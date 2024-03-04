Cómo convertirse en una empresa +IA

La gran oportunidad de negocio con la IA, prevista por Gartner para aportar entre tres y cuatro billones de dólares en beneficios económicos a la economía mundial en todos los sectores, instruye a las empresas a reconocer la inversión necesaria para utilizar la IA de forma eficaz, y exigen un espectacular retorno de la inversión (ROI) antes de invertir en un caso de uso de IA.

Al convertirse en una empresa IA+, los clientes pueden obtener el ROI no solo para el caso de uso de IA, sino también para mejorar las capacidades comerciales y técnicas relacionadas necesarias para entregar casos de uso de IA en producción a escala.