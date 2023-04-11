Cómo nuestro compromiso con la ética, la confianza y la transparencia está diferenciando a IBM

Las tecnologías emergentes y el rápido desarrollo de las innovaciones plantean interrogantes y retos en el mercado actual. En IBM llevamos más de un siglo aportando nuevas tecnologías al mundo de forma responsable y con un propósito claro. Y sabemos que nadie puede abordar estos retos por sí solo. Junto con los responsables políticos, investigadores, clientes y otros stakeholders, buscamos de forma proactiva comprender estos escenarios cambiantes y desarrollar barreras tecnológicas y políticas.
Tal y como se refleja en el informe IBM Impact, estamos trabajando duro para servir de ejemplo a nuestros compañeros del sector, socios y otros líderes sobre cómo generar un impacto positivo mediante la implementación de la ética tecnológica y el compromiso con la confianza y la transparencia en nuestras prácticas y productos a escala mundial. A continuación, se muestran algunas de las formas en las que IBM está trabajando para conseguir un impacto ético positivo y duradero.
En IBM, todo comienza con la creación de una cultura ética en toda la empresa. Desde nuestro Comité de Ética en IA y nuestros Principios y Pilares de Confianza y Transparencia hasta nuestras iniciativas de privacidad y seguridad de los datos, damos prioridad a las prácticas éticas y transparentes.
En el centro de los esfuerzos de IBM por desarrollar una tecnología fiable se halla el Comité de Ética en IA, integrado por un grupo diverso de stakeholders de toda la empresa que se reúnen para adoptar decisiones basadas en nuestros principios y ponerlos en práctica. Este comité garantiza que los principios de la empresa se tengan en cuenta en la toma de decisiones comerciales y de productos.
Otra forma importante en que IBM da prioridad a la responsabilidad tecnológica es mediante la aplicación de los Principios de IBM para la confianza y la transparencia, así como nuestros pilares para una IA fiable, a los productos que diseñamos, desarrollamos y utilizamos. También estamos trabajando para establecer buenas prácticas del sector como miembros de la Data & Trust Alliance, que ha publicado herramientas y recursos útiles, como las barreras contra el sesgo algorítmico para la fuerza laboral y diligencia responsable en materia de datos e IA para fusiones y adquisiciones. Además, hemos creado herramientas para ayudar a garantizar que los sistemas de IA se ajustan a los principios éticos. Por ejemplo, hemos desarrollado marcos y productos como IBM Design for Sustainability, IBM® OpenPages with Watson, IBM Watson Knowledge Catalog e IBM AI FactSheets.
Nuestro trabajo también se extiende a nuestras iniciativas en materia de privacidad y seguridad de los datos. Por ejemplo, IBM mantiene un enfoque multifacético de gestión de riesgos para identificar y ayudar a dirección los riesgos de ciberseguridad. Esto incluye políticas y procedimientos sobre los que IBM gestiona su infraestructura y datos, así como evaluaciones de controles técnicos y métodos para identificar riesgos emergentes. Por ejemplo, los Principios de seguridad y privacidad de datos de IBM son un conjunto exhaustivo de compromisos de seguridad y privacidad con nuestros clientes, en el que se tienen en cuenta los estándares del sector, las prácticas habituales de IBM y los requisitos normativos.
Nadie puede crear un futuro mejor para las próximas generaciones por sí solo. Por eso, en IBM vamos más allá de nuestra propia empresa y empoderamos a nuestros socios del ecosistema, al tiempo que abogamos por políticas que sentarán precedentes positivos para la ética tecnológica y podrán ayudar a nuestra sociedad y comunidades a prosperar.
En 2022, superamos nuestro objetivo de formar a 1000 socios del ecosistema en ética de Tecnología. Ahora, IBM se compromete a formar a 1000 proveedores tecnológicos en ética tecnológica para 2025. Además, IBM está trabajando para involucrar a sus proveedores en prácticas sólidas, incluida la responsabilidad social y ambiental, la ética y la planificación/gestión de riesgos.
IBM se centra en impulsar aún más este impacto ético. Colaboramos con responsables políticos y líderes de todo el mundo para promover ideas que puedan ayudar a impulsar el crecimiento y la innovación mediante nuevas tecnologías, así como a abordar retos sociales. Por ejemplo, entre nuestros principales objetivos para 2022 se encuentran la defensa de la Ley CHIPS y Ciencia de 2022 y el apoyo a la aprobación de la Ley de notificación de incidentes de ciberseguridad para infraestructuras críticas, que permite un enfoque gubernamental integral para prepararse y responder rápidamente a las amenazas cibernéticas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo IBM está trabajando para lograr un impacto ético. Obtenga más información sobre esta y otras iniciativas en nuestro informe IBM Impact de 2022.