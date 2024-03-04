Cómo convertirse en una empresa +IA

Todos hemos sido testigos del poder transformador de la inteligencia artificial generativa (IA), con la promesa de transformar todos los aspectos de la sociedad humana y el comercio mientras las empresas lidian simultáneamente con imperativos empresariales agudos. En 2024, las empresas se enfrentan a una disrupción significativa, que les obliga a redefinir la productividad laboral para evitar ingresos no realizados, salvaguardar la cadena de suministro de software de ataques e integrar la sostenibilidad en las operaciones para mantener la competitividad.
La IA está en un punto de inflexión, impulsando avances exponenciales en la prosperidad y el crecimiento de una organización. La IA generativa (IA gen) introduce la innovación transformadora en todos los aspectos de un negocio; desde la oficina delantera hasta la oficina trasera, a través de la modernización tecnológica continua y el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Aunque muchas organizaciones han implementado la IA, la necesidad de mantener una ventaja competitiva y fomentar el crecimiento empresarial exige nuevos enfoques: evolucionar simultáneamente las estrategias de IA, mostrar su valor, mejorar las posición de riesgo y adoptar nuevas capacidades. Esto requiere una transformación empresarial holística. Nos referimos a esta transformación como convertirse en una empresa IA+.
Una empresa IA+ innova con la IA como foco principal, entiende que la IA es fundamental para todo el negocio y reconoce que la IA impacta en todos los aspectos del negocio: innovación de producto, operaciones empresariales, operaciones técnicas, así como en las personas y la cultura.
Una empresa IA+ integra la IA como una función de primera clase en toda la empresa. Entienden que si un área del negocio adopta la IA mientras que otras se quedan atrás o se resisten a ella (debido a preocupaciones válidas), esto agrava problemas como la IA en la sombra, lo que dificulta la implementación de una estrategia holística.
La gran oportunidad de negocio con la IA, prevista por Gartner para aportar entre tres y cuatro billones de dólares en beneficios económicos a la economía mundial en todos los sectores, instruye a las empresas a reconocer la inversión necesaria para utilizar la IA de forma eficaz, y exigen un espectacular retorno de la inversión (ROI) antes de invertir en un caso de uso de IA.
Al convertirse en una empresa IA+, los clientes pueden obtener el ROI no solo para el caso de uso de IA, sino también para mejorar las capacidades comerciales y técnicas relacionadas necesarias para entregar casos de uso de IA en producción a escala.
Las organizaciones con una alta madurez de los datos que integran un modelo de transformación de IA+ en el tejido y la cultura empresariales pueden generar un ROI hasta 2,6 veces mayor.
IBM ha desarrollado AI+ Enterprise Transformation para dotar a los clientes de la estrategia empresarial y técnica, las arquitecturas, las hojas de ruta y la experiencia práctica necesarias para convertirse en una empresa IA+.
Gracias a la amplia experiencia de IBM en inteligencia artificial y nube híbrida, hemos descubierto que las empresas que se convierten en empresas IA+ logran resultados comerciales más rápidamente. Lo emocionante es que muchos clientes con los que trabajamos ya destacan en IA, y al adoptar Enterprise Transformation, descubren actividades que aceleran el crecimiento de su negocio mediante la ejecución de IA en producción a escala.
La Figura 3 resume la AI+ Enterprise Transformation, destacando los múltiples dominios en toda la organización que una empresa IA+ debe abordar para llevar la IA a la producción a escala:
El paso más importante para una empresa IA+ es identificar casos de uso transformadores. Tras experimentar con varias opciones, la empresa selecciona los casos de uso de alto valor que muestran un ROI más rápido. A continuación, los pone en producción en todo el entorno de TI, sentando las bases para casos de uso adicionales y fomentando la innovación continua.
La figura 4 ilustra el embudo de casos de uso de IA+ que adopta una empresa IA+ para transformar de forma sistemática y rigurosa los casos de uso en soluciones empresariales de IA de amplio alcance que ofrecen un alto retorno de la inversión, alineadas en cuanto a entrega, operaciones, seguridad y gobierno.
Después de identificar los casos de uso, el siguiente paso para una empresa IA+ es elegir la tecnología y la arquitectura de IA adecuadas. A menudo, esta decisión se toma demasiado rápido. Debe abordarse con cuidado para ayudar a garantizar la idoneidad.
Considere lo siguiente:
A medida que identifica su tecnología de IA, su decisión impacta los demás dominios de la AI+ Enterprise Transformation. Para obtener más información, siga leyendo.
La IA se basa fundamentalmente en los datos. Una empresa IA+ garantiza que los datos utilizados para la IA sean fiables, transparentes y tengan un linaje y una eficacia claros. De lo contrario, los riesgos se vuelven demasiado significativos. Todos hemos visto ejemplos de empresas que ofrecen IA construida sobre bases de datos débiles, lo que conduce a resultados indeseables. Estos resultados suelen encajar en una de tres categorías, ninguna de las cuales es deseable:
Una empresa IA+ permite a los arquitectos obtener, preparar, transformar, proteger y entregar datos con confianza a las ubicaciones necesarias para la IA.
Es esencial innovar con nuevas aplicaciones basadas en la IA para ofrecer experiencias excepcionales. También es crucial modernizar las aplicaciones existentes que interactúan con la IA. si un asistente de recursos humanos con IA se ofrece a realizar acciones para los empleados, es vital asegurarse de que la aplicación a la que se llama pueda manejar un aumento del tráfico. Con frecuencia, estas acciones implican llamar a API a aplicaciones heredadas que se ejecutan en arquitecturas inadecuadas para manejar las demandas repentinas del asistente de IA. Esto a menudo conduce a una experiencia decepcionante debido a los lentos tiempos de respuesta.
Una empresa IA+ destaca por ofrecer aplicaciones de IA innovadoras a sus clientes y modernizar las aplicaciones existentes para satisfacer las nuevas demandas que presenta la IA.
Una vez que se entienden la IA, los datos y las aplicaciones, la discusión cambia naturalmente a "¿Dónde ejecutamos esta solución?" Según nuestra experiencia, la respuesta depende de muchos factores, que pueden cambiar con el tiempo y requieren una plataforma flexible.
La adopción de una plataforma en la nube híbrida basada en tecnologías abiertas permite a una empresa IA+ tomar decisiones informadas sin limitar su negocio.
Figura 5: Arquitectura de nube híbrida empresarial con IA+
Como se muestra en la figura 5, una arquitectura de nube híbrida mejora todo el negocio de varias maneras:
Cuando la IA, los datos y las aplicaciones se ejecutan en una plataforma en la nube híbrida bien diseñada, una empresa IA+ crea pipelines y cadenas de herramientas para mejorar y ofrecer de forma continua con automatización. Por ejemplo:
Una empresa IA+ sabe cómo mejorar continuamente aplicaciones, datos y modelos de IA a lo largo de su ciclo de vida, ayudando a garantizar que solo funciones de IA confiables y aprobadas estén en funcionamiento.
Los incidentes ocurren, incluso en un mundo en el que la IA es lo primero. Sin embargo, una empresa IA+ utiliza la IA no solo para deleitar a los clientes, sino también para resolver problemas de TI. Con las herramientas adecuadas, una empresa IA+ puede aumentar significativamente la productividad de los empleados. Algunos ejemplos son:
Una empresa IA+ también reconoce que, junto con las herramientas necesarias, fomentar una cultura que abrace la IA y entrene talento es fundamental. Esta cultura fomenta la experimentación y el crecimiento de la experiencia. Requiere personas entrenadas para aprovechar, evaluar y acelerar la IA, en lugar de temerla.
Para implementar la IA, en particular la IA generativa, a escala en la producción, las organizaciones deben establecer un entorno seguro y gobernado. La escala y el impacto de la IA de próxima generación subrayan la importancia del gobierno y los controles de riesgo. Una empresa IA+ mitiga posibles daños implementando medidas robustas para asegurar, monitorizar y explicar los modelos de IA, así como monitorizar el gobierno, los riesgos y los controles de cumplimiento en el entorno de la nube híbrida.
Es esencial combinar el gobierno de la nube existente con los nuevos controles de gobernanza de la IA, lo que requiere una atención continua para cumplir con los cambios normativos emergentes, como el Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Gestión de IA ISO/IEC 42001 y la Gestión de Riesgos de IA ISO/IEC 23894.
IBM quiere trabajar contigo para convertirte en una empresa IA+, proporcionando casos de uso, estrategias, arquitecturas y experiencias prácticas impactantes para:
Los artículos futuros profundizarán en cada dominio de IA+, mostrando la perspectiva de IBM a través de arquitecturas, demostraciones y estrategias.
