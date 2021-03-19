Cómo hacer que su organización sea digitalmente resiliente para convertir la crisis en oportunidad

El 62 % de las empresas tiene una visibilidad limitada de la cadena de suministro y el 15 % solo tiene visibilidad de la producción. Los silos entre sistemas y equipos pueden ser el punto de ruptura en una cadena de suministro y han quedado expuestos durante el Covid-19. Para crear resiliencia operativa en las cadenas de suministro, es necesario moverse más allá de la visibilidad para poder predecir y luego actuar rápidamente sobre los datos. Para ello se necesita una plataforma que permita compartir la información más allá de los límites organizacionales para que las cadenas de suministro sean dinámicas, receptivas e interconectadas.
Los sistemas basados en tecnologías exponenciales pueden ayudar a las organizaciones a construir cadenas de suministro más inteligentes y aumentar la resiliencia digital. Las cadenas de suministro más inteligentes que aprovechan el poder de la IA y otras tecnologías emergentes pueden ayudar a las empresas a mantener la continuidad del negocio en medio de interrupciones e incertidumbre.
Aquellas organizaciones que han sido resilientes digitalmente, con cadenas de suministro que podían flexionarse y adaptarse, han sido las que han sorteado la crisis del COVID-19 con mayor éxito. Aunque algunas industrias se han beneficiado y otras han afrontado fuertes vientos en contra, en todos los sectores de la economía hay empresas que han convertido la crisis en una oportunidad. Los minoristas que han cambiado rápidamente su enfoque hacia lo online tanto para la entrega a domicilio como para el click and collect han conseguido una cuota de mercado adicional. Los fabricantes que pudieron adaptar su base de suministro para seguir obteniendo materiales cuando algunas zonas del mundo estaban confinadas fueron aquellos que consiguieron nuevos clientes. Ha habido muchas historias de aquellos que han emergido más fuertes, muchas de ellas se remontan a aquellos que habían invertido en sus cadenas de suministro para hacerlas resilientes digital, física y organizativamente.
Los científicos, a través de las vacunas y los programas de pruebas, están permitiendo que el mundo empiece a pensar en volver a un entorno más normal. Es crítico que interioricemos las lecciones de la pandemia, especialmente la oportunidad única de analizar la visibilidad, la resiliencia y el riesgo de la cadena de suministro para reimaginar nuestras cadenas de suministro para el futuro. En particular, la forma en que hemos improvisado apresuradamente, y a menudo con éxito, con las nuevas tecnologías debe integrarse ahora en nuestra forma de pensar. Tampoco debemos perder esta oportunidad única de aprovechar la oportunidad de construir una mayor sostenibilidad en nuestras cadenas de suministro. Esto tendrá la doble ventaja de preparar las cadenas de suministro para el futuro y también de cumplir con el enfoque de la sociedad y el consumidor en la sostenibilidad.
Al reimaginar los procesos de la cadena de suministro en flujos de trabajo inteligentes, las organizaciones pueden alcanzar nuevos niveles de capacidad de respuesta y resiliencia. Los flujos de trabajo inteligentes desafían los procesos y las formas de trabajar aisladas para descubrir eficiencias en toda una red de procesos y socios.
Potenciados por la IA e impregnados de tecnologías emergentes (automatización, Blockchain, IoT, 5G y edge computing), los nuevos flujos de trabajo inteligentes en la cadena de suministro respaldados por plataformas empresariales pueden ofrecer resultados excepcionales a escala. Podemos analizar cualquier paso de la cadena de valor en busca de oportunidades de transformación, desde la planificación de la demanda hasta la ejecución de la fabricación o la orquestación y el cumplimiento de pedidos. Reinventar estos procesos también significa transformar la forma en que se diseñan las organizaciones y se alinean los equipos. Los flujos de trabajo inteligentes reimaginan esta intersección de personas, procesos y tecnología. Estos procesos tecnológicos permiten a los profesionales de la cadena de suministro estar preparados para ejecutar y entregar de manera más eficaz y eficiente frente a estrategias y entornos que cambian continuamente. Estos profesionales pueden contar con el flujo de información y los derechos de decisión adecuados para obtener un resultado óptimo.
Para crear resiliencia, agilidad y previsibilidad, los líderes necesitan transformar los flujos de trabajo de su cadena de suministro en tres niveles. Crear una cadena de suministro más inteligente que pueda primero ver, después predecir y, en tercer lugar, actuar para navegar con éxito las interrupciones globales y locales les preparará para ofrecer la resiliencia necesaria para el futuro.
Utilizar la IA para aprovechar datos en tiempo real no estructurados puede proporcionar una visibilidad y conocimientos a corto plazo. Poner en marcha una herramienta global, como Sterling Control Tower, puede dar visibilidad de extremo a extremo de los flujos de la cadena de suministro para una solución a largo plazo. Combine la potencia de una torre de control con la solución blockchain IBM Hyper Insights, que emplea IoT e IA, y ahora es posible ver dónde están sus productos, en tiempo real, en todo el mundo. También se pueden encontrar victorias rápidas. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de transporte disponen de gran parte de los datos que necesita sobre sus productos en tránsito. Introducirlo directamente en una torre de control, en lugar de dejarlo allí sin usar, puede marcar una gran diferencia en términos de transparencia. De hecho, es posible que su equipo ya esté mejorando la visibilidad de varios flujos de datos manualmente en respuesta a la situación del COVID-19. Cuando sea el momento adecuado, puede empezar por automatizar estos procesos, replicarlos y escalarlos en toda la empresa. Al tiempo que se toma el tiempo de personalizar los resultados para cada usuario, de modo que los datos realmente proporcionen conocimiento sobre el que se pueda actuar.
Sin embargo, para que los datos añadan valor de verdad, deben ser prospectivos, de modo que puedan predecir lo que sucederá a continuación y no limitarse a reproducir lo que ha sucedido antes. Gran parte de la planificación de la cadena de suministro se basa en datos históricos y patrones estacionales, a menudo con datos deficientes o incompletos. Ahora es el momento de modernizar su enfoque adoptando una planificación inteligente continua con colaboración en tiempo real, tanto dentro de la organización como en toda la cadena de suministro. Nunca antes había sido tan importante recurrir a datos en tiempo real para anticipar y responder al comportamiento del consumidor/cliente o a factores externos como el clima u otros posibles eventos de disrupción. Esto implica utilizar la detección de demanda para aprovechar datos estructurados, no estructurados y oscuros (es decir, esos datos que actualmente están ocultos a los sistemas; ¡quizá en la cabeza de alguien!). Las empresas que lo han conseguido durante la pandemia han reaccionado mucho más rápido y han podido movilizar recursos donde se necesitan. Esto significa también una integración automatizada de principio a fin en las funciones de planificación de clientes y proveedores.
A modo de ejemplo, la capacidad de detectar con semanas de antelación una escasez de materias primas y tomar medidas evasivas ahora, ya sea identificando a otro proveedor o poniendo en marcha otras medidas de contingencia. El uso de sensores en el interior de los productos o envases para seguir su recorrido con actualizaciones en tiempo real también será cada vez más importante para determinar si se han manipulado correctamente o si se han almacenado a la temperatura adecuada durante todo el proceso. Esto permitirá un control de calidad mucho más inteligente en lugar de depender del muestreo puro, mejorando de nuevo la calidad de los productos entregados al consumidor.
