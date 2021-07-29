Diseño centrado en las personas: su primer paso hacia la experiencia total

Este enfoque inquebrantable en las personas ha dado lugar a una transformación organizativa que va mucho más allá de nuestro equipo de diseño. Utilizamos el design thinking empresarial como un conjunto de herramientas para crear alineación en torno a lo que se debe lograr. Adoptamos el mantra iterativo de observar, reflexionar y crear. Nuestra colaboración entre áreas funcionales y el diseño basado en las personas se alinea directamente con la experiencia total.

¿Qué es la experiencia total (TX)? En su ebook “Top Strategic Technology Trends for 2021” [1], el vicepresidente de Investigación de Gartner, Brian Burke, destaca la importancia de la TX. “La experiencia total combina disciplinas tradicionalmente aisladas, como la multiexperiencia (MX), la experiencia del cliente (CX), la experiencia del empleado (EX) y la experiencia del usuario (UX), y las vincula para crear una mejor experiencia global para todas las partes. Esto no solo optimiza la experiencia para todos, ya que las organizaciones están optimizando todas las experiencias, sino que ofrece una excelente oportunidad para diferenciar a una organización de sus competidores. Con el objetivo general de transformar toda la experiencia, la experiencia total permite a las organizaciones afrontar los retos creados por la COVID-19 e identificar nuevas actividades que pueden integrar y desarrollar”.

Al revisar el marco desde la perspectiva de las soluciones de software empresarial, conviene aclarar algunos términos y conceptos.