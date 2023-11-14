Cómo acelerar su estrategia de monetización de datos con productos de datos e IA

La monetización de datos es una capacidad empresarial en la que una organización puede crear y obtener valor a partir de datos y activos de inteligencia artificial (IA). Un sistema de intercambio de valor basado en productos de datos puede impulsar el crecimiento empresarial de su organización y obtener una ventaja competitiva. Este crecimiento podría deberse a la rentabilidad interna, al aumento del cumplimiento de los riesgos, al aumento del valor económico de un ecosistema de socios o a través de nuevas fuentes de ingresos. El software avanzado de gestión de datos y la IA generativa pueden acelerar la creación de una capacidad de plataforma para la entrega escalable de datos listos para la empresa y productos de IA.
Según McKinsey en Harvard Business Review (enlace externo a ibm.com), un único producto de datos en un banco nacional de EE. UU. alimenta 60 casos de uso en aplicaciones empresariales, lo que eliminó 40 millones de dólares en pérdidas y genera ingresos incrementales de 60 millones de dólares al año. En el sector público, Transport for London (enlace externo a ibm.com) proporciona datos gratuitos y abiertos a través de 80 fuentes de datos que impulsan más de 600 aplicaciones y contribuyen hasta 130 millones de libras esterlinas a la economía de Londres.
La monetización de datos no es estrictamente "vender conjuntos de datos"; (enlace externo a ibm.com) se trata de mejorar el trabajo y el rendimiento empresarial mediante un mejor uso de los datos. Las iniciativas internas de monetización de datos miden la mejora en el diseño de procesos, la orientación de tareas y la optimización de los datos utilizados en las ofertas de productos o servicios de la organización. Las oportunidades de monetización externa permiten que distintos tipos de datos en diferentes formatos sean activos de información que pueden venderse o cuyo valor se registra cuando se utilizan.
Crear valor a partir de los datos implica emprender alguna acción sobre ellos. Darse cuenta de ese valor es la actividad que garantiza que haya un beneficio económico del valor creado que contribuya a los resultados de la organización (enlace externo a ibm.com).
Todas las organizaciones tienen el potencial de monetizar sus datos; para muchas organizaciones, es un recurso sin explotar para nuevas capacidades. Los datos como servicio y los mercados de datos están bien establecidos (enlace externo a ibm.com) para crear valor de datos a partir de iniciativas basadas en análisis de datos, big data e inteligencia empresarial. Pero pocas organizaciones han hecho el cambio estratégico a la gestión de "datos como producto". Esta gestión de datos significa aplicar prácticas de desarrollo de productos a los datos. Las organizaciones de alto rendimiento, basadas en datos, han creado nuevos modelos de negocio, asociaciones de servicios y han mejorado las ofertas existentes a partir de la monetización de datos que contribuye más del 20 % a la rentabilidad de la empresa (enlace externo a ibm.com).
La clave es tratar los datos como un activo estratégico con un enfoque de producto centrado en el usuario, donde este nuevo producto puede ser consumido por un conjunto diverso de aplicaciones. Las organizaciones generan confianza en sus datos y en la IA demostrando transparencia y ética, reconociendo la protección de datos, cumpliendo la normativa y manteniendo los datos seguros y protegidos.
Los productos de datos son datos recopilados de fuentes que pueden satisfacer una serie de necesidades funcionales y que pueden agruparse en una unidad consumible. Cada producto de datos tiene su propio entorno de ciclo de vida en el que sus datos y activos de IA se gestionan en su lakehouse de datos específico del producto. La flexibilidad en la recopilación de datos es posible cuando los lakehouses de productos se conectan y consumen datos de muchas fuentes, utilizando muchos protocolos tecnológicos diferentes. Además, al gestionar el producto de datos como una unidad aislada, puede tener flexibilidad de ubicación y portabilidad (nube privada o pública), dependiendo de los controles de confidencialidad y privacidad establecidos para los datos. IBM watsonx.data ofrece flexibilidad de conectividad y alojamiento de lakehouses de productos de datos basados en Red Hat OpenShift para una implementación de nube híbrida abierta.
Las arquitecturas de malla de datos se han convertido en la forma más rentable de proporcionar productos de datos a una gran variedad de tipos de terminales, con un seguimiento detallado y sólido del uso, mediciones de riesgo y cumplimiento, y seguridad. Uno o más productos de datos se distribuyen a través de la malla y una aplicación de usuario final los consume como transacción auditable.
Por ejemplo, una empresa de mercados financieros podría ofrecer un producto con datos de mercado en tiempo real y otro con noticias relacionadas con las finanzas. Un consumidor podría crear una aplicación de toma de decisiones aprovechando ambos productos y ofrecer opciones comerciales basadas en el precio y las noticias políticas o medioambientales.
El desarrollo de una capacidad depende de la capacidad de “conectar los puntos” para los stakeholders. Es una cadena de suministro que va desde las fuentes de datos sin procesar hasta el intercambio de valor transparente y rastreable cuando un activo de datos se consume en una experiencia de usuario final.
Puede hacerlo desarrollando un marco de soluciones para la monetización de datos que incorpore:
Los datos sin procesar que alimentan la monetización de datos procederán de tres categorías de fuentes: sistemas empresariales, datos externos y datos personales. Los productos de datos se elaboran a partir de perspectivas operativas y analíticas de los datos de la empresa y los clientes, que pueden combinarse con conjuntos de datos públicos (no necesariamente gratuitos). Los datos personales son una visión importante de los datos empresariales y públicos que una organización debe gestionar correctamente. Cuando se invoca una solicitud de "derecho al olvido" (enlace externo a ibm.com), abarca desde la fuente de datos sin procesar hasta el objetivo del producto de datos.
Los productos de datos se presentan en muchas formas, como conjuntos de datos, programas y modelos de IA. Se empaquetan e implementan para su consumo como servicio, y puede haber varios tipos de servicio para cualquier producto. Los tipos de consumo de servicios más populares son la descarga, la API y la transmisión.
Tomemos el ejemplo de un cliente que integró un conjunto de datos ESG de empresas dispares en un nuevo conjunto de datos. Sus servicios de datos consistían en la descarga completa de un conjunto de datos, además de una interfaz API que permitía consultar los datos ESG basándose en el símbolo bursátil de la empresa.
La monetización de datos consiste en obtener valor a partir de los datos. El consumidor de servicios de productos de datos necesita la capacidad de encontrar y evaluar un producto, pagar por él y luego invocar uno o más endpoints para consumirlo. Dependiendo del modelo de negocio del usuario, pueden consumir ese servicio para su propio uso en sus capacidades, o bajo los términos de licencia apropiados para crear un producto posterior o experiencia del cliente utilizando el producto de datos para su propio flujo de ingresos.
Las opciones de consumo de un usuario varían. El enfoque tradicional consistía en que el proveedor de productos de datos distribuyera sus grandes conjuntos de datos genéricos directamente a los clientes o a múltiples mercados de datos. En el caso de las API, es posible que las hayan integrado en los ecosistemas de catálogo de cada catálogo en la nube de hiperescala. Para los modelos de IA y los conjuntos de datos asociados, podrían utilizar un mercado como Hugging Face (enlace externo a ibm.com). Estas provisiones de consumo ahora comienzan a convertirse en una forma compleja, federada y menos rentable de maximizar los beneficios de los ingresos por transacciones y suscripciones.
Con el marco de soluciones de monetización de datos, la máxima rentabilidad puede provenir de que un proveedor de productos de datos se convierta en un negocio de SaaS de datos. El marco define una arquitectura de referencia que integra un conjunto de tecnologías y productos, incluidos los productos de datos e inteligencia artificial de IBM.
La implementación a lo largo de todo el ciclo de vida cubre:
Otra extensión de esta capacidad de SaaS es cuando el proveedor de productos de datos también ofrece un entorno de creación multiusuario y multiinquilino. Varias partes colaboran en sus propios espacios de desarrollo, consumen los servicios de productos de datos de la plataforma en sus ofertas y, luego, los alojan para que los consuman sus clientes.
Muchas organizaciones han creado sistemas de software maduros con funciones de machine learning y deep learning para impulsar sus procesos empresariales y las ofertas de los clientes. La IA generativa solo ha servido para acelerar las opciones de diseño de productos de datos, entrega del ciclo de vida y gestión operativa.
Los desarrolladores y operadores de plataformas pueden utilizar modelos de IA para construir herramientas. Los creadores pueden utilizar esas herramientas para descubrir o conocer los datos de los sistemas empresariales y del dominio público. Las herramientas "copiloto" de generación de código (por ejemplo, watsonx Code Assistant) construyen y mantienen automatizaciones y crean experiencias de lenguaje natural para operaciones o servicio de atención al cliente. Esto se suma a las prácticas establecidas de uso de AIOps y análisis alrededor de las funciones financieras y de riesgo.
Los propietarios de productos y servicios de datos pueden innovar con herramientas de IA generativa. Pueden aumentar el ensamblaje de conjuntos de datos con datos sintéticos generados y crear nuevos análisis de fuentes de datos, lo que a su vez puede eliminar valores atípicos y anomalías. Hacerlo puede aumentar la calidad de los datos integrados en los productos de datos. Puede utilizarse para desarrollar bases de conocimiento y clasificación de conjuntos de datos específicos de cada producto, así como para construir modelos de IA específicos de cada organización y dominio para ofrecerlos como productos.
La IA generativa empresarial está empezando a orientarse en torno a cuáles son los modelos y enfoques de entrenamiento adecuados. Más importante aún, están analizando la confianza y transparencia de los conjuntos de datos con los que se entrenan estos modelos, además de la posición de indemnización legal al utilizarlos.
Los propietarios de productos de datos que construyen o integran dichos modelos deben tener en cuenta la confianza y la transparencia al diseñar el intercambio de valor. Al utilizar watsonx.ai, la hoja de ruta de monetización de datos de una organización puede beneficiarse de modelos como IBM Granite para asegurarse de su transparencia e indemnización.
Los principales productos que pueden usarse para construir la plataforma son IBM Cloud Pak for Data e IBM Cloud Pak for Integration. Sus componentes permiten el desarrollo de productos y servicios de datos para el consumo del usuario final a escala de producción. watsonx.data añade capacidades de lakehouse para productos de datos y watsonx.ai añade desarrollo avanzado de modelos de IA generativa.
Se puede construir una experiencia cohesiva de servicio de monetización de datos con estos productos y flujos de trabajo de automatización prediseñados. Diseñado para funcionar en Red Hat OpenShift, esto ofrece la ventaja de una plataforma escalable que se puede implementar una vez, implementar en múltiples infraestructuras privadas on-premises y en la nube pública, y ejecutarse como un único servicio coherente.
Con este marco de soluciones de IBM, las organizaciones pueden pasar a utilizar los datos como un activo estratégico e inyectar innovación en el modelo de negocio a través de la tecnología de IA empresarial.
Lea lo que piensan los CEO sobre la sostenibilidad en sus propias palabras y cómo la están incorporando a su negocio.
Descubra siete tendencias empresariales que los expertos prevén que darán forma al mundo en los próximos tres años, y siete apuestas que merece la pena hacer para obtener beneficio de ellas.
Descubra cómo Climate Service integró los datos climáticos en las decisiones financieras gracias a la tecnología de IBM.
Reinvente la forma de hacer el trabajo combinando la transformación empresarial y tecnológica para desbloquear la agilidad de la empresa.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA en el centro para obtener mejores resultados empresariales y liberar todo el potencial de los empleados.
Desbloquee el rendimiento financiero y el valor empresarial con servicios integrales que incorporan análisis de datos, inteligencia artificial y automatización en todos los procesos centrales.
Haga crecer y transforme su negocio reimaginando su estrategia corporativa y su forma de trabajar