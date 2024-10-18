Cómo las alianzas estratégicas transforman la forma en que las empresas adoptan y escalan la IA

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas, pero la clave para aprovechar todo su potencial reside en la colaboración. Según Deloitte, el 94 % de los líderes empresariales cree que la IA es crucial para su éxito futuro. Sin embargo, muchas organizaciones siguen enfrentándose a obstáculos a la hora de escalarla, entre ellos la falta de experiencia interna, la gestión de los riesgos de la IA y la garantía de prácticas éticas en su uso.

En lugar de depender únicamente de soluciones internas, las empresas se asocian cada vez más con innovadores externos en IA, proveedores de servicios en la nube e instituciones de investigación. Estas colaboraciones permiten a las organizaciones acceder a conocimientos especializados y tecnología punta, a la vez que reducen los costes y los riesgos.

A través de colaboraciones con proveedores de servicios en la nube, líderes del sector e innovadores en IA, las empresas pueden implementar soluciones de IA escalables, éticas y específicas para su sector. A continuación se presentan cinco formas en que las alianzas estratégicas están ayudando a las empresas a implementar soluciones de IA, lograr la escalabilidad y abordar los retos específicos de su sector.