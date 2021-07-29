Diseño centrado en las personas: su primer paso hacia la experiencia total

Este enfoque inquebrantable en las personas ha dado lugar a una transformación organizativa que va mucho más allá de nuestro equipo de diseño. Utilizamos el design thinking empresarial como un conjunto de herramientas para crear alineación en torno a lo que se debe lograr. Adoptamos el mantra iterativo de observar, reflexionar y crear. Nuestra colaboración entre áreas funcionales y el diseño basado en las personas se alinea directamente con la experiencia total.
¿Qué es la experiencia total (TX)? En su ebook “Top Strategic Technology Trends for 2021” [1], el vicepresidente de Investigación de Gartner, Brian Burke, destaca la importancia de la TX. “La experiencia total combina disciplinas tradicionalmente aisladas, como la multiexperiencia (MX), la experiencia del cliente (CX), la experiencia del empleado (EX) y la experiencia del usuario (UX), y las vincula para crear una mejor experiencia global para todas las partes. Esto no solo optimiza la experiencia para todos, ya que las organizaciones están optimizando todas las experiencias, sino que ofrece una excelente oportunidad para diferenciar a una organización de sus competidores. Con el objetivo general de transformar toda la experiencia, la experiencia total permite a las organizaciones afrontar los retos creados por la COVID-19 e identificar nuevas actividades que pueden integrar y desarrollar”.
Al revisar el marco desde la perspectiva de las soluciones de software empresarial, conviene aclarar algunos términos y conceptos.
Cuando una empresa vende directamente a un consumidor, por ejemplo, una estancia en un hotel, el cliente y el usuario suelen ser la misma persona. Esta persona experimenta el recorrido completo con la empresa. En cada punto de contacto, evalúa si completará la compra inicial o volverá a comprar en el futuro, siendo un subconjunto de estos últimos los defensores de la marca que promocionan su organización en sus redes. Aumentar el número de defensores de la marca es el objetivo principal de la experiencia del cliente (CX).
Por el contrario, el comprador de soluciones de software empresarial no suele ser el usuario final. Los usuarios finales pueden influir en la decisión de compra, pero el comprador tendrá otras consideraciones que sopesar durante el proceso de adquisición. A lo largo del recorrido de principio a fin, diferentes personas con diferentes necesidades interactúan en diferentes momentos con diferentes empleados del proveedor.
Adoptamos el enfoque de diseñar cuidadosamente utilizando nueve experiencias universales, nuestro único lenguaje compartido para ofrecer experiencias excelentes:
Equipos multifuncionales trabajan juntos para revisar, proporcionar comentarios y aplicar mejoras, todo ello con el fin de ofrecer una experiencia IBM cohesionada a nuestros clientes, usuarios y clientes potenciales.
La multiexperiencia (MX) y, más concretamente, una plataforma de desarrollo multiexperiencia (MXDP) son esenciales para garantizar la interoperabilidad y la interconectividad entre los puntos de contacto digitales, los distintos tipos de dispositivos y las modalidades de interacción. Sin embargo, debemos empezar por mejoras centradas en las personas.
Un diseñador tiene en mente a una persona concreta cuando crea mejoras para la experiencia del cliente (CX), la experiencia del usuario (UX) o la experiencia del empleado (EX). La multiexperiencia se refiere a las tecnologías subyacentes que funcionan de manera fluida y coherente para los clientes, los usuarios y los empleados. El diseño multiexperiencia integra las opciones tecnológicas más relevantes que mejoran las experiencias CX, UX o EX. Por lo tanto, la decisión de añadir realidad virtual (VR), un reloj inteligente o interacciones gestuales solo debe tomarse si se justifica por una mejora deliberada de la CX, la UX o la EX. De lo contrario, corremos el riesgo de crear una experiencia aún más fragmentada y confusa al añadir otro punto de contacto que no está alineado con la estrategia TX.
La práctica del diseño y la investigación sobre las personas es crítica para mejorar las experiencias. Tomar decisiones deliberadas centradas en las personas es un requisito previo para crear una TX coherente. Aprovechamos IBM Design y Enterprise Design Thinking en CX, UX y EX para mejorar las experiencias de los clientes, empleados, usuarios y business partners.
Durante su mandato como presidente y CEO de IBM, Thomas J. Watson, Jr. dijo: “Un buen diseño es un buen negocio”, por lo que nuestro equipo de diseño contribuye a algo más que al diseño de productos. Durante nuestro riguroso proceso de revisión del diseño, una de las principales áreas de interés es la experiencia digital de descubrir, aprender, probar y comprar. Nuestros equipos han estado trabajando en estrecha colaboración con sus colegas de marketing, gestión de productos, ventas y desarrollo para identificar obstáculos y repetir el proceso.
Cuando el equipo de documentación de IBM buscaba renovar la experiencia de documentación del cliente, comenzó con un taller de Enterprise Design Thinking (EDT). Continuaron aprovechando diversas actividades de EDT a lo largo del proceso iterativo. El sitio de documentación de IBM rediseñado se construyó sobre una base de empatía y condujo a un proceso optimizado para hacer llegar el contenido adecuado a los usuarios lo antes posible.
Una experiencia total centrada en las personas y que abarque toda la empresa es una ventaja competitiva clave para las organizaciones, independientemente del sector. A medida que las empresas se embarcan en este viaje transformador, los equipos tienen la responsabilidad de poner en práctica los principios del Enterprise Design Thinking, a saber, “centrarse en los resultados para el usuario”, “reinvención constante” y “equipos diversos y empoderados”.Descargue la guía práctica IBM Enterprise Design Thinking para comenzar su viaje hacia el éxito de la experiencia total.
¿Le interesa obtener más información más sobre el diseño centrado en las personas? Inscríbase en el Programa de Experiencia del Usuario de IBM, un programa de feedback de clientes de IBM en el que podrá colaborar con investigadores y diseñadores para mejorar su experiencia con los productos de IBM.
[1] Smarter with Gartner. Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021. Burke, Brian. 19 de octubre de 2020 (enlace externo a ibm.com).
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.
Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA con información semanal sobre las últimas novedades, tendencias e innovaciones en IA y su impacto en los negocios.
Explore una hoja de ruta estratégica sobre cómo su organización puede aprovechar mejor las oportunidades de la IA generativa con una transformación avanzada impulsada por Salesforce.
Explore cómo los CEO están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
IBM iX ofrece servicios de consultoría de experiencia digital para el diseño y la transformación de la experiencia global.
Transforme su experiencia del cliente a lo largo de todo su recorrido para desbloquear valor e impulsar el crecimiento.
Desbloquee la eficiencia y potencie a sus agentes con la IA generativa en el servicio de atención al cliente.