una estrategia híbrida por diseño permite a las organizaciones alinear las opciones arquitectónicas con las prioridades empresariales en tecnología, plataformas, procesos y personas, lo que se traduce en resultados significativamente mejores y un mayor ROI.
El último documento de IBM, titulado "Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era", ofrece claridad a las empresas que buscan optimizar su arquitectura de nube híbrida y amplificar el impacto de la IA generativa (IA gen).
Muchas organizaciones han adoptado la nube en zonas aisladas, buscando beneficios inmediatos, pero aplicando la tecnología de forma inconsistente en sus operaciones. Esta complejidad e incoherencia aumentan los costes e impiden que las empresas cumplan las demandas, los objetivos y los resultados. Vemos esto como un enfoque predeterminado, que caracteriza a la mayoría de las empresas hoy en día.
Las empresas deben recalibrar los programas de transformación para alinearlos más estrechamente con los imperativos y los resultados empresariales. También deben reconocer cómo la IA generativa puede amplificar el valor de la nube híbrida y acelerar la transformación digital.
Un enfoque híbrido por diseño estructura intencionadamente su infraestructura de TI híbrida y multinube para alcanzar las prioridades clave del negocio y maximizar el ROI. Las organizaciones pueden pasar de la tecnología que dicta las limitaciones empresariales a arquitecturas construidas a propósito y listas para los panoramas tecnológicos en evolución, las nuevas demandas empresariales y de los clientes, y los procesos emergentes y los requisitos de habilidades. Impulsadas por los objetivos empresariales clave de la organización, las decisiones arquitectónicas intencionadas y coherentes permiten a las organizaciones utilizar plenamente la nube híbrida y la IA generativa para impulsar los resultados empresariales.
IBM creó un marco codificado para ayudar a los clientes a centrarse estratégicamente en las decisiones que generan la mayor cantidad de resultados para su negocio, promoviendo un enfoque híbrido por diseño. Este marco facilita la traducción de prioridades empresariales en decisiones arquitectónicas clave.
Implementamos este marco alineando los objetivos empresariales con un conjunto de puntos de decisión en tres dominios: producto nativo por diseño, tecnología por diseño e integración por diseño. Estos dominios también abarcan varios puntos de diseño. Cada situación empresarial requiere diferentes niveles de capacidades para abordar y alcanzar sus objetivos empresariales. Este marco de valores ayuda a captar estos puntos de decisión.
La IA generativa desempeña un papel crítico en la configuración de la empresa digital, ayudando a maximizar los retornos empresariales de las inversiones en TI. Sin embargo, la adopción y la implementación a gran escala de la IA generativa presentan desafíos. Las empresas deben gestionar grandes volúmenes de datos, una potencia informática significativa, una arquitectura de seguridad avanzada en entornos distribuidos y garantizar una escalabilidad rápida.
Un diseño de arquitectura híbrida intencionado y coherente ayuda a las empresas a superar estos desafíos, facilitando la adopción y escalabilidad exitosa de las capacidades de IA generativa para satisfacer las necesidades del negocio.
Los pilotos y las implementaciones actuales demuestran que se requiere un enfoque híbrido por diseño para escalar la adopción de la IA generativa y satisfacer las necesidades del negocio. La IA generativa acelera la ejecución y el valor de la nube híbrida al proporcionar una mayor automatización con observabilidad, una mejor optimización de los costes con conocimiento automatizado y una mayor seguridad con cumplimiento en toda la plataforma híbrida.
Aplicar decisiones de arquitectura intencionadas en función de las necesidades empresariales amplifica el valor de la nube híbrida y la IA, lo que impulsa los resultados empresariales.
