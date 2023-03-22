Cómo la tecnología puede ayudar a salvar nuestro suministro de agua

Un informe de las Naciones Unidas de 2021 revela que 2300 millones de personas viven en países con problemas de agua, lo que, según la Organización Mundial de la Salud, se espera que se agrave en algunas regiones debido al cambio climático y al crecimiento de la población.
Para mantener vidas en la Tierra, debemos proteger la salud de sus recursos hídricos y ser eficientes en nuestro consumo, incluida la minimización de los residuos en la distribución de agua. Estas tareas implican una variedad de equipos, activos y personas, y en IBM tenemos una amplia experiencia en el uso de la tecnología para reunir datos y sistemas para ayudar. Sabemos cómo conectar y contextualizar información de diversas fuentes, y cómo aprovechar la IA para traducir esos datos en conocimientos que se pueden ejecutar y que pueden marcar una verdadera diferencia en la resolución de desafíos de sostenibilidad como estos.
Nuestras soluciones de sostenibilidad permiten a las organizaciones combinar los datos con los conocimientos de la IA para que puedan gestionar mejor las operaciones y optimizarlas. Con la tecnología basada en datos, podemos ayudar a las organizaciones a reducir residuos y proteger nuestros recursos hídricos para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Un tipo de desperdicio es el agua no contabilizada o agua sin ingresos (NRW, por sus siglas en inglés), es decir, el agua que se ha producido pero que se "pierde" antes de llegar al usuario. El Banco Mundial estima que se pierden unos 45 millones de metros cúbicos de agua diariamente debido a problemas como fugas y roturas de tuberías, lo que suma un valor de más de 3000 millones de dólares al año. El mero hecho de reducir a la mitad la cantidad de NRW en los países en desarrollo se traduciría en agua dulce suficiente para abastecer a unos 90 millones de personas.
El primer paso para reducir el NRW es saber dónde ocurre, y ahí es donde las soluciones de sostenibilidad de IBM pueden ayudar. Por ejemplo, IBM Maximo Application Suite incorpora varias fuentes de información de sensores de Internet de las cosas (IoT), sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y datos de inspección visual, y aplica IA para detectar anomalías en tuberías o bombas. Si la presión del sistema cae y los niveles de flujo aumentan, los operadores recibirán una alerta en tiempo real de que se ha producido una explosión de tubería. Maximo también es eficaz para detectar cambios menores que indican fugas o fallos menores en los equipos de bombeo.
Otra forma de reducir el NRW implica una mejor gestión del estado general de los sistemas de distribución de agua. Muchos municipios y empresas operan infraestructuras con componentes antiguos. Incluso en los países desarrollados, las tuberías de agua y alcantarillado pueden permanecer en uso durante más de un siglo. Para mantener estos sistemas, las organizaciones a menudo programan trabajos de mantenimiento de rutina en función de la antigüedad de los componentes. Sin embargo, las tuberías más antiguas de un sistema no son necesariamente las que se encuentran en peor estado.
Maximo, y el IBM TRIRIGA Application Suite, pueden ayudar a monitorizar y gestionar la infraestructura del agua y proporcionar conocimiento predictivo que permita tomar decisiones más informadas. Maximo viene con herramientas listas para usar diseñadas específicamente para el sector del agua para predecir dónde es probable que surjan problemas en función del análisis de los KPI. Gracias a una serie de herramientas de análisis predictivo personalizadas, los ingenieros y operarios pueden tener una mayor visibilidad de la integridad de su infraestructura y reducir los sucesos de NRW. Las empresas de servicios públicos también pueden evitar gastos asociados al mantenimiento innecesario de infraestructuras que funcionan perfectamente.
Para ayudar a mejorar el acceso al agua potable para todos, IBM se compromete a continuar ofreciendo nuestra tecnología para apoyar esta causa. Este año, la nueva generación de nuestro IBM Sustainability Accelerator, nuestro programa global de impacto social pro bono, aplicará las tecnologías y la experiencia de IBM para escalar soluciones innovadoras de gestión del agua. IBM buscará apoyar proyectos que ayuden a mejorar el acceso equitativo al agua potable para todos, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, aumentar la eficiencia del uso del agua en todos los sectores, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, aumentar la gestión del saneamiento y reducir el número de personas que sufren escasez de agua, entre otros fines.
Además de minimizar el desperdicio de agua, también debemos proteger la calidad de los recursos hídricos. Por ejemplo, durante los últimos 10 años, IBM ha estado colaborando con el Rensselaer Polytechnic Institute y la Lake George Association, un grupo sin ánimo de lucro de defensa de los lagos, en Lake George, en el norte del estado de Nueva York. Nuestro objetivo compartido ha sido monitorizar los cambios antropogénicos en el lago, o aquellos cambios ambientales influenciados directa o indirectamente por las personas. El proyecto emplea un sofisticado sistema de sensores IoT, IA, tecnologías de análisis y modelos informáticos predictivos para obtener una imagen detallada, en tiempo real y continua de la calidad y el movimiento del agua. Cuando surge un problema de salud y seguridad pública, como una proliferación de algas dañinas (HAB), que puede hacer que el agua no sea potable para los humanos y los animales, este proyecto nos ayuda a entender la causa.
En Lake George, los científicos e ingenieros de IBM Research desarrollaron una plataforma integrada para realizar visualización y análisis de casi todos los aspectos importantes del lago y su cuenca circundante. Esta plataforma extrajo datos meteorológicos detallados de IBM con una resolución de 330 metros e intervalos de 10 minutos, que incluyen: temperatura, precipitación, velocidad del viento, presión atmosférica y radiación solar. A continuación, los datos se introducen en un modelo hidrológico con información sobre las precipitaciones y el deshielo, para que el equipo pueda comprender el ritmo y la dirección del agua que fluye hacia el lago. Estos datos combinados alimentan a su vez un modelo hidrodinámico, que explica cómo se mueve el agua dentro del propio lago.
El resultado de este trabajo es una imagen de cómo están cambiando la física, la química y la biología del lago: desde el aumento de los niveles de cloruro causado por la escorrentía de la sal antihielo utilizada en las carreteras circundantes, hasta la presencia de nutrientes procedentes de sistemas sépticos, plantas de tratamiento de aguas residuales y fertilizantes que podrían estar contribuyendo a los HAB. A continuación, el equipo ejecuta modelos informáticos para calcular cómo se pueden revertir estas alteraciones mediante mejores controles y asesora al municipio local sobre buenas prácticas para su corrección. En respuesta a los modelos que mostraban la resiliencia del lago o su capacidad para volver a condiciones más prístinas en caso de que se frenara la escorrentía salina, la Asociación de Lake George lanzó la Iniciativa de reducción de sal en Lake George Road.
La tecnología de código abierto ya ha tenido su base aplicada a otros lagos del país, incluyendo el lago Chautauqua en el oeste de Nueva York y el lago Skaneateles en el distrito de Finger Lakes en Nueva York.
Existen desafíos importantes para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de agua y saneamiento para todos de aquí a 2030, y para alcanzar estos objetivos se necesitarán todas las buenas ideas y la colaboración que podamos reunir, con la ayuda de la tecnología. Afortunadamente, recopilar los datos subyacentes necesarios para evaluar nuestro progreso frente a los objetivos de sostenibilidad es cada vez más una prioridad para empresas y gobiernos, y la tecnología no solo ha permitido mejorar los conocimientos, sino también una mayor transparencia de los datos. Estos conocimientos y la nueva transparencia han permitido que las empresas, los gobiernos y las comunidades locales se asocien de una forma nueva a través de una toma de decisiones más holística que satisfaga sus necesidades colectivas.
Por ejemplo, en Melbourne, Australia, la autoridad de gobierno que protege y gestiona los principales recursos hídricos para la ciudad, Melbourne Water, trata alrededor del 90 % de las aguas residuales en sus plantas de tratamiento oriental y occidental. Uno de los principales gastos de Melbourne Water es su consumo de energía, que es necesario para apoyar las actividades de gestión del agua. Su consumo de energía representa aproximadamente la mitad de las emisiones totales de carbono del sector hídrico del estado. Consciente del nexo agua-energía, Melbourne Water está utilizando la IBM Envizi ESG Suite para ayudar a gestionar de forma proactiva su portfolio de datos transaccionales de energía y eliminar los desafíos de retención de datos y elaboración de informes que obstaculizan las mejoras en la eficiencia operativa y los avances en relación con los objetivos de sostenibilidad.
Ahora, las partes interesadas de Melbourne Water tienen una visión directa de una única fuente de datos para todas las métricas de energía y emisiones de la organización. Gracias a las herramientas de elaboración de informes de Envizi y al aprovechamiento del valor de los datos para respaldar sus esfuerzos de sostenibilidad, Melbourne Water ha podido centrarse en proteger el suministro público de agua y satisfacer las necesidades de sus clientes, al tiempo que reduce su impacto operativo en el clima.
Aunque existen numerosos problemas importantes a los que se enfrentan las comunidades de todo el mundo, IBM lleva más de 50 años comprometida con la responsabilidad medioambiental. Como se indica en su Informe ESG 2021, IBM considera que el liderazgo medioambiental es un imperativo estratégico a largo plazo, demostrado hoy a medida que continuamos fijándonos objetivos ambiciosos y aplicando tecnología para acelerar las soluciones a los retos medioambientales globales. Por ejemplo, como parte de sus 21 objetivos de sostenibilidad ambiental, el objetivo de conservación del agua de IBM es lograr reducciones anuales en las extracciones de agua en las ubicaciones más grandes de IBM en regiones con escasez de agua.
Al celebrar este año el Día Mundial del Agua, destacamos estos ejemplos para mostrar cómo la aplicación de la tecnología para resolver los desafíos más apremiantes, como la crisis mundial del agua, puede ayudarnos a lograr avances significativos y demostrables hacia el logro de nuestros objetivos de sostenibilidad.
