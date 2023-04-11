Cómo nuestro compromiso con la ética, la confianza y la transparencia está diferenciando a IBM

En IBM, todo comienza con la creación de una cultura ética en toda la empresa. Desde nuestro Comité de Ética en IA y nuestros Principios y Pilares de Confianza y Transparencia hasta nuestras iniciativas de privacidad y seguridad de los datos, damos prioridad a las prácticas éticas y transparentes.

En el centro de los esfuerzos de IBM por desarrollar una tecnología fiable se halla el Comité de Ética en IA, integrado por un grupo diverso de stakeholders de toda la empresa que se reúnen para adoptar decisiones basadas en nuestros principios y ponerlos en práctica. Este comité garantiza que los principios de la empresa se tengan en cuenta en la toma de decisiones comerciales y de productos.

Otra forma importante en que IBM da prioridad a la responsabilidad tecnológica es mediante la aplicación de los Principios de IBM para la confianza y la transparencia, así como nuestros pilares para una IA fiable , a los productos que diseñamos, desarrollamos y utilizamos. También estamos trabajando para establecer buenas prácticas del sector como miembros de la Data & Trust Alliance, que ha publicado herramientas y recursos útiles, como las barreras contra el sesgo algorítmico para la fuerza laboral y diligencia responsable en materia de datos e IA para fusiones y adquisiciones. Además, hemos creado herramientas para ayudar a garantizar que los sistemas de IA se ajustan a los principios éticos. Por ejemplo, hemos desarrollado marcos y productos como IBM Design for Sustainability, IBM® OpenPages with Watson, IBM Watson Knowledge Catalog e IBM AI FactSheets.

Nuestro trabajo también se extiende a nuestras iniciativas en materia de privacidad y seguridad de los datos. Por ejemplo, IBM mantiene un enfoque multifacético de gestión de riesgos para identificar y ayudar a dirección los riesgos de ciberseguridad. Esto incluye políticas y procedimientos sobre los que IBM gestiona su infraestructura y datos, así como evaluaciones de controles técnicos y métodos para identificar riesgos emergentes. Por ejemplo, los Principios de seguridad y privacidad de datos de IBM son un conjunto exhaustivo de compromisos de seguridad y privacidad con nuestros clientes, en el que se tienen en cuenta los estándares del sector, las prácticas habituales de IBM y los requisitos normativos.