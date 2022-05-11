¿Cómo es que SWIFT sigue siendo relevante después de cinco décadas?

Estos pilares siguen siendo igual de relevantes 48 años después. Mucho más que una "red de pagos transfronterizos", SWIFT ha crecido hasta prestar servicio a más de 11 000 miembros en más de 200 países, proporcionando una amplia gama de servicios de mensajería financiera e influyendo e innovando en los pagos a nivel mundial.

SWIFT ha reinventado los pagos nacionales de alto valor. Más de 60 infraestructuras de mercado, que cubren 85 países, confían en la red SWIFT para compensar y liquidar transacciones nacionales. SWIFT FileAct, un intercambio masivo de mensajes, permite a los corresponsales enviar y recibir archivos que se utilizan principalmente para intercambiar extractos bancarios o para intercambiar transacciones de bajo valor y alto volumen.

SWIFT ha ampliado la red a las instituciones financieras no bancarias, permitiendo el intercambio de valores, divisas y todos los demás tipos de mensajes financieros que necesitan sus miembros. De hecho, en la actualidad, más del 50 % de los mensajes de la red SWIFT se refieren a transacciones comerciales de valores.

A medida que la red se expandió para cubrir la mayoría de las instituciones financieras de todo el mundo, SWIFT abrió sus puertas a grandes corporaciones como Microsoft y GE. SWIFT se convirtió en la única conexión estandarizada de estas empresas con todos sus bancos, lo que sumó eficiencia y ahorro de costes a las tesorerías de todo el mundo.