Cómo pueden afectar las previsiones estacionales a sus ventas minoristas

Los cambios de temporada pueden afectar seriamente al mercado minorista. Cuando las temperaturas suben o bajan, los consumidores cambian sus hábitos de compra y es esencial preparar su negocio para lo que pueda venir. Una de las mejores formas de hacerlo es comprender la previsión estacional y cómo puede afectar a sus ventas de comercio minorista.
Una vez que tenga una buena comprensión de las previsiones estacionales, podrá aprender a utilizarlas en su beneficio. A continuación analizamos más de cerca cómo el tiempo afecta al sector minorista y cómo el uso de la previsión estacional puede minimizar los riesgos que conllevan las condiciones meteorológicas y, al mismo tiempo, impulsar las ventas.
El clima puede afectar a su negocio de maneras que quizás no esté considerando, y la preparación es crítica. Un cambio en el pronóstico, ya sea abrupto o esperado, podría hacer que sus ventas se vean afectadas.
Por ejemplo, si las temperaturas suben, las ventas de los productos pueden verse afectadas o puede esperar que aumente la demanda de agua embotellada, protector solar o repelente para insectos. Pensar en el tiempo le permitirá estar en una mejor posición para mantener los estantes abastecidos con los productos adecuados, reducir los precios cuando sea necesario y notificar a los clientes.
Por mucho que esté preparado para afrontar el trimestre, no todo saldrá según lo previsto. Un pronóstico inusualmente cálido o frío podría arruinar los planes que ya tiene en marcha.
También es importante tener en cuenta los efectos que el clima puede tener en el proceso de envío. La lluvia, el aguanieve o la nieve pueden provocar retrasos en la entrega, así que tenga cuidado.
Si tiene los datos meteorológicos en sus manos con antelación, puede minimizar los riesgos que el clima podría tener en su negocio.
Conocer un pronóstico, y entender cómo prepararse en torno a él, puede ayudarle a evitar puntos débiles comunes como:
En el sector minorista, la satisfacción del cliente es de suma importancia. Las experiencias negativas del cliente se reflejarán mal en la marca, por lo que debería ser una prioridad evitar que eso suceda. Hacer un esfuerzo por ofrecer una experiencia del cliente positiva y satisfactoria no solo mejorará su negocio, sino que hará que los consumidores vuelvan a por más.
Incorporar datos meteorológicos para crear un plan ante posibles obstáculos en el proceso es una excelente manera de lograr la satisfacción del cliente. Minimizar los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas siempre será un reto debido a las variables desconocidas a las que podría acabar enfrentándose, pero es imprescindible tener un plan para cualquier escenario potencial.
Trabajar en torno a un pronóstico semanal no es lo ideal, pero hay opciones más avanzadas que puede considerar. Tomemos como ejemplo la previsión estacional. Aprovechar las previsiones estacionales puede proporcionarle conocimientos sobre cómo prepararse para las próximas semanas o meses.
Las previsiones estacionales y subestacionales (enlace externo a ibm.com) de The Weather Company pueden ayudarle a planificar los cambios del mercado que podrían afectar a su rentabilidad en los plazos de 3-5 semanas, 1-4 meses y 5-7 meses. Tener este conocimiento puede ayudarle a impulsar las ventas en lugar de verlas caer.
La solución de previsión estacional puede emitir pronósticos basados en las condiciones meteorológicas previstas para los próximos tres meses, mientras que la solución de previsión subestacional puede actualizarse semanalmente. Ambas soluciones pueden aplicarse en el sector minorista.
Revisar y comprender el pronóstico estacional le dará la oportunidad de colocar productos en los estantes que sean relevantes según el pronóstico estacional. Esto también significa que podría retirar productos de las estanterías o reducir drásticamente los precios para deshacerse del inventario antiguo.
El clima tiene el potencial de afectar negativamente a sus ventas si permite que la naturaleza siga su curso. Sin embargo, cuando puede predecir los riesgos, puede contar con un resultado positivo. Pensar en el pronóstico le dará una ventaja competitiva e impulsará las ventas, sin importar la temporada.
Si desea obtener más información sobre cómo las previsiones estacionales y subestacionales pueden beneficiar su comercio minorista, póngase en contacto con nosotros (enlace externo a ibm.com) hoy mismo.
Lea lo que piensan los CEO sobre la sostenibilidad en sus propias palabras y cómo la están incorporando a su negocio.
Descubra siete tendencias empresariales que los expertos prevén que darán forma al mundo en los próximos tres años, y siete apuestas que merece la pena hacer para obtener beneficio de ellas.
Descubra cómo Climate Service integró los datos climáticos en las decisiones financieras gracias a la tecnología de IBM.
Haga crecer y transforme su negocio reimaginando su estrategia corporativa y su forma de trabajar