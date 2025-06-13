¿Cuáles son las métricas clave para medir el gobierno de la IA?

Hace poco me hicieron esta pregunta: ¿Cómo mido el éxito en mis compromisos de ética y gobierno de la IA? Mido el éxito por si los principios éticos de la IA están integrados en la estrategia, los flujos de trabajo y la toma de decisiones, no solo por escrito. Si los equipos están capacitados para cuestionar, se incluyen las comunidades afectadas y los modelos se construyen con responsabilidad en cada etapa, está en el camino correcto.
Para empezar, el fallo más profundo es no tener en cuenta el comportamiento humano y la experiencia de una persona que interactúa con la IA que supuestamente está "aumentando" su inteligencia. Pienso que es importante saber cómo se mide el comportamiento de las personas. Un principio fundamental de la psicología humana 101 es que se obtiene muchos más de los comportamientos humanos se que miden.
¿Qué comportamientos humanos estamos midiendo en torno al uso de la IA? ¿Qué comportamientos humanos quieren ver más nuestros clientes en el uso de la IA?
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Para empezar, aquí va una historia sobre uno de mis clientes favoritos de todos los tiempos: un gran departamento de policía. Este cliente se diferenciaba de la cultura de cualquier otro con el que nos hubiéramos encontrado anteriormente. Cuando comenzamos nuestro compromiso con los miembros del consejo de gobierno de IA del departamento de policía, muchos de ellos no sabían por qué estaban allí.
El motivo era que todos ellos tenían una amplia experiencia en el ámbito policial. Decían que no eran expertos en inteligencia artificial (IA) ni en machine learning (ML). Le preguntaban: "¿Para qué me necesitan en este consejo de gobierno?".
Por esa razón, nuestro esfuerzo comenzó explicando por qué estaban allí y por qué era importante contar con su sabiduría y experiencia en el tema en cuestión. Pero no nos quedamos ahí, tuvimos que demostrar por qué eran necesarios. Necesitaban aprender y comprender que lo que aportaban a estas soluciones de IA era tan crítico como para hacer la IA correctamente. Para que la implementación de la IA tenga éxito, es esencial poner a las personas primero.
La forma en que nos conectamos con ellos fue demostrándoles activamente que la parte difícil de hacer que la IA fuera correcta no era estrictamente técnica en absoluto. Contar con expertos en el dominio, verdaderos expertos en el dominio de la policía, es esencial. Estas personas entienden los datos, el contexto en el que se recopilaron y las relaciones entre los puntos de datos, lo que garantiza que la IA correcta se construya, mantenga y gobierne de manera responsable.
Algunas de las tácticas que utilizamos fueron ejercicios de pensamiento de diseño que nacieron del propio gremio de diseño de IA de IBM. Estos ejercicios de pensamiento de diseño abordan preguntas como:
¿Tenemos a las personas adecuadas en la sala?
¿Cuál es el problema central que estamos tratando de resolver?
¿Tenemos los datos correctos y la comprensión adecuada de los datos según los expertos en el dominio para hacer que esta iniciativa de IA cobre vida?
¿Qué principios tácticos de IA deben reflejarse en nuestros sistemas de IA para ganar la confianza del público? ¿Y cómo definimos los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para poner en práctica esos principios?
¿Cuáles son los efectos no deseados de estos modelos de IA?
¿Cómo abordaría la mitigación del riesgo de forma intencionada?
¿Quiénes son todas las personas para las que necesitamos construir?
¿Qué debemos comunicar sobre el uso previsto e imprevisto de esta IA?
Este trabajo introspectivo debe realizarse en un entorno que priorice la humildad y la inclusión, la seguridad psicológica y que incluya a personas con experiencias vitales diversas. El resultado de este trabajo es que los equipos por fin disponen del lenguaje que tanto tiempo llevaban necesitando. Les permite comunicar claramente a los constructores o compradores lo que se debe desarrollar o adquirir para seleccionar de forma responsable las soluciones de IA.
Una vez más, obtiene los comportamientos humanos que mide. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos comportamientos humanos que necesitábamos medir para determinar el éxito de un proyecto de gobierno?
Una pregunta habitual es:
¿Qué comportamientos humanos se están midiendo? ¿Cuáles son los comportamientos humanos que se están enfatizando en los esfuerzos de comunicación y son los mismos que los comportamientos relacionados con la gobernanza que se están midiendo?
A menudo, se anima a los empleados a utilizar la IA en el lugar de trabajo (bajo pena de ser despedidos) y, al mismo tiempo, se les dice que son responsables de los resultados. Pero a menudo se miden estrictamente por lo rápido que pueden hacer su trabajo y lo productivos que pueden ser, sin medirse en absoluto por los resultados en sí.
Ha habido varios casos documentados en los que el experto en el dominio sabía que la IA estaba equivocada y se le dijo expresamente que utilizara su mejor criterio. Sin embargo, en lugar de contradecir a la IA, no hicieron nada, porque, una vez más, su rendimiento se evaluó según métricas completamente diferentes. De hecho, algunas personas son sancionadas por contradecir a una IA en el trabajo.
Cuando volvamos a la pregunta (qué comportamientos estamos midiendo), exploremos cómo podemos medir si la IA mejora la inteligencia de una persona. También debemos considerar si esa persona se involucra activamente como consumidor crítico de IA. Estas personas deben recibir incentivos mensurables para ayudar a entrenar a la IA, o al menos alertar a otros, con el fin de impulsar resultados más responsables.
Para poder hacerlo, debemos medir si los empleados que utilizan la IA entienden realmente el riesgo de la IA, entienden realmente la naturaleza real de los datos, del sesgo, del impacto dispar. ¿Saben lo que significa rendir cuentas? ¿Se miden de tal manera que se fomente esa responsabilidad?
Estas conductas de liderazgo son solo algunos ejemplos de las cosas que sabemos que debemos buscar al considerar la creación de la cultura organizacional adecuada.
Un componente fundamental para saber si ha tenido éxito en un compromiso de gobierno de la IA es si se ha ganado la confianza de la gente. Sepa de nuevo: no hay nada fácil en crear IA de una manera que gane confianza. Esos líderes a los que admiro pueden mostrar su trabajo.
Lo que me encantaría que sacara de este artículo es que también forma parte de esta conversación, aunque piense que no es así. No necesita un título en ciencia de datos ni un doctorado en IA, se lo prometo. El hecho de que aporte una experiencia mundial diferente significa que pertenece a esta conversación sobre la IA.
No es solo porque la IA se haya popularizado y sea probable que aparezca en su lugar de trabajo que esta conversación es importante. Querrá saber que los modelos de IA que se utilizan, incluso por sus hijos, están a salvo de los adversarios y se basan en la verdad. Deben ser justos, evitar arrojar repentinamente discursos de odio tóxicos o descarrilarse y proteger los datos personales con fuertes salvaguardas de privacidad.
Seamos honestos: esta transición a la IA es difícil. Liderar en la era de la IA significa sentirse cómodo con la ambigüedad. Significa elegir hacer lo correcto, no solo lo que es fácil o rentable a corto plazo. Requiere desarrollar una comprensión más profunda de las tecnologías de IA: cómo funcionan, qué pueden lograr, los riesgos que conllevan. Y requiere impartir ese conocimiento y comprensión a todo el personal. Significa invertir en alfabetización en IA, gobierno de la IA y un líder capaz de gobierno de la IA.
Los líderes que dan un paso al frente ahora, que plantean preguntas valientes, proporcionan los recursos adecuados y se centran en los valores humanos, no solo evitan los escollos, sino que contribuyen activamente a configurar un futuro más responsable para la IA. Se ganan la confianza que se convierte en una ventaja competitiva duradera. Este momento de liderazgo es suyo. Haga que valga la pena. Haga que valga la pena.
Descubra los beneficios clave que se obtienen con el gobierno automatizado de la IA tanto para la IA generativa actual como para los modelos tradicionales de machine learning.
Conozca los nuevos retos de la IA generativa, la necesidad de gobernar los modelos de IA y ML y los pasos para crear un marco de IA fiable, transparente y explicable.
Entienda la importancia de establecer un proceso de evaluación defendible y de categorizar sistemáticamente cada caso de uso en el nivel de riesgo adecuado.
Lea sobre cómo impulsar prácticas éticas y conformes con la normativa con una cartera de productos de IA para modelos de IA generativa.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Gobierne modelos de IA generativa desde cualquier lugar e impleméntelos en la nube o en las instalaciones con IBM watsonx.governance.
Vea cómo el gobierno de la IA puede ayudar a aumentar la confianza de sus empleados en la misma, acelerar la adopción y la innovación y mejorar la confianza de los clientes.
Prepárese para la Ley de IA de la UE y establezca un enfoque de gobierno de la IA responsable con la ayuda de IBM Consulting.
Dirija, gestione y monitorice su IA con una única cartera para acelerar una IA responsable, transparente y explicable.