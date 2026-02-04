Cómo mejorar el servicio de atención al cliente del call center

A pesar de la proliferación de chatbots, canales de autoservicio y plataformas de redes sociales, los call centers siguen siendo una primera línea crítica para la interacción con el cliente. Los más grandes pueden gestionar millones de conversaciones diarias, actuando como una principal línea directa de contacto que puede establecer o deshacer las relaciones con el cliente.
Hoy en día, las expectativas de los consumidores están en su punto más alto y las organizaciones de todo el mundo están transformando sus procesos empresariales con automatización e inteligencia artificial. En este entorno, la atención cuidadosa hacia la experiencia del cliente del call center es esencial para la supervivencia y el crecimiento continuos.
Según una investigación reciente de ZenDesk, el 83 % de los consumidores cree que la experiencia del cliente debería ser mucho mejor que la actual. Se trata de una cifra asombrosa dada la rápida adopción de tecnologías clave en el sector durante la última década.
Pero los clientes que tienen experiencias positivas son más propensos a repetir sus compras y a recomendar una empresa a otras personas. Por el contrario, las malas experiencias en el call center pueden erosionar rápidamente años de progreso, lo que lleva a los clientes insatisfechos a abandonar una empresa o compartir ampliamente sus experiencias negativas.
“Un buen servicio de atención al cliente puede convertir a los clientes puntuales en campeones de la marca a largo plazo”, afirma Manish Goyal, socio sénior de IBM® Consulting. “Y el valor de por vida de un promotor de NPS puede ser diez veces mayor que el de un detractor de NPS. Al mismo tiempo, alrededor del 80 % de los consumidores afirman que preferirían hacer negocios con un competidor después de más de una mala experiencia con una marca”.
En términos generales, un excelente servicio de atención al cliente del call center reduce los costes operativos al mejorar la resolución en la primera llamada y disminuir la pérdida de clientes. En su máxima expresión, identifica las tendencias emergentes que pueden influir en la estrategia general de una empresa.
Como descubrió recientemente McKinsey, hasta el 80 % de la creación de valor de las empresas líderes del mundo procede de desbloquear ingresos de clientes existentes. Con la implementación inteligente de tecnologías clave con IA y la colaboración eficaz entre hombre y máquina, los centros de contacto pueden mover de costosos centros de resolución de problemas a innovadores motores de beneficios.
Los clientes pueden usar diversas plataformas omnicanal, pero las llamadas telefónicas siguen siendo el modo de interacción más preferido entre generaciones, según Gartner. Una experiencia del cliente positiva en un call center se basa en la accesibilidad y la falta de fricciones: las llamadas de los clientes llegan al soporte a través de sus canales preferidos sin tiempos de espera excesivos ni menús engorrosos. Y cuando contactan con un agente de call center, se encuentran con alguien que tiene conocimientos y está capacitado para resolver problemas rápidamente.
Desde el punto de vista del agente humano, este proceso da a los empleados acceso inmediato a la información completa del cliente, lo que elimina la necesidad de que los clientes repitan o expliquen el historial de su solicitud. Equipado con los datos más relevantes, un agente puede centrarse en la escucha activa, la resolución de problemas y la comunicación clara, adaptando su enfoque a la situación única de cada cliente.
Más allá del rendimiento individual de los agentes, el excelente servicio del call center es coherente en todos los puntos de contacto y periodos de tiempo. A lo largo de todo el recorrido del cliente, la persona que llama debe recibir la misma calidad de servicio, independientemente del momento en que se ponga en contacto o del volumen de trabajo que tenga el centro.
Un excelente servicio de atención al cliente de los call centers se caracteriza por diversas variables que, en conjunto, crean experiencias positivas para los clientes. Los call centers exitosos deben lograr un difícil equilibrio entre la rapidez y la personalización, lo que exige a las organizaciones basarse en un conjunto diverso de métricas internas y rúbricas de feedback de los clientes. Algunos de los más comunes son los tiempos de resolución en la primera llamada, los tiempos medios de gestión, las puntuaciones de satisfacción del cliente (CSAT) y las puntuaciones netas de promotores (NPS).
Los call centers modernos operan en un entorno cada vez más complejo que presenta desafíos operativos significativos, como una alta rotación de agentes de call center y modelos de servicio de atención al cliente obsoletos. Y fomentar la confianza de los clientes en un entorno cada vez más automatizado requiere una reforma de la transparencia. Algunos de los principales retos a los que se enfrentan los call centers en la actualidad son:
Los call centers se enfrentan a una presión considerable para equilibrar el control de costes con la calidad del servicio. Las limitaciones presupuestarias restringen la contratación y las inversiones en tecnología, o obligan a las organizaciones a tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, ¿debería una empresa invertir en más canales de servicio o centrarse en la calidad de unos pocos?
Los call centers también experimentan complejos retos de dotación de personal, ya que los horarios deben ajustarse al volumen de llamadas y, al mismo tiempo, a las habilidades de los agentes. La necesidad de conocimientos especializados en diferentes líneas de producto o segmentos de clientes añade una capa de complejidad a la gestión del personal. Y, lo que es más importante, la tecnología puede restringir aún más la flexibilidad operativa o la capacidad de escalar rápidamente.
La información de los clientes suele estar dispersa en múltiples sistemas que no se comunican eficazmente entre sí. Esta fragmentación obliga a los agentes a moverse entre aplicaciones y aumenta el tiempo de manejo. También crea oportunidades para errores o información inconsistente.
Los call centers experimentan regularmente aumentos drásticos en el volumen de llamadas debido a patrones estacionales, lanzamientos de productos, ciclos de facturación o campañas de marketing. Estos picos saturan los recursos disponibles, creando efectos en cascada. Predecir estos aumentos con precisión para contar con el personal adecuado sigue siendo difícil. Cuando el volumen de llamadas supera la capacidad, los atrasos pueden tardar horas en salirse.
Como sabe cualquiera que haya llamado alguna vez al servicio técnico, los tiempos de espera prolongados son uno de los principales motivos de insatisfacción de los clientes. Pero esos largos tiempos de espera también crean desafíos operativos. Los clientes que abandonan las llamadas pueden tener mayores expectativas en la siguiente llamada, y la presión para reducir los tiempos de espera puede empujar a los agentes a apresurarse en las llamadas, lo que podría sacrificar la calidad.
Las expectativas de los clientes han aumentado de forma espectacular, moldeadas por experiencias digitales fluidas en otras áreas de sus vidas. Hoy en día, la mayoría de los profesionales de servicios (el 82 %) dicen que las expectativas de los clientes son más altas que antes. La mayoría espera respuestas inmediatas y servicios personalizados basados en sus preferencias. Satisfacer estas expectativas requiere una integración sofisticada entre sistemas que muchos call centers luchan por lograr.
Según una investigación de Salesforce, el 77 % de los agentes humanos de call center informan de una mayor o más compleja carga de trabajo, mientras que más de la mitad afirman experimentar agotamiento. Estos agentes se enfrentan a la presión implacable de los altos volúmenes de llamadas que dejan poco tiempo para recuperarse entre interacciones, y pueden interactuar regularmente con clientes frustrados o angustiados. Cuando los volúmenes aumentan inesperadamente, los agentes sufren una presión intensa, lo que reduce su capacidad de ofrecer un servicio atento a los pacientes.
A medida que los call centers han adoptado diversas tecnologías para aumentar la velocidad de las interacciones con los clientes, la información crítica se almacena frecuentemente en múltiples sistemas difíciles de navegar. El conocimiento puede estar disperso entre repositorios dispares o quedar rezagado respecto a los cambios en los productos. Cuando los equipos de agentes del call center dependen de información de acceso lento, incorrecta u obsoleta, se socava la confianza de los clientes, lo que obliga a los agentes a perder tiempo retrocediendo o corrigiendo información.
Muchos de los problemas anteriores que afectan a la eficiencia operativa y la fidelización de clientes pueden mitigarse con inversiones estratégicas y herramientas que capaciten a los agentes para ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional.
Implementar herramientas de IA seleccionadas que apoyen a los agentes humanos durante las interacciones en vivo puede mejorar drásticamente el rendimiento. Si estas herramientas se diseñan cuidadosamente teniendo en cuenta los resultados reales, los beneficios serán evidentes. Los asistentes de IA en tiempo real pueden sugerir respuestas o mostrar artículos relevantes basados en conocimientos.
En un caso exitoso, un destacado banco implementó el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para sugerir inmediatamente una “mejor pregunta posible” a un agente. Este proceso redujo los tiempos de interacción con el cliente en un 6 % y redujo significativamente los requisitos de formación.
En otro caso, Avid Solutions, pionera en investigación y desarrollo, redujo con éxito el tiempo que se tarda en incorporar nuevos clientes en un 25 % gracias a la IA agéntica. La automatización inteligente también puede generar resúmenes de llamadas y desencadenar acciones de seguimiento, reduciendo la carga administrativa de los agentes humanos y permitiéndoles centrarse en tareas más basadas en las relaciones.
Lo más importante es que estas tecnologías generan conocimientos críticos que transforman los centros celulares en activos estratégicos. “Con la IA generativa, puede revisar las transcripciones de cada llamada realizada y recopilar continuamente conocimiento sobre cómo y por qué los agentes tardan tanto en gestionar ciertos tipos de llamadas”, dice Manish Goyal, de IBM Consulting. “O comprender clasificaciones granulares de quejas sobre productos o servicios”.
“Este conocimiento que proporciona una aplicación de IA generativa permite a los líderes de operaciones encontrar la causa raíz de un problema más rápido y resolverlo si está en la función de servicio. O alertar a los equipos de producto o marketing, si necesitan tomar medidas correctivas”.
Las organizaciones deben equilibrar cuidadosamente el número de agentes humanos con la demanda prevista y asegurarse de que los agentes del servicio de atención al cliente tengan la combinación adecuada de habilidades especializadas. A medida que las capacidades de IA se expanden, las organizaciones se enfrentan a decisiones estratégicas sobre la proporción óptima de apoyo automatizado y humano. El objetivo no debería ser eliminar a los agentes humanos, sino reimaginar los roles en los que generan más valor, por ejemplo, la resolución de problemas complejos, clientes de alto valor o situaciones emocionalmente sensibles.
“Cuando hablamos del recorrido del cliente, estamos hablando de opciones”, dijo recientemente Jeanie Walters, ponente y formadora de experiencia del cliente, a Albert Lawrence de IBM. “Si estoy en el coche, es posible que quiera llamar y hablar con alguien. Por lo tanto, aunque para nosotros sea más eficiente utilizar un agente virtual, ofrecemos estas opciones a los clientes para que puedan elegir”.
Aunque los programas de formación exhaustivos son necesarios para los nuevos empleados, esa formación no debe terminar después de la incorporación. Las capacitaciones periódicas y las iniciativas de mejora de habilidades deben abordar nuevos productos o cambios en las políticas y hacer hincapié en las “habilidades sociales”, como la escucha activa y la comunicación eficaz.
Cada vez más, a medida que los empleados del call center interactúan con la automatización y la IA, la formación debe incluir una colaboración eficaz entre humanos y máquinas. Este proceso puede incluir cuándo confiar en las sugerencias de la IA o cómo tomar de manera fluida el relevo de los agentes de IA cuando es necesario escalar.
En el vertiginoso mundo del servicio de atención al cliente, la gestión centralizada del conocimiento es clave. Las organizaciones deberían consolidar la información en una base de conocimiento única y autorizada que sirva como única fuente fiable, asegurando que se mantenga activamente.
La información debe organizarse de forma intuitiva y ser fácil de buscar; por ejemplo, las funciones de búsqueda sólidas con PLN ayudan a los agentes a encontrar rápidamente la información relevante. El software avanzado de call center puede mostrar datos relevantes al instante en función de la información de la cuenta de un cliente o de las palabras clave detectadas durante una conversación.
Los agentes humanos están “obviamente inundados de correos electrónicos, y hay muchos a los que los asistentes virtuales pueden responder automáticamente”, dijo recientemente Morgan Carroll, ingeniero sénior de IA de IBM, al podcast Smart Talks.
“Pero si tienen algo muy difícil y reciben muchos de estos correos electrónicos todos los días, la IA generativa puede ayudar. No va a responder por ellos, aunque podría hacerlo. En este caso, estamos pensando en cómo podemos facilitar el trabajo de los agentes del servicio de atención al cliente. Y la IA generativa puede ayudarlos a redactar un correo electrónico o a buscar información”.
Lo ideal es que los sistemas modernos de enrutamiento de llamadas tengan en cuenta varios factores, como la complejidad del problema, los datos históricos de interacción o la habilidad del agente. Colocar al cliente adecuado con el miembro adecuado de un equipo de servicio de atención al cliente mejora la resolución en la primera llamada y reduce las transferencias.
Además, los criterios y políticas claros de escalado para los problemas de los clientes deben seguir siendo una prioridad para los call centers, tanto si el primer contacto de un cliente es con un agente humano como con una herramienta de autoservicio. Cuando esas escalaciones son necesarias, las transferencias deben conservar todo el historial y el contexto de las interacciones para reducir la frustración de los clientes.
Las plataformas unificadas de datos de clientes proporcionan una columna vertebral crítica para las operaciones del call center. La integración de la información de los clientes de todos los sistemas relevantes, incluido el software de gestión de la relación con el cliente (CRM), la facturación, la gestión de pedidos, el historial de soporte y el análisis web, en un sistema unificado proporciona a los agentes del call center un contexto completo para cada interacción.
Los sistemas de éxito incluirán la sincronización de datos en tiempo real y la integración de análisis. Al conectar los datos operativos de un call center con plataformas de business intelligence más amplias, las organizaciones obtienen un análisis crítico de cómo el servicio al cliente impacta en la retención y los ingresos.
Los call centers tradicionales se basaban principalmente en distribuidores automáticos de llamadas, utilizando información de la persona que llamaba, como un número marcado o una entrada de una respuesta de voz interactiva (IVR) para enrutar las llamadas entrantes. A medida que las primeras tecnologías de automatización se hicieron comunes en los call centers, seguían centrándose en aplicaciones muy específicas.
Los sistemas de reconocimiento de voz podrían transcribir las llamadas para controlar la calidad. Los chatbots básicos manejaban interacciones sencillas con guiones, como restablecimientos de contraseñas o respuestas a preguntas frecuentes. Estas implementaciones redujeron los costes para muchas empresas, pero Resultados en una respuesta desigual de los clientes.
Según ZenDesk, la demanda de transparencia en la IA por parte de los clientes ha aumentado un 63 %, a pesar de que la IA gestiona cada vez más las necesidades de los clientes. Y como Forrester predijo recientemente, en 2026 un tercio de las empresas dañarán sus marcas con un frustrante autoservicio de IA. Los chatbots rígidos que seguían árboles de decisión establecidos a menudo provocaban interacciones frustrantes, lo que llevaba a las personas que llamaban a insistir en eludir la automatización.
Hoy en día, la IA agéntica está a punto de cambiar las operaciones del call center, transformando todos los procesos empresariales en lugar de automatizarlos. Además de entablar conversaciones naturales y matizadas, estos sistemas pueden acceder de forma proactiva a múltiples fuentes de datos y sintetizar información. También pueden retener la memoria a lo largo del tiempo, lo que aumenta la precisión de sus sugerencias y su rendimiento.
Dado un conjunto de objetivos y parámetros, esto hace que la IA agéntica sea ventajosa tanto para los clientes como para los trabajadores del call center: los agentes de IA pueden sintetizar rápidamente los datos de los clientes, la información de terceros y las especificaciones de los productos para sugerir soluciones a consultas difíciles.
También pueden monitorizar proactivamente el rendimiento de los trabajadores del call center, sugiriendo posibles oportunidades de coaching, o organizar de forma independiente tareas de investigación y de introducción de datos. Esta capacidad para resolver problemas más complejos y gestionar acciones en todos los sistemas permite, en última instancia, un mejor autoservicio, menos escaladas y un seguimiento más personalizado. A cambio, estos beneficios ayudan a los empleados del call center a centrarse en sus habilidades empáticas únicas.
Gartner predice que, para 2029, la IA agéntica resolverá de forma autónoma hasta el 80 % de los problemas comunes de los servicios de atención al cliente sin intervención humana. Pero para aprovechar los beneficios de la IA, sobre todo en entornos complejos y ricos en datos como los call centers, no basta con formar a agentes aislados e implementarlos.
Las plataformas de orquestación de agentes de IA coordinan de forma inteligente múltiples agentes de IA especializados. Cada uno está diseñado para sobresalir en tareas específicas o gestionar tipos particulares de consultas de los clientes. En lugar de confiar en un único sistema de IA, la orquestación permite a las organizaciones implementar un conjunto de agentes de IA diseñados especialmente para que trabajen juntos sin problemas.
Esta especialización produce agentes de IA profundamente optimizados con amplios conocimientos en un ámbito específico, ya sea recomendaciones de productos, consultas sobre facturación, resolución de problemas o asistencia por parte de agentes humanos. Cuando una interacción requiere conocimientos que van más allá del alcance de un solo agente, la orquestación permite transiciones fluidas entre esta red de agentes; también permite que varios agentes de IA colaboren simultáneamente en cuestiones complejas.
Los datos son la base de los esfuerzos de automatización y orquestación de la IA, ya que proporcionan el contexto para que la IA especialmente diseñada se entrene y las herramientas externas a las que cada agente puede recurrir. Esto puede incluir datos exhaustivos de los clientes para permitir un servicio personalizado y datos de interacción masivos para un análisis a gran escala. También puede incluir datos operativos para impulsar la gestión del personal o datos de análisis de sentimiento para optimizar las operaciones del call center en general.
Al unificar datos fiables, limpios y precisos, las organizaciones crean un bucle de feedback en el que más datos se convierten en un mejor rendimiento de la IA, y reducen la fricción en todas las operaciones del call center.
Evaluar el servicio de atención al cliente de un call center requiere un acto de equilibrio entre métricas de eficiencia y rúbricas más suaves. Cuando una organización automatiza de forma demasiado agresiva a expensas del apoyo empático, sufre. Por el contrario, cuando los tiempos medios de gestión aumentan, los clientes se encuentran en espera durante demasiado tiempo y las organizaciones se esfuerzan por obtener el retorno de la inversión (ROI) esperado del call center.
Cualquier transformación tecnológica de la experiencia del cliente debería seguir diversas métricas de call centers, preferiblemente utilizando paneles de control y análisis en tiempo real. Valorar el feedback de los clientes y las puntuaciones de la voz del cliente (puntuaciones netas de promotores, puntuaciones de satisfacción del cliente y puntuaciones de esfuerzo del cliente) puede tener un impacto significativo en las cifras de toda la empresa.
Por ejemplo, cuando un CEO abordó directamente las quejas de los clientes y su puntuación de CSAT saltó a la cima de los sectores, vio cómo sus tasas de abandono se redujeron un 75 %. En tres años, los ingresos de la empresa casi se duplicaron.
Especialmente con la implementación de nuevas tecnologías, los líderes empresariales deben adoptar una visión holística del rendimiento de los call centers: ¿Están aumentando los indicadores clave de rendimiento (KPI) del nivel de servicio, como el tiempo medio de gestión o el número de llamadas resueltas, pero están decayendo las métricas de fidelidad de los clientes o la asistencia posterior a las llamadas? Para agilizar los call centers y garantizar el éxito a largo plazo, los flujos de trabajo y las nuevas iniciativas deben analizarse continuamente en múltiples ejes.
