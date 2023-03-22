Cómo la tecnología puede ayudar a salvar nuestro suministro de agua

Un tipo de desperdicio es el agua no contabilizada o agua sin ingresos (NRW, por sus siglas en inglés), es decir, el agua que se ha producido pero que se "pierde" antes de llegar al usuario. El Banco Mundial estima que se pierden unos 45 millones de metros cúbicos de agua diariamente debido a problemas como fugas y roturas de tuberías, lo que suma un valor de más de 3000 millones de dólares al año. El mero hecho de reducir a la mitad la cantidad de NRW en los países en desarrollo se traduciría en agua dulce suficiente para abastecer a unos 90 millones de personas.

El primer paso para reducir el NRW es saber dónde ocurre, y ahí es donde las soluciones de sostenibilidad de IBM pueden ayudar. Por ejemplo, IBM Maximo Application Suite incorpora varias fuentes de información de sensores de Internet de las cosas (IoT), sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y datos de inspección visual, y aplica IA para detectar anomalías en tuberías o bombas. Si la presión del sistema cae y los niveles de flujo aumentan, los operadores recibirán una alerta en tiempo real de que se ha producido una explosión de tubería. Maximo también es eficaz para detectar cambios menores que indican fugas o fallos menores en los equipos de bombeo.

Otra forma de reducir el NRW implica una mejor gestión del estado general de los sistemas de distribución de agua. Muchos municipios y empresas operan infraestructuras con componentes antiguos. Incluso en los países desarrollados, las tuberías de agua y alcantarillado pueden permanecer en uso durante más de un siglo. Para mantener estos sistemas, las organizaciones a menudo programan trabajos de mantenimiento de rutina en función de la antigüedad de los componentes. Sin embargo, las tuberías más antiguas de un sistema no son necesariamente las que se encuentran en peor estado.

Maximo, y el IBM TRIRIGA Application Suite, pueden ayudar a monitorizar y gestionar la infraestructura del agua y proporcionar conocimiento predictivo que permita tomar decisiones más informadas. Maximo viene con herramientas listas para usar diseñadas específicamente para el sector del agua para predecir dónde es probable que surjan problemas en función del análisis de los KPI. Gracias a una serie de herramientas de análisis predictivo personalizadas, los ingenieros y operarios pueden tener una mayor visibilidad de la integridad de su infraestructura y reducir los sucesos de NRW. Las empresas de servicios públicos también pueden evitar gastos asociados al mantenimiento innecesario de infraestructuras que funcionan perfectamente.

Para ayudar a mejorar el acceso al agua potable para todos, IBM se compromete a continuar ofreciendo nuestra tecnología para apoyar esta causa. Este año, la nueva generación de nuestro IBM Sustainability Accelerator, nuestro programa global de impacto social pro bono, aplicará las tecnologías y la experiencia de IBM para escalar soluciones innovadoras de gestión del agua. IBM buscará apoyar proyectos que ayuden a mejorar el acceso equitativo al agua potable para todos, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, aumentar la eficiencia del uso del agua en todos los sectores, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, aumentar la gestión del saneamiento y reducir el número de personas que sufren escasez de agua, entre otros fines.