Cómo mejorar el servicio de atención al cliente del call center

A pesar de la proliferación de chatbots, canales de autoservicio y plataformas de redes sociales, los call centers siguen siendo una primera línea crítica para la interacción con el cliente. Los más grandes pueden gestionar millones de conversaciones diarias, actuando como una principal línea directa de contacto que puede establecer o deshacer las relaciones con el cliente.

Hoy en día, las expectativas de los consumidores están en su punto más alto y las organizaciones de todo el mundo están transformando sus procesos empresariales con automatización e inteligencia artificial. En este entorno, la atención cuidadosa hacia la experiencia del cliente del call center es esencial para la supervivencia y el crecimiento continuos.

Según una investigación reciente de ZenDesk, el 83 % de los consumidores cree que la experiencia del cliente debería ser mucho mejor que la actual. Se trata de una cifra asombrosa dada la rápida adopción de tecnologías clave en el sector durante la última década.

Pero los clientes que tienen experiencias positivas son más propensos a repetir sus compras y a recomendar una empresa a otras personas. Por el contrario, las malas experiencias en el call center pueden erosionar rápidamente años de progreso, lo que lleva a los clientes insatisfechos a abandonar una empresa o compartir ampliamente sus experiencias negativas.