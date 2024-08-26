A lo largo de los últimos 18 meses, los reguladores han intensificado su atención, publicando directrices detalladas y varias órdenes de consentimiento sobre la gestión de riesgos de terceros.

En junio de 2023, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Junta de la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) publicaron una guía interinstitucional sobre la gestión de riesgos de terceros para instituciones financieras. Esta guía debe utilizarse como una hoja de ruta que sienta las bases de las expectativas normativas. Su objetivo es gestionar eficazmente los riesgos asociados con sus relaciones con terceros y las buenas prácticas.

Menos de un año después, la OCC emitió una orden de consentimiento contra un banco regional del Atlántico Sur después de identificar debilidades en su programa de gestión de riesgos de terceros.

La FDIC determinó que una fintech del noreste estaba involucrada en prácticas bancarias inseguras y poco sólidas. Emitió una orden de consentimiento relativa, entre otras cosas, a que el banco no disponía de controles internos y sistemas de información adecuados a su tamaño. La orden también abordaba la naturaleza, el alcance, la complejidad y el riesgo de sus relaciones con terceros.

La FDIC también emitió una orden de consentimiento instruyendo a un banco regional del medio oeste a desarrollar políticas y procedimientos apropiados para la gestión de riesgos de terceros. También pidió que se mejorara la diligencia debida y la monitorización de terceros responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).