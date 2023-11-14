Cómo acelerar su estrategia de monetización de datos con productos de datos e IA

Según McKinsey en Harvard Business Review (enlace externo a ibm.com), un único producto de datos en un banco nacional de EE. UU. alimenta 60 casos de uso en aplicaciones empresariales, lo que eliminó 40 millones de dólares en pérdidas y genera ingresos incrementales de 60 millones de dólares al año. En el sector público, Transport for London (enlace externo a ibm.com) proporciona datos gratuitos y abiertos a través de 80 fuentes de datos que impulsan más de 600 aplicaciones y contribuyen hasta 130 millones de libras esterlinas a la economía de Londres.

La monetización de datos no es estrictamente "vender conjuntos de datos"; (enlace externo a ibm.com) se trata de mejorar el trabajo y el rendimiento empresarial mediante un mejor uso de los datos. Las iniciativas internas de monetización de datos miden la mejora en el diseño de procesos, la orientación de tareas y la optimización de los datos utilizados en las ofertas de productos o servicios de la organización. Las oportunidades de monetización externa permiten que distintos tipos de datos en diferentes formatos sean activos de información que pueden venderse o cuyo valor se registra cuando se utilizan.

Crear valor a partir de los datos implica emprender alguna acción sobre ellos. Darse cuenta de ese valor es la actividad que garantiza que haya un beneficio económico del valor creado que contribuya a los resultados de la organización (enlace externo a ibm.com).