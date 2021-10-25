Cómo IBM transformó su marco global de privacidad de datos

A medida que continúa el aumento de la regulación de la privacidad de datos en todo el mundo, es más importante que nunca que las organizaciones establezcan un marco global para el cumplimiento de la protección de datos.
La Oficina Principal de Privacidad (CPO) de IBM, en colaboración con la Oficina Global de Datos de IBM (GCDO), asumió este desafío hace más de tres años, en preparación para la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. El IBM® Unified Privacy Framework resultante ha ayudado a optimizar las operaciones globales de cumplimiento de la privacidad de IBM y a reducir el riesgo normativo. Las lecciones aprendidas de esta experiencia se han utilizado para fortalecer las ofertas de clientes de IBM y han ayudado a las empresas a acelerar la adopción de su propio marco global de privacidad de datos. Encontrará todos los detalles en el caso de éxito completo, cuyas partes se resumen a continuación.
El 80 % de todas las organizaciones deberán cumplir al menos una normativa centrada en la privacidad en los próximos años[1].
La enorme escala de las operaciones comerciales internacionales de IBM fue un reto clave a la hora de crear una solución global:
Los roles, los procesos y las políticas relacionados con la privacidad necesarios para establecer un IBM marco de privacidad unificado necesitaban un conjunto completo de tecnologías para respaldarlos. Por lo tanto, la CPO y la GCDO crearon un conjunto de herramientas desarrolladas a medida, soluciones de software de IBM y servicios de terceros orientados a garantizar el cumplimiento de la privacidad en toda la empresa.
La CPO colaboró con los equipos legales de IBM en todo el mundo y con la GCDO durante más de doce meses para crear una taxonomía de información personal completa. Esto requirió evaluaciones detalladas de las obligaciones de cumplimiento normativo y de la industria y la creación de un vocabulario empresarial reutilizable. La taxonomía se utilizó para desarrollar una base de referencia de privacidad empresarial que consolida los requisitos globales de privacidad en un único conjunto de puntos de control que, a su vez, sustenta el proceso general de cumplimiento normativo.
La CPO también estableció un nuevo rol de líder de privacidad de la unidad de negocio (BPL) con la responsabilidad de implementar procesos y rastrear acciones de corrección dentro de las unidades de negocio. La CPO apoya las actividades de cumplimiento de las unidades de negocio mediante el desarrollo de servicios de privacidad comunes, procesos estandarizados y formación de los empleados.
Tres ejemplos de soluciones de soporte técnico clave incluyen:
El Unified Privacy Framework permite a IBM prepararse para las nuevas normativas en una fracción del tiempo y esfuerzo necesarios para el RGPD. También ha ayudado a reducir el tiempo necesario para responder a solicitudes complejas de clientes que siguen exigiendo mayor transparencia en cuanto al cumplimiento normativo.
Los informes en tiempo real y los procesos de gestión de riesgos de los proveedores ayudan a la empresa a desempeñar sus funciones de forma más informada y coherente, reforzando aún más la reputación de IBM como administrador responsable de los datos.
Varios de los activos y enfoques desarrollados como parte del marco de privacidad unificado de IBM se están utilizando ahora para fortalecer las ofertas de IBM, lo que permite a los clientes de IBM acelerar el desarrollo de sus propios marcos de privacidad global. Las empresas que sigan el ejemplo de IBM podrían tener una experiencia:
La taxonomía de información personal de IBM se incluye como un acelerador de conocimiento dentro de IBM Cloud Pak for Data. Esto proporciona una lista estructurada de más de 150 tipos de datos que contienen información personal o información personal confidencial, datos de empleados y clientes. Con esta taxonomía, los clientes pueden acelerar sus esfuerzos "listos para usar" clasificando adecuadamente los datos de forma automática y a escala.
IBM Watson Knowledge Catalog es un catálogo de datos que facilita la detección inteligente y el autoservicio de datos, modelos y mucho más. Se utiliza para clasificar automáticamente los activos de datos empresariales y enriquecer la actividad principal subyacente. También permite la ingesta segura y eficiente de grandes cantidades de nuevos activos de datos.
Es necesario un repositorio centralizado de conocimientos empresariales para DataOps, que actúe como base sobre la que los administradores de datos y los consumidores de datos puedan coordinarse para desarrollar e implementar modelos avanzados de IA y machine learning en flujos de trabajo.
El aumento de la regulación relacionada con los datos no muestra signos de remitir, así que aproveche el Global Privacy Framework de IBM, que incluye nuestro plan para cambios en las personas, la organización y los procesos, y nuestras herramientas avanzadas de automatización de la privacidad, líderes en el sector.
La combinación de Personal Information Taxonomy Knowledge Accelerator dentro de IBM Cloud Pak for Data, las características unificadas de gobierno, riesgo y cumplimiento proporcionadas por IBM OpenPages with Watson, y las capacidades de catalogación y gestión activa en IBM Watson Knowledge Catalog pueden ayudar a su empresa a crear de manera eficiente una solución integral en la que puede confiar.
Lea el caso de éxito de la CPO de IBM para conocer el enfoque de IBM para el cumplimiento global de la protección de datos y póngase en contacto con uno de nuestros expertos en protección de datos para analizar cómo IBM puede ayudarle a acelerar su transición hacia un marco integral de protección de datos.
