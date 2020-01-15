Esta evaluación exhaustiva y detallada proporciona conocimientos objetivos sobre cómo la transición puede afectar a sus procesos empresariales, datos maestros y de transacciones, configuración del sistema e interfaces. La evaluación de impacto de IBM SAP S/4HANA ofrece una hoja de ruta basada en sus necesidades empresariales específicas.

Esta herramienta ofrece conocimiento sobre cinco áreas clave.

Evaluación funcional. Este paso identifica los procesos actualmente en uso en su SAP ECC y las innovaciones esperadas que resultarán del cambio a S/4HANA. Descubrirá qué es nuevo, qué cambiará y qué quedará obsoleto.

Impactos técnicos. La evaluación de impacto técnico proporciona un inventario de código personalizado de su sistema SAP actual. La evaluación describe si el código se utiliza o no y el efecto que tendrá el nuevo código de la base de datos HANA en los sistemas actuales. Este paso revela lo que debe corregirse y también detalla el impacto de la migración en la seguridad.

Impacto de la simplificación. Este paso utiliza la base de datos de simplificación para resaltar los programas y el código afectados por la nueva estructura de datos. Este proceso también identifica las áreas más afectadas por la transición. Con esta información, su organización puede priorizar la asignación de recursos durante la implementación.

Reducción del alcance del proyecto. Este proceso analiza las versiones de las aplicaciones y los requisitos de infraestructura. También reseñas estadísticas de uso en producción. Esta información le permite reducir el alcance del proyecto a lo que debe corregirse y probarse con mayor urgencia. Por ejemplo, puede elegir hacer pruebas dirigidas solo en áreas que hayan cambiado.

Identificación de los requisitos de formación. IBM ofrece recomendaciones de formación como parte de la evaluación. Con estos datos, una organización puede saber ya qué experiencia será necesaria más adelante y planificar en consecuencia. La empresa puede cerrar las carencias de experiencia en la materia asegurando personal adicional o formando a los equipos existentes.

Al final de la evaluación, recibirá un resumen de todos los hallazgos clave y podrá acceder a datos de referencia de cientos de otras evaluaciones realizadas por IBM.