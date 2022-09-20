Cómo habilitar una IA fiable con la solución de tejido de datos adecuada

En la mayoría de las organizaciones, existen una serie de herramientas de ciencia de datos, lo que dificulta el gobierno y la gestión de la información, y mucho menos el cumplimiento de las cada vez más estrictas normas de seguridad, cumplimiento y gobierno. Puede utilizar un gobierno de la IA escalable y automatizado para impulsar procesos coherentes y repetibles diseñados para aumentar la transparencia del modelo y garantizar tanto la trazabilidad como la responsabilidad. Puede mejorar la colaboración, comparar las predicciones de los modelos, cuantificar el riesgo del modelo y optimizar su rendimiento, identificar y mitigar el sesgo, reducir riesgos como la desviación y disminuir la necesidad de reentrenamiento del modelo.

En última instancia, la gestión de datos y proporcionar a los usuarios acceso a los datos correctos en el momento adecuado son la base del éxito de la IA y el gobierno de la IA. Una arquitectura de tejido de datos le ayuda a lograrlo minimizando las complejidades de integrar datos y simplificando el acceso a datos en toda la organización para facilitar el auto consumo de datos.

Con IBM® Cloud Pak for Data, puede formalizar un flujo de trabajo que permita a diferentes equipos interactuar con su modelo en varias etapas. No se trata solo de garantizar el acceso adecuado a los equipos de ciencia de datos. Su equipo de gestión de riesgos de modelos, el equipo de operaciones de TI y los empleados de la línea de negocio también necesitan un acceso adecuado.

También puede gestionar diferentes conjuntos de datos y fuentes, desde datos de entrenamiento hasta datos de carga útil y datos reales, con los niveles adecuados de privacidad y gobierno a su alrededor. Fundamentalmente, puede automatizar la captura de metadatos de cada conjunto de datos y modelo y mantenerlos en un catálogo central. Con IBM Cloud Pak for Data, puede hacerlo a escala con coherencia y aplicarlo a modelos que se han creado utilizando herramientas de código abierto o de terceros.