La evolución de los modelos de negocio y las estrategias de TI están cambiando rápidamente la forma en que las empresas consumen y pagan por su almacenamiento de datos. La adopción de la nube híbrida ha estimulado la creciente demanda de TI basada en el consumo como alternativa a las tradicionales compras al contado y arrendamientos.
En respuesta, muchos proveedores están ofreciendo modelos de precios de consumo flexibles o de “pago por uso” y suscripciones que aportan una economía similar a la de la nube al centro de datos y a la nube híbrida. "Para 2024, Gartner predice que más de la mitad de la capacidad de almacenamiento empresarial recién implementada se venderá como servicio o por suscripción, frente a menos del 15 % en 20201".
Con tantos tipos de implementación y modelos de consumo de TI disponibles de repente, puede ser difícil saber cuál es el adecuado para su estrategia de almacenamiento. En esta entrada de blog, describiremos los principales tipos para que pueda tomar una decisión de inversión informada.
Esto es lo que cubriremos:
Los precios basados en el consumo se refieren a productos y servicios con facturación basada en el uso, lo que significa que solo paga por la capacidad que necesita a medida que la consume. Estos modelos pueden ayudarle a ahorrar dinero sustituyendo los elevados gastos de capital iniciales por cargos trimestrales predecibles alineados directamente con las cambiantes necesidades de su empresa. La idea es que pueda escalar rápidamente consumiendo capacidad de almacenamiento al instante, aprovisionando los recursos hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Existen muchas variaciones y la mayoría de los programas tienen un plazo mínimo y/o un requisito de capacidad.
Hoy en día, muchos proveedores ofrecen opciones en modelos de consumo de almacenamiento y financiación. Tener esta flexibilidad de elección le ayudará a modernizar y escalar sus cargas de trabajo para las necesidades empresariales futuras. Los modelos comunes de implementación y consumo de TI para almacenamiento incluyen:
Ahora que conoce los tipos comunes de implementación y los modelos de consumo de TI, exploremos algunas razones por las que los modelos basados en el consumo son cada vez más populares. Los beneficios de la fijación de precios basados en el consumo para el almacenamiento incluyen:
Estos son algunos ejemplos de modelos de precios basados en el consumo de IBM Storage, así como ofertas para implementaciones tradicionales y modelos híbridos:
Precios basados en el consumo con IBM Storage as a Service e IBM Storage Utility
Precios flexibles para almacenamiento tradicional local con IBM Global Financing: Simplifique su almacenamiento híbrido en la nube con un plan financiero flexible que se ajusta a su estrategia de TI y negocio. Encontrará opciones de financiación flexibles para reducir sus pagos iniciales y optimizar el flujo de caja con opciones de pago para servidores y soluciones de almacenamiento de IBM.
Enfoque híbrido: amplíe IBm storage as a service a la nube con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud hace posible trabajar con software en las instalaciones para replicar o migrar datos desde cualquiera de los más de 500 sistemas de almacenamiento compatibles, de modo que pueda añadir capacidades de nube híbrida sin necesidad de nuevas inversiones importantes. Pague solo por la capacidad de almacenamiento que gestiona en la nube pública, con tarificación mensual de software flexible disponible.
* Sujeto a las prácticas contables del cliente
Si desea obtener más información sobre los modelos de consumo flexibles para el almacenamiento y cómo este modelo podría beneficiar sus operaciones, aquí tiene los siguientes pasos que puede seguir:
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Este webinar a la carta le guiará a través de las buenas prácticas dirigidas a aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia y garantizar la recuperación de datos con una solución integrada diseñada para minimizar el riesgo y el tiempo de inactividad. Adquiera conocimientos de los expertos del sector.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
Desde la gestión de entornos de nube híbrida hasta garantizar la resiliencia de los datos, las soluciones de almacenamiento de IBM le permiten obtener conocimientos de sus datos a la vez que mantiene una sólida protección frente a las amenazas.