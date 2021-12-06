Definir el “valor” en el desarrollo ágil de productos es un reto para organizaciones de todos los tamaños. La definición suele enmarcarse y responderse desde una perspectiva operativa, centrándose en métricas como la entrega a tiempo, la productividad o la previsibilidad. Las empresas también definen el valor desde una perspectiva de resultados, centrándose en los beneficios financieros, la satisfacción de los usuarios o la entrega del alcance del producto.
A la hora de definir el valor desde estas perspectivas surgen numerosos retos. Cuando se analiza el valor desde una perspectiva operativa, es posible optimizar las métricas sin llegar a materializar el valor empresarial o para el usuario. Desde una perspectiva de resultados, no siempre resulta evidente cómo se relacionan entre sí las métricas, que pueden incluso tener objetivos contrapuestos. Además, a menudo no está claro cómo combinar valores distintos para priorizar o mejorar un proceso o un resultado.
IBM® Garage ha desarrollado una secuencia de pasos y herramientas versátiles para alinear el valor empresarial y el valor para el usuario, lo que denominamos orquestación del valor. Utilizamos la orquestación del valor para guiar la estrategia de experiencia de usuario del producto y la transformación de la experiencia, y para ofrecer valor de forma continua en un entorno ágil. Esta metodología se ha implementado y perfeccionado en múltiples sectores y clientes de la lista Fortune 500. A continuación se detallan los métodos y las conclusiones:
La orquestación del valor comienza con la comprensión de que el valor empresarial se basa en el comportamiento de los usuarios. Definimos a los usuarios como cualquier usuario final interno o externo de un proceso o herramienta. El propietario de un negocio obtiene valor cuando sus usuarios se comportan de una determinada manera. Por ejemplo, si el propietario del negocio gestiona un sitio de comercio electrónico, obtiene valor cuando los usuarios (clientes nuevos o existentes) visitan el sitio, compran productos y responden a los anuncios. Si el propietario crea una herramienta de optimización del lugar de trabajo, puede obtener valor cuando sus empleados completan tareas, lo hacen rápidamente y no cometen errores.
En los casos anteriores, es fácil comprender el valor empresarial de visitar un sitio, ver un anuncio, completar una tarea o cometer un error. Es igualmente fácil imaginar cómo la empresa podría medir los cambios en estos comportamientos y cuantificar el valor de esos cambios.
Así pues, el proceso comienza pidiendo a las partes interesadas en el producto que especifiquen cómo les gustaría que cambiara el comportamiento de sus usuarios. El propietario de una empresa podría decir: “Me gustaría que mis usuarios no abandonaran sus carritos con tanta frecuencia”. Tras revisar los datos de compra, el propietario de la empresa puede fijarse el objetivo de reducir la tasa de abandono de carritos del 75 % a un 50 %, un porcentaje más modesto.
Tener un objetivo y una medida del éxito proporciona varias ventajas al esfuerzo. Podemos responder a tres preguntas esenciales con las que podemos alinear a cualquier número de personas o equipos:
Una vez que hayamos alcanzado nuestro objetivo, lo siguiente que debemos hacer es responder a la pregunta: “¿Por qué los usuarios abandonan sus carritos el 75 % de las veces?”
Una vez identificados el comportamiento objetivo y la medida, creamos un modelo de valor que vincula los cambios de comportamiento con los impactos financieros. Estas fórmulas toman como entrada las medidas del comportamiento de los usuarios y producen un impacto financiero implícito. Este impacto financiero permitirá al equipo comparar el valor de los cambios en los comportamientos de los usuarios entre sí. El modelo de valor también permite al propietario del producto establecer un cálculo de beneficios coherente, a través del cual se puede evaluar el ROI de futuras soluciones.
El tercer paso de nuestro proceso consiste en identificar los factores que impulsan los comportamientos de los usuarios que queremos cambiar. A estos factores conductuales los denominamos puntos débiles de las causas raíz.
En el ejemplo del abandono del carrito, podemos empezar realizando una investigación específica mediante entrevistas y revisiones de los datos existentes para determinar por qué los clientes abandonan sus carritos. Probablemente identificaremos muchos puntos débiles con distintos grados de importancia. Por este motivo, diseñamos nuestros protocolos de investigación y análisis para clasificar las causas raíz por orden de prioridad. En este ejemplo, es posible que los usuarios tengan dificultades para editar su pedido, acceder a la página de pago o introducir la información de pago. Al priorizar estos puntos débiles en función de su impacto en el abandono del carrito, podemos priorizar las causas raíz para mitigarlas con soluciones en el próximo paso.
El cuarto paso de nuestro proceso consiste en buscar soluciones para las causas raíz priorizadas. En este momento, el equipo de diseño recibe un resumen del diseño en el que se detalla:
El equipo seleccionará las causas raíz que considere más fáciles de resolver y propondrá soluciones para ellas. En nuestro ejemplo, al revisar las dificultades de los usuarios para editar un pedido, los diseñadores podrían recrear la experiencia de edición para que sea más fácil, rápida e intuitiva.
Una vez elaborado el borrador del diseño, es el momento de validarlo.
El quinto paso del proceso consiste en probar nuestra solución con los usuarios. En primer lugar, creamos un protocolo de pruebas en el que presentamos a los usuarios el punto débil original y les pedimos que lo describan y lo califiquen cuantitativamente. A continuación, les mostramos la nueva experiencia y les hacemos preguntas para evaluar la facilidad, la rapidez de uso, la intuición y otras medidas relevantes para nuestro objetivo. Por último, pedimos al usuario que valore si hemos resuelto el problema de forma cuantitativa. Si el resultado de nuestras pruebas con usuarios indica un alto grado de resolución, podemos dar prioridad al diseño para su desarrollo.
A continuación se detallan las pruebas de uso realizadas en el trabajo de IBM Garage con Frito-Lay.
En esta etapa, los desarrolladores estarán atentos a cualquier impacto adverso del diseño priorizado. La documentación de la solución incluye el objetivo comercial, el impacto previsto en los usuarios y cómo se pretende que la solución influya en el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, el objetivo comercial es reducir el abandono de carritos en un 25 % y la solución pretende generar una reducción del 5 % mediante la simplificación de la edición de pedidos. Si la solución desarrollada produce una experiencia que podría afectar negativamente al comportamiento previsto de los usuarios, como tiempos de carga lentos, los desarrolladores están facultados para involucrar al propietario del producto y al equipo de diseño.
Nuestro último paso es monitorizar el impacto esperado en el comportamiento de los usuarios mediante nuestras medidas de éxito. Al introducir datos del mundo real en nuestro modelo de valor y evaluar el progreso hacia nuestros objetivos, podemos calcular rápidamente el valor incremental obtenido hasta el momento y estimar el valor esperado de abordar las causas raíz restantes.
La característica distintiva de la orquestación de valor es que el valor para el usuario y el valor para el negocio están directamente relacionados. El valor para el negocio es una función del comportamiento del usuario y el valor para el usuario es un medio para cambiar ese comportamiento. Como hemos demostrado en el proceso anterior, podemos estimar, traducir y medir los comportamientos de los usuarios, lo que nos permite calcular y predecir el valor para el negocio.
Este enfoque se presta directamente a la entrega ágil al incorporar la evaluación del valor en el ciclo de vida del desarrollo del producto. Para empezar, solo se necesita un objetivo expresado como un cambio en el comportamiento del usuario. Con un análisis de las causas raíz del comportamiento del usuario, los equipos de producto pueden incorporar los nuevos puntos débiles de los usuarios al backlog mientras trabajan para alcanzar el mismo objetivo empresarial. Esto permite un ciclo de feedback de mejoras de la experiencia vinculadas a los beneficios empresariales, lo que acelera el tiempo de obtención de valor.
