La toma de decisiones puede ser difícil, especialmente cuando hay mucho en juego o cuando se ha estado luchando con un problema durante mucho tiempo. A veces puede sentir que se está ahogando en opiniones, datos y aportes de las partes interesadas. Si no puede ver el bosque por los árboles, ayuda dar un paso atrás y evaluar sus opciones de forma metódica. Una herramienta sencilla pero potente que puede utilizar es el método de los cuatro cuadrantes, inspirado en el plano cartesiano. Solo necesita un papel (o una nota digital) y una mentalidad clara para examinar sistemáticamente los pros y contras de actuar(o no).

He aquí una guía paso a paso para ayudarle a utilizar este método, junto con un ejemplo práctico centrado en mejorar la experiencia de "Primeros pasos" en un producto de software. Utilice estas instrucciones para cualquier decisión que tenga en mente.