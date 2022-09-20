Cómo habilitar una IA fiable con la solución de tejido de datos adecuada

Las organizaciones dependen cada vez más de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para ayudar a los humanos en la toma de decisiones. Así es como las principales organizaciones mejoran las interacciones con los clientes y aceleran el tiempo de comercialización de bienes y servicios. Pero estas organizaciones deben poder confiar en sus modelos de IA/ML antes de que puedan ponerse en funcionamiento y utilizarse en procesos empresariales cruciales. La IA fiable se ha convertido en un requisito para la adopción con éxito de la IA en todos los sectores.
Hoy en día, si un modelo de IA toma una decisión sesgada e injusta que afecta a la salud, la riqueza o el bienestar de los humanos, una organización puede aparecer en las noticias por las razones equivocadas. Además del importante riesgo para la reputación de la marca, también existe un conjunto creciente de regulaciones sobre datos e IA en todo el mundo y en todos los sectores, como la Ley de IA de la UE, que las empresas deben cumplir.
Antes de poder confiar en un modelo de IA y en sus conocimientos, debe poder confiar en los datos que se utilizan. La solución de tejido de datos adecuada respaldará naturalmente estos pilares y le ayudará a crear modelos de IA fiables.
Tenga en cuenta estos tres pasos cruciales en el ciclo de vida de la creación de su próximo modelo de IA o machine learning, o de la mejora de uno actual:
Lo primero es lo primero: necesita acceso y conocimiento de todos los datos relevantes.
Las investigaciones muestran que hasta el 68 % de los datos no se analizan en la mayoría de las organizaciones. Pero las implementaciones exitosas de IA requieren conexión a datos precisos y de alta calidad que estén listos para el consumo de autoservicio por parte de los stakeholders adecuados. Sin la capacidad de agregar datos de fuentes internas y externas dispares (on-premises, nube pública o nube privada), tendrá un modelo de IA inferior, simplemente porque no tiene toda la información que necesita.
En segundo lugar, debe asegurarse de que se puede confiar en los propios datos. Hay dos factores en un conjunto de datos de confianza:
Según Gartner, el 53 % de los proyectos de IA y ML se estancan en fases de preproducción. Puede operacionalizar su IA observando todas las etapas del ciclo de vida de la IA. Las herramientas de ciencia de datos automatizadas e integradas ayudan a crear, implementar y monitorizar modelos de IA. Este enfoque ayuda a garantizar la transparencia y la responsabilidad en cada etapa del ciclo de vida del modelo. Pero para hacerlo, también debe garantizar la imparcialidad, la robustez, la recopilación de datos y más.
A menudo, a los científicos de datos no les entusiasma la idea de generar toda la documentación necesaria para cumplir con las normas éticas y reglamentarias. Aquí es donde la tecnología como IBM® FactSheets puede ayudar al reducir el trabajo manual necesario para capturar metadatos y otros hechos sobre un modelo en todas las etapas del ciclo de vida de la IA. Con las soluciones de gobierno de la IA, un científico de datos que utilice bibliotecas y marcos Python estándar y abiertos puede recopilar automáticamente datos sobre la creación y el entrenamiento del modelo.
Del mismo modo, los hechos se pueden recopilar mientras el modelo se encuentra en las etapas de prueba y validación. Toda esta información se incorpora a los flujos de trabajo integrales para garantizar que el equipo cumpla con los estándares éticos y normativos.
En la mayoría de las organizaciones, existen una serie de herramientas de ciencia de datos, lo que dificulta el gobierno y la gestión de la información, y mucho menos el cumplimiento de las cada vez más estrictas normas de seguridad, cumplimiento y gobierno. Puede utilizar un gobierno de la IA escalable y automatizado para impulsar procesos coherentes y repetibles diseñados para aumentar la transparencia del modelo y garantizar tanto la trazabilidad como la responsabilidad. Puede mejorar la colaboración, comparar las predicciones de los modelos, cuantificar el riesgo del modelo y optimizar su rendimiento, identificar y mitigar el sesgo, reducir riesgos como la desviación y disminuir la necesidad de reentrenamiento del modelo.
En última instancia, la gestión de datos y proporcionar a los usuarios acceso a los datos correctos en el momento adecuado son la base del éxito de la IA y el gobierno de la IA. Una arquitectura de tejido de datos le ayuda a lograrlo minimizando las complejidades de integrar datos y simplificando el acceso a datos en toda la organización para facilitar el auto consumo de datos.
Con IBM® Cloud Pak for Data, puede formalizar un flujo de trabajo que permita a diferentes equipos interactuar con su modelo en varias etapas. No se trata solo de garantizar el acceso adecuado a los equipos de ciencia de datos. Su equipo de gestión de riesgos de modelos, el equipo de operaciones de TI y los empleados de la línea de negocio también necesitan un acceso adecuado.
También puede gestionar diferentes conjuntos de datos y fuentes, desde datos de entrenamiento hasta datos de carga útil y datos reales, con los niveles adecuados de privacidad y gobierno a su alrededor. Fundamentalmente, puede automatizar la captura de metadatos de cada conjunto de datos y modelo y mantenerlos en un catálogo central. Con IBM Cloud Pak for Data, puede hacerlo a escala con coherencia y aplicarlo a modelos que se han creado utilizando herramientas de código abierto o de terceros.
La ventaja potencial de la IA se refleja en las tendencias de estrategia de los líderes de sectores. Según el Estudio de CEO de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV), el 68 % de los CEO dicen que la IA cambia aspectos de su actividad principal, y el 61 % dicen que la ventaja competitiva depende de quién tiene la IA generativa más avanzada. Pero para consolidar la confianza con los clientes, es crucial que existan controles adecuados en todo el ciclo de vida de la IA, especialmente cuando la IA se utiliza en situaciones críticas.
