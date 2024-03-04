Etiquetas
Cómo convertirse en una empresa +IA

Todos hemos sido testigos del poder transformador de la inteligencia artificial generativa (IA), con la promesa de transformar todos los aspectos de la sociedad humana y el comercio mientras las empresas lidian simultáneamente con imperativos empresariales agudos. En 2024, las empresas se enfrentan a una disrupción significativa, que les obliga a redefinir la productividad laboral para evitar ingresos no realizados, salvaguardar la cadena de suministro de software de ataques e integrar la sostenibilidad en las operaciones para mantener la competitividad.

La IA está en un punto de inflexión, impulsando avances exponenciales en la prosperidad y el crecimiento de una organización. La IA generativa (IA gen) introduce la innovación transformadora en todos los aspectos de un negocio; desde la oficina delantera hasta la oficina trasera, a través de la modernización tecnológica continua y el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Aunque muchas organizaciones han implementado la IA, la necesidad de mantener una ventaja competitiva y fomentar el crecimiento empresarial exige nuevos enfoques: evolucionar simultáneamente las estrategias de IA, mostrar su valor, mejorar las posición de riesgo y adoptar nuevas capacidades. Esto requiere una transformación empresarial holística. Nos referimos a esta transformación como convertirse en una empresa IA+.

Conviértase en una empresa IA+

Una empresa IA+ innova con la IA como foco principal, entiende que la IA es fundamental para todo el negocio y reconoce que la IA impacta en todos los aspectos del negocio: innovación de producto, operaciones empresariales, operaciones técnicas, así como en las personas y la cultura.

Diagrama IA+ Figura 1: Transformarse en una empresa IA+ es el núcleo de lo que hace nuestro equipo en IBM

Una empresa IA+ integra la IA como una función de primera clase en toda la empresa. Entienden que si un área del negocio adopta la IA mientras que otras se quedan atrás o se resisten a ella (debido a preocupaciones válidas), esto agrava problemas como la IA en la sombra, lo que dificulta la implementación de una estrategia holística.

Beneficios de ser una empresa IA+

La gran oportunidad de negocio con la IA, prevista por Gartner para aportar entre tres y cuatro billones de dólares en beneficios económicos a la economía mundial en todos los sectores, instruye a las empresas a reconocer la inversión necesaria para utilizar la IA de forma eficaz, y exigen un espectacular retorno de la inversión (ROI) antes de invertir en un caso de uso de IA.

Al convertirse en una empresa IA+, los clientes pueden obtener el ROI no solo para el caso de uso de IA, sino también para mejorar las capacidades comerciales y técnicas relacionadas necesarias para entregar casos de uso de IA en producción a escala.

Diagrama de ROI Figura 2: Potencial de ROI al transformarse en una empresa de IA +

Las organizaciones con una alta madurez de los datos que integran un modelo de transformación de IA+ en el tejido y la cultura empresariales pueden generar un ROI hasta 2,6 veces mayor.

IBM ha desarrollado AI+ Enterprise Transformation para dotar a los clientes de la estrategia empresarial y técnica, las arquitecturas, las hojas de ruta y la experiencia práctica necesarias para convertirse en una empresa IA+.

AI+ Enterprise Transformation

Gracias a la amplia experiencia de IBM en inteligencia artificial y nube híbrida, hemos descubierto que las empresas que se convierten en empresas IA+ logran resultados comerciales más rápidamente. Lo emocionante es que muchos clientes con los que trabajamos ya destacan en IA, y al adoptar Enterprise Transformation, descubren actividades que aceleran el crecimiento de su negocio mediante la ejecución de IA en producción a escala.

Descripción general del dominio empresarial de IA+ Figura 3: Descripción general del dominio empresarial de IA+

La Figura 3 resume la AI+ Enterprise Transformation, destacando los múltiples dominios en toda la organización que una empresa IA+ debe abordar para llevar la IA a la producción a escala:

  • Casos de uso clave que mejoran el rendimiento empresarial
  • Tecnología de IA responsable para implementar estos casos de uso
  • Una base de datos bien diseñada para impulsar las iniciativas de IA
  • Innovación de aplicaciones para ofrecer experiencias de IA y modernización de aplicaciones para gestionar las solicitudes de IA
  • Plataforma en la nube híbrida, incluidas las integraciones, para ejecutar la IA, los datos y las aplicaciones según sea necesario
  • Construcción de pipelines para actualizaciones continuas, mejoras y correcciones de aplicaciones, datos e IA, con protección de implementación mediante escaneo y guardrails.
  • Operaciones de día 2 que utilizan la IA para predecir (y reparar) los fallos antes de que se produzcan, fomentando una cultura en la que los empleados aceptan el valor de la IA en lugar de temer su sustitución.
  • Los mecanismos de seguridad, gobierno, riesgo y cumplimiento son esenciales no solo para gobernar la IA, sino también para gestionar el entorno de TI que ejecuta la IA, proporcionando pruebas del cumplimiento de la normativa.

Comience con los casos de uso

El paso más importante para una empresa IA+ es identificar casos de uso transformadores. Tras experimentar con varias opciones, la empresa selecciona los casos de uso de alto valor que muestran un ROI más rápido. A continuación, los pone en producción en todo el entorno de TI, sentando las bases para casos de uso adicionales y fomentando la innovación continua.

La figura 4 ilustra el embudo de casos de uso de IA+ que adopta una empresa IA+ para transformar de forma sistemática y rigurosa los casos de uso en soluciones empresariales de IA de amplio alcance que ofrecen un alto retorno de la inversión, alineadas en cuanto a entrega, operaciones, seguridad y gobierno.

Embudo de casos de uso de IA+ Figura 4: Embudo de casos de uso de IA+ para ofrecer soluciones de IA a producción a escala

Aproveche la tecnología de IA adecuada

Después de identificar los casos de uso, el siguiente paso para una empresa IA+ es elegir la tecnología y la arquitectura de IA adecuadas. A menudo, esta decisión se toma demasiado rápido. Debe abordarse con cuidado para ayudar a garantizar la idoneidad.

Considere lo siguiente:

  • ¿Necesita un modelo fundacional público?
  • ¿Debería crear el suyo propio? Si es así, ¿dónde se ejecutará?
  • ¿Debería utilizar un modelo de generación aumentada por recuperación (RAG) emparejando sus datos con un modelo fundacional?
  • ¿Utiliza la IA generativa lista para usar? ¿Cómo puede dominar el prompt engineering? ¿Cuándo se debe afinar o ajustar?
  • ¿Qué enfoque requiere GPU on-premises?
  • ¿Dónde aprovechar la IA generativa vs. la IA predictiva vs. la orquestación de la IA? Por ejemplo, al automatizar las solicitudes de cambio de contraseña, ¿necesita un modelo fundacional público de 175 mil millones de parámetros, un modelo más pequeño ajustado u orquestación de IA para llamar a las API?

A medida que identifica su tecnología de IA, su decisión impacta los demás dominios de la AI+ Enterprise Transformation. Para obtener más información, siga leyendo.

Ofrezca una base de datos sólida

La IA se basa fundamentalmente en los datos. Una empresa IA+ garantiza que los datos utilizados para la IA sean fiables, transparentes y tengan un linaje y una eficacia claros. De lo contrario, los riesgos se vuelven demasiado significativos. Todos hemos visto ejemplos de empresas que ofrecen IA construida sobre bases de datos débiles, lo que conduce a resultados indeseables. Estos resultados suelen encajar en una de tres categorías, ninguna de las cuales es deseable:

  • No es útil: los clientes no quedan impresionados con sus resultados. Por ejemplo, datos obsoletos, alucinaciones y más.
  • Vergonzoso: surgen resultados ofensivos basados en los datos utilizados en la IA. Por ejemplo, odio, abuso, blasfemias y prejuicios.
  • Financiero/penal: violaciones de las normativas existentes y emergentes de datos e IA. Por ejemplo, las leyes de derechos de autor, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA), las leyes de soberanía de datos y más.

Una empresa IA+ permite a los arquitectos obtener, preparar, transformar, proteger y entregar datos con confianza a las ubicaciones necesarias para la IA. 

Innove y modernice las aplicaciones

Es esencial innovar con nuevas aplicaciones basadas en la IA para ofrecer experiencias excepcionales. También es crucial modernizar las aplicaciones existentes que interactúan con la IA. si un asistente de recursos humanos con IA se ofrece a realizar acciones para los empleados, es vital asegurarse de que la aplicación a la que se llama pueda manejar un aumento del tráfico. Con frecuencia, estas acciones implican llamar a API a aplicaciones heredadas que se ejecutan en arquitecturas inadecuadas para manejar las demandas repentinas del asistente de IA. Esto a menudo conduce a una experiencia decepcionante debido a los lentos tiempos de respuesta.

Una empresa IA+ destaca por ofrecer aplicaciones de IA innovadoras a sus clientes y modernizar las aplicaciones existentes para satisfacer las nuevas demandas que presenta la IA.

Plataforma de nube híbrida

Una vez que se entienden la IA, los datos y las aplicaciones, la discusión cambia naturalmente a "¿Dónde ejecutamos esta solución?" Según nuestra experiencia, la respuesta depende de muchos factores, que pueden cambiar con el tiempo y requieren una plataforma flexible.

La adopción de una plataforma en la nube híbrida basada en tecnologías abiertas permite a una empresa IA+ tomar decisiones informadas sin limitar su negocio.

Diagrama de arquitectura de nube híbrida de IA+ Figura 5: Arquitectura de nube híbrida empresarial con IA+

Como se muestra en la figura 5, una arquitectura de nube híbrida mejora todo el negocio de varias maneras:

  • Flexibilidad a la hora de entrenar y ajustar modelos grandes
  • Flexibilidad a la hora de entrenar y ajustar los modelos más pequeños
  • Dónde realizar la inferencia: on-premises, en nubes privadas o incluso en dispositivos periféricos.
  • Las aplicaciones que utilizan arquitecturas RAG tienen menos latencia cuando se ejecutan cerca de los modelos
  • Las leyes de soberanía de datos limitan la reubicación de datos, por lo que es esencial tener la capacidad de mover la IA y las aplicaciones a los datos
  • Crear un tejido de IA+ que proporcione interconectividad en todo el panorama empresarial y de TI

Construya y mejore continuamente aplicaciones, datos e IA

Cuando la IA, los datos y las aplicaciones se ejecutan en una plataforma en la nube híbrida bien diseñada, una empresa IA+ crea pipelines y cadenas de herramientas para mejorar y ofrecer de forma continua con automatización. Por ejemplo:

  • Los pipelines de plataforma aprovisionan y actualizan la infraestructura y el software que se ejecuta en ellos utilizando Terraform y Ansible
  • Los pipelines de aplicaciones integran y entregan actualizaciones de código tanto para las aplicaciones innovadoras que ofrecen experiencias de IA como para las aplicaciones modernizadas sobre las que actúan los trabajadores digitales de IA
  • Los pipelines de datos procesan los datos entrantes para garantizar que las fuentes de datos utilizadas por la IA son actuales y válidas
  • Los pipelines de IA extraen datos, los reentrenan y los amplían según sea necesario en función de métricas como la desviación y la precisión.

Una empresa IA+ sabe cómo mejorar continuamente aplicaciones, datos y modelos de IA a lo largo de su ciclo de vida, ayudando a garantizar que solo funciones de IA confiables y aprobadas estén en funcionamiento.

Operaciones

Los incidentes ocurren, incluso en un mundo en el que la IA es lo primero. Sin embargo, una empresa IA+ utiliza la IA no solo para deleitar a los clientes, sino también para resolver problemas de TI. Con las herramientas adecuadas, una empresa IA+ puede aumentar significativamente la productividad de los empleados. Algunos ejemplos son:

  • Detectar y corregir cuándo una aplicación está restringida y automatizar los aumentos de capacidad
  • Proporcionar visibilidad y conocimiento en toda la empresa para permitir niveles más altos de automatización y lograr un mantenimiento predictivo
  • Reducir las amenazas de seguridad cerrando las brechas antes de que surjan. Por ejemplo, utilizando el escaneado de control de cumplimiento de las plantillas de terraformación para fallar el aprovisionamiento si no se cumplen los controles.

Una empresa IA+ también reconoce que, junto con las herramientas necesarias, fomentar una cultura que abrace la IA y entrene talento es fundamental. Esta cultura fomenta la experimentación y el crecimiento de la experiencia. Requiere personas entrenadas para aprovechar, evaluar y acelerar la IA, en lugar de temerla.

Proteja y gobierne la IA en la plataforma en la nube híbrida

Para implementar la IA, en particular la IA generativa, a escala en la producción, las organizaciones deben establecer un entorno seguro y gobernado. La escala y el impacto de la IA de próxima generación subrayan la importancia del gobierno y los controles de riesgo. Una empresa IA+ mitiga posibles daños implementando medidas robustas para asegurar, monitorizar y explicar los modelos de IA, así como monitorizar el gobierno, los riesgos y los controles de cumplimiento en el entorno de la nube híbrida.

Es esencial combinar el gobierno de la nube existente con los nuevos controles de gobernanza de la IA, lo que requiere una atención continua para cumplir con los cambios normativos emergentes, como el Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Gestión de IA ISO/IEC 42001 y la Gestión de Riesgos de IA ISO/IEC 23894.

Comience hoy mismo

IBM quiere trabajar contigo para convertirte en una empresa IA+, proporcionando casos de uso, estrategias, arquitecturas y experiencias prácticas impactantes para:

  • Comprenda su trayectoria actual
  • Defina su estrategia empresarial de IA+ con puntos de vista y modelos
  • Cocree soluciones y arquitecturas de estado objetivo
  • Especifique la gobernanza y la posición de riesgo
  • Personalice un caso de valor empresarial
  • Codesarrolle sprints clave de ingeniería a corto plazo para demostrar el valor de su estrategia empresarial de IA+

Los artículos futuros profundizarán en cada dominio de IA+, mostrando la perspectiva de IBM a través de arquitecturas, demostraciones y estrategias.

Autor

Greg Hintermeister

Distinguished Engineer; IBM Master Inventor

Jeremy Caine

Technology Strategy and Solution Leader

IBM

