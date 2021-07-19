Etiquetas
Cómo elegir el modelo de consumo de TI adecuado para su almacenamiento

La evolución de los modelos de negocio y las estrategias de TI están cambiando rápidamente la forma en que las empresas consumen y pagan por su almacenamiento de datos. La adopción de la nube híbrida ha estimulado la creciente demanda de TI basada en el consumo como alternativa a las tradicionales compras al contado y arrendamientos.

En respuesta, muchos proveedores están ofreciendo modelos de precios de consumo flexibles o de “pago por uso” y suscripciones que aportan una economía similar a la de la nube al centro de datos y a la nube híbrida. "Para 2024, Gartner predice que más de la mitad de la capacidad de almacenamiento empresarial recién implementada se venderá como servicio o por suscripción, frente a menos del 15 % en 20201".

Con tantos tipos de implementación y modelos de consumo de TI disponibles de repente, puede ser difícil saber cuál es el adecuado para su estrategia de almacenamiento. En esta entrada de blog, describiremos los principales tipos para que pueda tomar una decisión de inversión informada.

Esto es lo que cubriremos:

¿Qué es el precio basado en el consumo?

Los precios basados en el consumo se refieren a productos y servicios con facturación basada en el uso, lo que significa que solo paga por la capacidad que necesita a medida que la consume. Estos modelos pueden ayudarle a ahorrar dinero sustituyendo los elevados gastos de capital iniciales por cargos trimestrales predecibles alineados directamente con las cambiantes necesidades de su empresa. La idea es que pueda escalar rápidamente consumiendo capacidad de almacenamiento al instante, aprovisionando los recursos hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Existen muchas variaciones y la mayoría de los programas tienen un plazo mínimo y/o un requisito de capacidad.

Tipos de implementación y modelos de consumo de TI

Hoy en día, muchos proveedores ofrecen opciones en modelos de consumo de almacenamiento y financiación. Tener esta flexibilidad de elección le ayudará a modernizar y escalar sus cargas de trabajo para las necesidades empresariales futuras. Los modelos comunes de implementación y consumo de TI para almacenamiento incluyen:

  • Modelo de compra tradicional. La mayoría de las organizaciones continúan manteniendo cargas de trabajo seleccionadas en las instalaciones para cumplir con los requisitos de seguridad, cumplimiento y rendimiento. La infraestructura en las instalaciones, como el almacenamiento, tradicionalmente ha sido un gasto de capital inicial o arrendado, en el que compra infraestructura que se implementa en su centro de datos y que cumple con sus requisitos máximos de capacidad. Pero presupuestar la infraestructura en las instalaciones puede ser complicado: las necesidades pueden ser difíciles de predecir y, dado que los ciclos de compras de nuevos sistemas de almacenamiento pueden ser largos, la mayoría de las organizaciones sobreaprovisionan su almacenamiento en las instalaciones.
  • Modelo basado en el consumo (“pago por uso”) para el almacenamiento en las instalaciones. En estos modelos, el proveedor le proporciona sistemas de almacenamiento definidos por sus requisitos con entre un 25 % y un 200 % (el nivel varía mucho según el proveedor) más de capacidad de "crecimiento" que sus necesidades inmediatas. Usted compra, arrienda o alquila un nivel comprometido de "capacidad base" que se corresponde con sus necesidades inmediatas, y luego paga por lo que usa, cuando lo usa, por encima de ese nivel. Estos modelos le permiten escalar el uso de la capacidad hacia arriba o hacia abajo según lo requieran las necesidades de su negocio. Suelen tener una duración de entre 3 y 5 años.
  • Basado en suscripción o almacenamiento como servicio. Al igual que el modelo anterior basado en el consumo, estos modelos tienen compromisos básicos y pagos por uso por encima del nivel de compromiso básico. La gran diferencia es que el almacenamiento como servicio (STaaS) es un servicio que se parece mucho a los servicios basados en la nube. STaaS proporciona capacidad rápida y bajo demanda en su centro de datos. Solo paga por lo que utiliza, y el proveedor se encarga de la gestión del ciclo de vida (implementación, mantenimiento, crecimiento, actualización y eliminación). La oferta se basará en un conjunto de descripciones de nivel de servicio que indican características como los niveles de rendimiento y disponibilidad sin vínculo directo con modelos tecnológicos específicos y detalles de configuración. La infraestructura sigue residiendo físicamente en su centro de datos, o en un centro de co-ubicación, pero no la posee, no la instala ni la mantiene. Además, no tiene que preocuparse por los ciclos de adquisición para añadir capacidad o renovaciones tecnológicas. Obtendrá economía de nube con un modelo de precios OPEX, combinado con la seguridad del almacenamiento en las instalaciones y una menor sobrecarga de gestión.
  • Enfoque solo en la nube. Los servicios en la nube son escalables y pueden ajustarse con facilidad para satisfacer las demandas cambiantes de carga de trabajo. Implementar en la nube pública puede reducir el gasto en hardware e infraestructura en las instalaciones porque también es un modelo de pago por uso. En el modelo perfecto basado en los servicios públicos, pagaría solo por lo que utiliza, con niveles de servicio garantizados, precios fijos y cargos trimestrales predecibles alineados directamente con las necesidades de su negocio. Por supuesto, muchas de las nubes actuales no cumplen ese estándar. Además de cobrar por la cantidad de capacidad consumida, algunos proveedores de almacenamiento en la nube también incluyen cargos por el número de accesos y por la cantidad de datos transferidos fuera de la nube, conocidos como "egress".
  • Enfoque híbrido. Un enfoque híbrido de almacenamiento integraría una combinación de servicios de la nube pública, nube privada e infraestructura local, con orquestación, gestión y portabilidad de aplicaciones distribuidas en las tres mediante gestión definida por software. También puede incluir precios basados en el consumo y servicios de suscripción para almacenamiento local.

Beneficios de un modelo de consumo flexible para el almacenamiento

Ahora que conoce los tipos comunes de implementación y los modelos de consumo de TI, exploremos algunas razones por las que los modelos basados en el consumo son cada vez más populares. Los beneficios de la fijación de precios basados en el consumo para el almacenamiento incluyen:

  • Economía de nube; pasar de CAPEX a OPEX. En una época de reducción de los presupuestos de TI, los precios basados en el consumo le permiten reducir el gasto de capital con cargos OPEX mensuales predecibles, y solo paga por lo que utiliza.
  • Alinee los recursos y el uso de TI. Con la monitorización incluida, podrá comprender y predecir con mayor precisión el uso de su capacidad para operaciones más rentables. Esto significa que ya no habrá exceso de aprovisionamiento ni falta de capacidad y, en cambio, podrá alinear el gasto más de cerca a las necesidades del negocio.
  • Gane agilidad. Con la TI basada en el consumo, tiene capacidad adicional para aprovisionar casi al instante para satisfacer las cambiantes necesidades empresariales. No más retrasos debido a los largos ciclos de negociación de precios y compras con proveedores. Obtiene una experiencia similar a la nube.
  • Reduzca la complejidad de TI. El proveedor asume las responsabilidades de gestión del ciclo de vida del almacenamiento, lo que significa que su personal administrativo puede centrarse en tareas de mayor valor. Y con servicios de datos consistentes tanto en las instalaciones como en la nube, puede mejorar la disponibilidad y evitar costosos tiempos de inactividad, todo ello mientras reduce la sobrecarga.
  • Acceso a las últimas innovaciones tecnológicas. Los modelos como servicio brindan a las organizaciones acceso a tecnología de almacenamiento líder con características de clase empresarial para un rendimiento superior, alta disponibilidad y escalabilidad.

Qué ofrece IBM

Estos son algunos ejemplos de modelos de precios basados en el consumo de IBM Storage, así como ofertas para implementaciones tradicionales y modelos híbridos:

Precios basados en el consumo con IBM Storage as a Service e IBM Storage Utility

  • IBM Storage as a service: un modelo de consumo flexible que proporciona servicios de datos consistentes habilitados tanto para sus necesidades de infraestructura en las instalaciones como en la nube híbrida. IBM Storage as a Service funciona con las capacidades de clase empresarial de IBM FlashSystem y viene con un nivel básico de capacidad para satisfacer sus necesidades actuales más un 50 % de capacidad adicional preinstalada y una opción para garantizar una disponibilidad del 100 %. Planifique sus necesidades de almacenamiento desde el primer día y pague solo por lo que utiliza a una tarifa única con precios transparentes, sin penalizaciones ocultas y una facturación diseñada para el tratamiento OPEX*. A diferencia de la mayoría de los proveedores que cobran una prima por el uso de la capacidad bajo demanda o de crecimiento, IBM cobra la capacidad base y de crecimiento al mismo precio. Además, mientras que la mayoría de los otros proveedores cobran una prima por los datos que no se comprimen bien, IBM cobra únicamente por la capacidad (física) utilizable, por lo que usted obtiene todos los beneficios de la compresión de datos sin penalizaciones por datos no comprimibles. Esta oferta incluye la gestión completa del ciclo de vida por parte de IBM (instalación, mantenimiento, crecimiento físico, actualización tecnológica, retirada y reciclaje de equipos antiguos).
  • IBM Storage Utility: esta suscripción de almacenamiento flexible ofrece una opción de compras con facturación basada en el uso, por lo que solo paga por la capacidad que consume en el almacenamiento que elija. IBM calcula e implementa la capacidad necesaria para el crecimiento el día 1 (hasta un 200 % por encima de sus necesidades básicas), evitando la necesidad de actualizaciones incrementales. Puede seleccionar el almacenamiento que mejor se adapte a sus necesidades y escalar rápidamente aprovisionando o consumiendo capacidad adicional casi al instante. El uso puede ampliarse o reducirse según lo dicten los requisitos. IBM Storage Insights proporciona monitorización basada en la nube e impulsada por IA para ayudar a predecir y controlar con precisión las necesidades de capacidad sin interrumpir el negocio. Al igual que IBM STaaS, no se cobran primas por la capacidad de crecimiento ni por los datos que no se comprimen bien.

Precios flexibles para almacenamiento tradicional local con IBM Global Financing: Simplifique su almacenamiento híbrido en la nube con un plan financiero flexible que se ajusta a su estrategia de TI y negocio. Encontrará opciones de financiación flexibles para reducir sus pagos iniciales y optimizar el flujo de caja con opciones de pago para servidores y soluciones de almacenamiento de IBM.

Enfoque híbrido: amplíe IBm storage as a service a la nube con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud hace posible trabajar con software en las instalaciones para replicar o migrar datos desde cualquiera de los más de 500 sistemas de almacenamiento compatibles, de modo que pueda añadir capacidades de nube híbrida sin necesidad de nuevas inversiones importantes. Pague solo por la capacidad de almacenamiento que gestiona en la nube pública, con tarificación mensual de software flexible disponible.

* Sujeto a las prácticas contables del cliente

Próximos pasos

Si desea obtener más información sobre los modelos de consumo flexibles para el almacenamiento y cómo este modelo podría beneficiar sus operaciones, aquí tiene los siguientes pasos que puede seguir:

  • Regístrese para nuestro webcast a demanda. Descubra cómo IBM Storage puede ayudar a mejorar su entorno de almacenamiento con seguridad y flexibilidad. Entre los ponentes se encuentran el vicepresidente de marketing de productos de almacenamiento de IBM, Scott Baker, y el vicepresidente de gestión de ofertas de almacenamiento de IBM, Sam Werner.
  • Complete la evaluación de consumo de TI de IBM. Nuestra evaluación de 10 preguntas puede ayudarle a evaluar si es un candidato ideal para los precios basados en el consumo para el almacenamiento en las instalaciones.
  • Hable con un experto. Rellene este formulario para programar una consulta con nuestros expertos en almacenamiento o llame al departamento de ventas al +1 877-426-4264 (Código prioritario: Almacenamiento).
 

