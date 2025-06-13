¿Cuáles son las métricas clave para medir el gobierno de la IA?

Para empezar, aquí va una historia sobre uno de mis clientes favoritos de todos los tiempos: un gran departamento de policía. Este cliente se diferenciaba de la cultura de cualquier otro con el que nos hubiéramos encontrado anteriormente. Cuando comenzamos nuestro compromiso con los miembros del consejo de gobierno de IA del departamento de policía, muchos de ellos no sabían por qué estaban allí.

El motivo era que todos ellos tenían una amplia experiencia en el ámbito policial. Decían que no eran expertos en inteligencia artificial (IA) ni en machine learning (ML). Le preguntaban: "¿Para qué me necesitan en este consejo de gobierno?".

Por esa razón, nuestro esfuerzo comenzó explicando por qué estaban allí y por qué era importante contar con su sabiduría y experiencia en el tema en cuestión. Pero no nos quedamos ahí, tuvimos que demostrar por qué eran necesarios. Necesitaban aprender y comprender que lo que aportaban a estas soluciones de IA era tan crítico como para hacer la IA correctamente. Para que la implementación de la IA tenga éxito, es esencial poner a las personas primero.

La forma en que nos conectamos con ellos fue demostrándoles activamente que la parte difícil de hacer que la IA fuera correcta no era estrictamente técnica en absoluto. Contar con expertos en el dominio, verdaderos expertos en el dominio de la policía, es esencial. Estas personas entienden los datos, el contexto en el que se recopilaron y las relaciones entre los puntos de datos, lo que garantiza que la IA correcta se construya, mantenga y gobierne de manera responsable.

Algunas de las tácticas que utilizamos fueron ejercicios de pensamiento de diseño que nacieron del propio gremio de diseño de IA de IBM. Estos ejercicios de pensamiento de diseño abordan preguntas como:

¿Tenemos a las personas adecuadas en la sala?

¿Cuál es el problema central que estamos tratando de resolver?

¿Tenemos los datos correctos y la comprensión adecuada de los datos según los expertos en el dominio para hacer que esta iniciativa de IA cobre vida?

¿Qué principios tácticos de IA deben reflejarse en nuestros sistemas de IA para ganar la confianza del público? ¿Y cómo definimos los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para poner en práctica esos principios?

¿Cuáles son los efectos no deseados de estos modelos de IA?

¿Cómo abordaría la mitigación del riesgo de forma intencionada?

¿Quiénes son todas las personas para las que necesitamos construir?

¿Qué debemos comunicar sobre el uso previsto e imprevisto de esta IA?

Este trabajo introspectivo debe realizarse en un entorno que priorice la humildad y la inclusión, la seguridad psicológica y que incluya a personas con experiencias vitales diversas. El resultado de este trabajo es que los equipos por fin disponen del lenguaje que tanto tiempo llevaban necesitando. Les permite comunicar claramente a los constructores o compradores lo que se debe desarrollar o adquirir para seleccionar de forma responsable las soluciones de IA.