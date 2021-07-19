La evolución de los modelos de negocio y las estrategias de TI están cambiando rápidamente la forma en que las empresas consumen y pagan por su almacenamiento de datos. La adopción de la nube híbrida ha estimulado la creciente demanda de TI basada en el consumo como alternativa a las tradicionales compras al contado y arrendamientos.

En respuesta, muchos proveedores están ofreciendo modelos de precios de consumo flexibles o de “pago por uso” y suscripciones que aportan una economía similar a la de la nube al centro de datos y a la nube híbrida. "Para 2024, Gartner predice que más de la mitad de la capacidad de almacenamiento empresarial recién implementada se venderá como servicio o por suscripción, frente a menos del 15 % en 20201".

Con tantos tipos de implementación y modelos de consumo de TI disponibles de repente, puede ser difícil saber cuál es el adecuado para su estrategia de almacenamiento. En esta entrada de blog, describiremos los principales tipos para que pueda tomar una decisión de inversión informada.

Esto es lo que cubriremos: