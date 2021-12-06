Definir el “valor” en el desarrollo ágil de productos es un reto para organizaciones de todos los tamaños. La definición suele enmarcarse y responderse desde una perspectiva operativa, centrándose en métricas como la entrega a tiempo, la productividad o la previsibilidad. Las empresas también definen el valor desde una perspectiva de resultados, centrándose en los beneficios financieros, la satisfacción de los usuarios o la entrega del alcance del producto.

A la hora de definir el valor desde estas perspectivas surgen numerosos retos. Cuando se analiza el valor desde una perspectiva operativa, es posible optimizar las métricas sin llegar a materializar el valor empresarial o para el usuario. Desde una perspectiva de resultados, no siempre resulta evidente cómo se relacionan entre sí las métricas, que pueden incluso tener objetivos contrapuestos. Además, a menudo no está claro cómo combinar valores distintos para priorizar o mejorar un proceso o un resultado.

IBM® Garage ha desarrollado una secuencia de pasos y herramientas versátiles para alinear el valor empresarial y el valor para el usuario, lo que denominamos orquestación del valor. Utilizamos la orquestación del valor para guiar la estrategia de experiencia de usuario del producto y la transformación de la experiencia, y para ofrecer valor de forma continua en un entorno ágil. Esta metodología se ha implementado y perfeccionado en múltiples sectores y clientes de la lista Fortune 500. A continuación se detallan los métodos y las conclusiones: