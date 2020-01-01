Cómo pueden afectar las previsiones estacionales a sus ventas minoristas

El clima puede afectar a su negocio de maneras que quizás no esté considerando, y la preparación es crítica. Un cambio en el pronóstico, ya sea abrupto o esperado, podría hacer que sus ventas se vean afectadas.

Por ejemplo, si las temperaturas suben, las ventas de los productos pueden verse afectadas o puede esperar que aumente la demanda de agua embotellada, protector solar o repelente para insectos. Pensar en el tiempo le permitirá estar en una mejor posición para mantener los estantes abastecidos con los productos adecuados, reducir los precios cuando sea necesario y notificar a los clientes.

Por mucho que esté preparado para afrontar el trimestre, no todo saldrá según lo previsto. Un pronóstico inusualmente cálido o frío podría arruinar los planes que ya tiene en marcha.

También es importante tener en cuenta los efectos que el clima puede tener en el proceso de envío. La lluvia, el aguanieve o la nieve pueden provocar retrasos en la entrega, así que tenga cuidado.