Es tentador pensar que 2025 está muy lejos. Solo en cinco años a partir de ahora, para algunas empresas, esa fecha inspira urgencia. Esto se debe a que en 2025 SAP finalizará el mantenimiento general de las instalaciones de SAP Business Suite que se produjo antes del lanzamiento de SAP S/4HANA.
Este plazo de finalización de mantenimiento afecta a quienes utilizan Business Suite SAP Enterprise Resource Planning (ERP) y sus módulos y componentes relacionados. Después de 2025, la empresa solo admitirá aplicaciones empresariales en SAP S/4HANA
IBM está ayudando a sus clientes a prepararse para este plazo ofreciendo tres soluciones que simplifican y aceleran la transición a SAP S/4HANA.
Esta evaluación exhaustiva y detallada proporciona conocimientos objetivos sobre cómo la transición puede afectar a sus procesos empresariales, datos maestros y de transacciones, configuración del sistema e interfaces. La evaluación de impacto de IBM SAP S/4HANA ofrece una hoja de ruta basada en sus necesidades empresariales específicas.
Esta herramienta ofrece conocimiento sobre cinco áreas clave.
Evaluación funcional. Este paso identifica los procesos actualmente en uso en su SAP ECC y las innovaciones esperadas que resultarán del cambio a S/4HANA. Descubrirá qué es nuevo, qué cambiará y qué quedará obsoleto.
Impactos técnicos. La evaluación de impacto técnico proporciona un inventario de código personalizado de su sistema SAP actual. La evaluación describe si el código se utiliza o no y el efecto que tendrá el nuevo código de la base de datos HANA en los sistemas actuales. Este paso revela lo que debe corregirse y también detalla el impacto de la migración en la seguridad.
Impacto de la simplificación. Este paso utiliza la base de datos de simplificación para resaltar los programas y el código afectados por la nueva estructura de datos. Este proceso también identifica las áreas más afectadas por la transición. Con esta información, su organización puede priorizar la asignación de recursos durante la implementación.
Reducción del alcance del proyecto. Este proceso analiza las versiones de las aplicaciones y los requisitos de infraestructura. También reseñas estadísticas de uso en producción. Esta información le permite reducir el alcance del proyecto a lo que debe corregirse y probarse con mayor urgencia. Por ejemplo, puede elegir hacer pruebas dirigidas solo en áreas que hayan cambiado.
Identificación de los requisitos de formación. IBM ofrece recomendaciones de formación como parte de la evaluación. Con estos datos, una organización puede saber ya qué experiencia será necesaria más adelante y planificar en consecuencia. La empresa puede cerrar las carencias de experiencia en la materia asegurando personal adicional o formando a los equipos existentes.
Al final de la evaluación, recibirá un resumen de todos los hallazgos clave y podrá acceder a datos de referencia de cientos de otras evaluaciones realizadas por IBM.
En 2016, IBM y SAP se asociaron para crear herramientas que aceleraran los procesos de modernización digital de sus clientes conjuntos. De esa asociación surgió un esfuerzo de ambas compañías para acelerar específicamente las implementaciones de SAP S/4HANA. Esta asociación ofrece ahora soluciones que pueden aumentar la velocidad de implantación de S/4HANA entre un 20 y un 30 por ciento 1.
SAP ofrece SAP Model Company, una solución completa e integral para el sector que los clientes adoptan como modelo de referencia base. IBM se convirtió en el primer partner de SAP en expandir la SAP Model Company al incluir contenido multisectorial y específico de los sectores, definido como IBM Impact Industry Solutions. IBM Impact Industry Solutions ofrece aceleradores específicos para cada sector que combinan y mejoran la fuerza de los servicios existentes de IBM y SAP. Estas soluciones, junto con una evaluación de impacto de IBM, simplifican el proceso de transición y aceleran la adopción de SAP S/4HANA. IBM extrae estas soluciones de su trabajo con más de 200 clientes. Ofrecen documentación de procesos, scripts de prueba, materiales de formación, SAP Fiori y aplicaciones analíticas, activos de migración de datos y roles de seguridad definidos.
IBM Rapid Move for SAP S/4HANA permite a una empresa utilizar sus inversiones existentes en SAP para ejecutar un proceso de un solo paso para cambiar a SAP S/4 HANA desde cualquier fuente. La solución utiliza automatización para acelerar el proceso de migración con un riesgo mínimo. Esa automatización ejecuta la configuración de S/4HANA, la corrección de código y la conciliación de datos para reducir la complejidad del proceso de implementación. IBM Rapid Move se centra estratégicamente en el rediseño y estandarización de procesos solo donde sea necesario, para que las empresas puedan transformar las inversiones actuales en SAP sin tener que rediseñar completamente sus sistemas heredados.
IBM Rapid Move for SAP S/4HANA viene con un marco de entrega integrado de SAP, que incluye el programa SAP Value Assurance y el servicio SAP Model Company. IBM Rapid Move ayuda a las organizaciones a acelerar las transformaciones digitales y a utilizar la nueva plataforma mucho más rápido que un plan de implementación tradicional. El resultado es una mejora en el rendimiento de funciones empresariales complejas y críticas en tiempo, incluyendo planificación en tiempo real, ejecución, informes, análisis y previsión basados en datos en tiempo real y una experiencia de usuario personalizada y simplificada.
IBM se basa en 40 años de servicios y experiencia de SAP para servir a los clientes. La compañía ha completado más de 150 implementaciones de SAP S/4HANA y ha asesorado a más de 200 empresas en el paso a S/4HANA. Su experiencia abarca múltiples sectores y aborda las necesidades únicas de cada organización para ofrecer un enfoque personalizado que pueda simplificar y acelerar la implementación de SAP S/4HANA.
