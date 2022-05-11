¿Cómo es que SWIFT sigue siendo relevante después de cinco décadas?

Hoy en día, demasiada gente en el sector de los pagos tiene la idea errónea de que la red SWIFT es solo para pagos transfronterizos. De hecho, este fue el caso en 1973, cuando 239 bancos de 15 países unieron fuerzas para crear una red de pagos eficiente, automatizada y segura.
En su lanzamiento, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se basó en tres pilares: un protocolo de comunicación seguro y fiable, un conjunto de estándares de mensajes y nuevos servicios continuos que se alinean con las necesidades de sus miembros.
Estos pilares siguen siendo igual de relevantes 48 años después. Mucho más que una "red de pagos transfronterizos", SWIFT ha crecido hasta prestar servicio a más de 11 000 miembros en más de 200 países, proporcionando una amplia gama de servicios de mensajería financiera e influyendo e innovando en los pagos a nivel mundial.
SWIFT ha reinventado los pagos nacionales de alto valor. Más de 60 infraestructuras de mercado, que cubren 85 países, confían en la red SWIFT para compensar y liquidar transacciones nacionales. SWIFT FileAct, un intercambio masivo de mensajes, permite a los corresponsales enviar y recibir archivos que se utilizan principalmente para intercambiar extractos bancarios o para intercambiar transacciones de bajo valor y alto volumen.
SWIFT ha ampliado la red a las instituciones financieras no bancarias, permitiendo el intercambio de valores, divisas y todos los demás tipos de mensajes financieros que necesitan sus miembros. De hecho, en la actualidad, más del 50 % de los mensajes de la red SWIFT se refieren a transacciones comerciales de valores.
A medida que la red se expandió para cubrir la mayoría de las instituciones financieras de todo el mundo, SWIFT abrió sus puertas a grandes corporaciones como Microsoft y GE. SWIFT se convirtió en la única conexión estandarizada de estas empresas con todos sus bancos, lo que sumó eficiencia y ahorro de costes a las tesorerías de todo el mundo.
Desde sus inicios, uno de los pilares clave de la red SWIFT es el estándar de mensajes, un lenguaje común entendido y procesado por todos sus miembros.
La norma ISO 15022, más conocida como estándar SWIFT MT o Message Type, se introdujo en 1995. Tenía una estructura similar a la de la tecnología Telex que reemplazó la red. Aunque ha evolucionado a lo largo de los años, el estándar MT sigue siendo el formato de mensaje más utilizado en la red SWIFT, y se ha abierto camino en muchas redes domésticas y privadas de todo el mundo.
A finales de los 90, SWIFT se dio cuenta de que la norma MT, aunque era muy útil, era restrictivo a la luz de la evolución de las tecnologías. SWIFT MT no admitiría los datos que será necesario procesar con cada transacción. En 1999, SWIFT decidió adoptar XML y desarrollar una norma de mensajes que reconociera la riqueza de los datos. La ISO 20022 suele denominarse la "nueva norma". Pero en realidad se lanzó en 2004 en colaboración con miembros de SWIFT. La nueva norma tuvo algunos problemas para imponerse, ya que su adopción era voluntaria y requería una gran inversión en sistemas backend. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la normativa en 2019, la ISO 20022 se está implementando actualmente en todas las principales redes del mundo y constituye la base de la interoperabilidad.
Dado su protagonismo en las finanzas, SWIFT se ha convertido en el objetivo principal de los piratas informáticos. De hecho, múltiples colectivos de hackers se han dirigido a la red SWIFT en un intento de desviar fondos. En 2016, hackers robaron más de 80 millones de dólares a un gran banco, dinero que hoy en día sigue sin recuperar. Aunque la red en sí no fue vulnerada, SWIFT se dio cuenta rápidamente de que cada uno de sus 11 000 miembros no cumplía con los niveles de seguridad estándar del sector.
Para igualar las condiciones, SWIFT lanzó el Customer Security Program, un conjunto de 27 controles de seguridad que obligan a cada miembro a reevaluar completamente su infraestructura, asegurando así la red en general. En el primer año, el 91 % de los miembros de SWIFT (que cubrían más del 99 % del volumen) habían confirmado su conformidad con los controles. Esto demuestra la influencia que la organización SWIFT ha desarrollado a lo largo de los años para garantizar la conformidad en un sector que suele ser lento.
SWIFT no se ha dormido en sus laureles. La red se centra continuamente en la innovación para mejorar la experiencia de los miembros.
La innovación global de pagos SWIFT (SWIFT gpi) se lanzó en 2017 con el objetivo de ofrecer pagos transfronterizos más rápidos, baratos y con total transparencia y trazabilidad. Tras una exitosa adopción masiva de SWIFT gpi, más del 90 % de las transacciones electrónicas se abonaron en 24 horas, incluido el 40 % en 30 minutos. SWIFT gpi amplía ahora sus capacidades para reducir el número de transacciones rechazadas mediante la validación previa y para ofrecer valor a las empresas que buscan transparencia en las comisiones y una mejor trazabilidad de los pagos del Tesoro entrantes y salientes. Con el lanzamiento de SWIFT Go, la pieza fundamental para los pagos transfronterizos en tiempo real, el modelo gpi también se aplica a pagos de bajo valor.
Solo en los últimos cinco años, SWIFT ha lanzado varios servicios nuevos y ha completado múltiples pruebas de concepto, que van desde el lanzamiento del primer pago transfronterizo en tiempo real hasta la evaluación del uso de la tecnología blockchain como parte de la red SWIFT, al tiempo que se implementaban servicios de análisis de datos y delitos financieros.
Si sigue pensando que SWIFT es "solo para pagos transfronterizos", es posible que deba echarle un segundo vistazo. SWIFT es el corazón y el alma de los pagos en todo el mundo, y sin acceso a él, cualquier economía podría colapsar fácilmente.
Como resultado de los recientes acontecimientos mundiales, el interés por SWIFT y sus funciones en los servicios financieros ha aumentado sin duda. Los bancos y las grandes corporaciones han confiado en SWIFT para la mensajería segura desde 1973, pero no suele tener visibilidad pública. Al ofrecer pagos eficientes y seguros de manera constante, SWIFT se ha ganado la confianza de más de 11 000 miembros. Mientras siga escuchando sus necesidades y colaborando e innovando para aportar nuevo valor, SWIFT continuará creciendo y dominando los pagos en todo el mundo.
