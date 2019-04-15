Cómo las pequeñas y medianas empresas pueden realizar análisis de big data

El big data no tiene por qué ser un desafío abrumador para las pequeñas o medianas empresas (PYMES). Las empresas de cualquier tamaño pueden acceder, almacenar y explorar big data. La afluencia de datos procedentes de sensores, archivos de registro de audio y vídeo en streaming, la web y las redes sociales están aumentando el volumen, la velocidad y la variedad de los datos. Pero eso significa que existen nuevas oportunidades para que las PYME bien preparadas descubran conocimientos y desbloqueen valor.
El aprovechamiento del big data (conjuntos de datos de un tamaño o tipo que supera la capacidad de las bases de datos relacionales tradicionales para capturar, gestionar y procesar los datos) será clave a la hora de adoptar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning y el internet de las cosas (IoT).
Una mejor gestión del big data puede ayudar a las pymes a descubrir patrones ocultos, correlaciones y conocimientos basados en datos. También pueden lograr análisis prescriptivos y predictivos casi en tiempo real y la toma de decisiones analíticas para el futuro. Como resultado, las pymes pueden competir de forma más eficaz tanto contra sus competidores de tamaño similar como contra las grandes empresas que ya aprovechan estas tecnologías. Y esta realidad puede estar más cerca de lo que muchos creen. Si bien las pymes se enfrentan a desafíos únicos de big data, también hay una nueva solución que puede ayudar a superarlos.
Las pymes se enfrentan a tres retos clave cuando intentan desbloquear el valor del big data:
IBM diseñó un minidispositivo para aliviar esos desafíos en mente de las PYMES. Es posible que ya esté familiarizado con la tecnología Netezza de IBM, que se ha mejorado constantemente durante los últimos 20 años. Y es posible que también esté familiarizado con la línea de dispositivos IBM Integrated Analytics System (IAS) basada en Netezza, que combina hardware de alto rendimiento y un motor de consulta de bases de datos diseñado para el procesamiento paralelo masivo, el almacenamiento de datos y los análisis.
Pero ahora hay una versión mini de IAS que es un punto de partida perfecto para las pymes en crecimiento en una amplia gama de sectores, como la banca, los servicios financieros, el transporte y el transporte marítimo. Al igual que el resto de la línea de dispositivos IAS, el mini es adecuado para ejecutar una variedad de consultas, especialmente consultas medianas y complejas, y proporcionar resultados rápidamente. En lugar de esperar a obtener conocimientos de sistemas con un rendimiento deficiente, las pymes podrán aprovechar el Spark integrado de IAS mini y actuar sobre la nueva información cuando tenga más posibilidades de tener un impacto.
La sencillez y los requisitos mínimos de administración del IAS mini también son adecuados para las pymes que necesitan un almacén de datos analíticos (enlace externo a ibm.com) que no tienen mucho personal dedicado a la administración de su entorno de TI. Integra un sistema de gestión de bases de datos, servidores, almacenamiento y capacidades de análisis avanzadas en un único sistema. También está preajustado y requiere un mantenimiento continuo mínimo, por lo que las PYME pueden empezar a utilizar sus capacidades totalmente optimizadas de inmediato y no se verán sobrecargadas con futuras actualizaciones. Y la IAS mini no utiliza índices, lo que simplifica aún más la configuración y la implementación en comparación con la mayoría de los almacenes de datos tradicionales.
Las pymes que quieren ahorrar espacio también estarán encantadas de saber que la IAS mini tiene un formato que se puede montar en un rack. Si le interesa trasladar las cargas de trabajo a la nube, tenga en cuenta que el dispositivo está preparado para la nube gracias al motor SQL común (CSE) de IBM. El CSE incluye servicios integrados de virtualización de datos que impulsan una compatibilidad robusta de aplicaciones e integración de datos, ayudando a sus aplicaciones a funcionar en la nube o en las instalaciones con repositorios transaccionales, almacenes o data lake. El CSE también puede proporcionar seguridad, gobierno y gestión junto con sus principales capacidades de movimiento de datos.
El IAS mini ofrece velocidad, sencillez y una relación calidad-precio excepcional a las pymes que buscan utilizar el big data en sectores cada vez más competitivos. Para obtener más información y ver cómo un electrodoméstico podría encajar en tu propia arquitectura, programa una conversación personalizada y gratuita con uno de nuestros expertos en almacén de datos.
