Cómo hacer que su organización sea digitalmente resiliente para convertir la crisis en oportunidad

Aquellas organizaciones que han sido resilientes digitalmente, con cadenas de suministro que podían flexionarse y adaptarse, han sido las que han sorteado la crisis del COVID-19 con mayor éxito. Aunque algunas industrias se han beneficiado y otras han afrontado fuertes vientos en contra, en todos los sectores de la economía hay empresas que han convertido la crisis en una oportunidad. Los minoristas que han cambiado rápidamente su enfoque hacia lo online tanto para la entrega a domicilio como para el click and collect han conseguido una cuota de mercado adicional. Los fabricantes que pudieron adaptar su base de suministro para seguir obteniendo materiales cuando algunas zonas del mundo estaban confinadas fueron aquellos que consiguieron nuevos clientes. Ha habido muchas historias de aquellos que han emergido más fuertes, muchas de ellas se remontan a aquellos que habían invertido en sus cadenas de suministro para hacerlas resilientes digital, física y organizativamente.

Los científicos, a través de las vacunas y los programas de pruebas, están permitiendo que el mundo empiece a pensar en volver a un entorno más normal. Es crítico que interioricemos las lecciones de la pandemia, especialmente la oportunidad única de analizar la visibilidad, la resiliencia y el riesgo de la cadena de suministro para reimaginar nuestras cadenas de suministro para el futuro. En particular, la forma en que hemos improvisado apresuradamente, y a menudo con éxito, con las nuevas tecnologías debe integrarse ahora en nuestra forma de pensar. Tampoco debemos perder esta oportunidad única de aprovechar la oportunidad de construir una mayor sostenibilidad en nuestras cadenas de suministro. Esto tendrá la doble ventaja de preparar las cadenas de suministro para el futuro y también de cumplir con el enfoque de la sociedad y el consumidor en la sostenibilidad.