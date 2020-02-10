Cómo el blockchain está mejorando los videojuegos

El blockchain ha sido una bendición para muchos sectores que carecían de responsabilidad. El núcleo de esta tecnología es la capacidad de crear un entorno sin confianza que facilite transacciones inmutables entre dos desconocidos a través de internet.

El blockchain proporciona esencialmente un libro de contabilidad descentralizado y transparente que se almacena criptográficamente en varios nodos repartidos por todo el mundo. Ninguna entidad controla la red, no hay una base de datos única que pueda ser atacada o pirateada, y no hay posibilidad de revertir las transacciones una vez realizadas. El bajo coste de las transacciones facilita la transferencia de dinero o cualquier otro activo tokenizado en todo el mundo. Estas transacciones no pasan por ningún intermediario y, por lo tanto, se realizan casi en tiempo real.

El blockchain resuelve algunos de los principales problemas del sector de los videojuegos actual. Veamos algunos de los problemas y cómo el blockchain puede resolverlos:

Verificabilidad y transparencia

Uno de los avances de los juegos modernos es el uso de activos para completar las misiones. Se necesitan armas, accesorios, entornos, coches, aviones, personajes y arte. Los juegos modernos dependen de estos activos, que son escasos y pueden comprarse con dinero real como compra dentro del juego o ganarse a medida que el jugador avanza en el juego.

Los juegos tienen que ser neutrales para que el jugador se esfuerce o gaste su dinero en adquirir estos activos. Sin embargo, actualmente no hay rendición de cuentas ni transparencia. Dado que estos activos son virtuales, los desarrolladores de juegos podrían producir una cantidad ilimitada o manipular el mercado proporcionándolos a ciertos jugadores. Es necesario que haya transparencia y verificabilidad.

El blockchain permite la tokenización de estos activos y la creación de mercados descentralizados de activos de juego. Dado que el libro mayor está abierto para que todos lo comprueben y verifiquen, esto aumenta el factor de confianza. Además, los jugadores pueden visitar los mercados descentralizados para comprar activos virtuales a un precio justo basado en un libro de órdenes abierto.

Escasez verificable

Una de las propiedades de estos activos que los hace valiosos es la escasez. Sin embargo, con la configuración actual, es imposible que un jugador sepa cuán escasa es una placa de armadura de Kevlar en particular. Si estos activos se emiten en un blockchain, los jugadores pueden verificar fácilmente la cantidad total en el libro mayor del bloque. Esto aumenta la confianza y, por lo tanto, el valor del propio mercado.

Seguridad

Las plataformas de videojuegos se alojan en servidores centralizados y las transacciones suelen realizarse en teléfonos móviles u ordenadores de sobremesa sin medidas de seguridad adecuadas. Además, los activos mantenidos en cuentas de videojuegos pueden ser robados. No son tan seguras como nuestras cuentas bancarias, por valiosa que sea una cuenta de videojuego.

El blockchain es conocido por ser la forma más segura de almacenar valor. Están diseñados para ser imposibles de hackear. Almacenar los activos de los juegos digitales en un blockchain mejoraría la seguridad del jugador que se ha esforzado por recopilarlos.

Objetos de colección

Los blockchains también pueden almacenar valor en forma de tokens no fungibles (enlace externo a ibm.com) o NFT. Son tokens que representan un valor único. Los juegos tienen activos únicos y coleccionables. Estos activos son muy valiosos. Los NFT podrían utilizarse para representar estos artículos y hacerlos fáciles de almacenar en una billetera, menos costosos de vender y negociar en un mercado abierto.

Intercambio de recursos digitales

Actualmente, los recursos digitales se negocian dentro del juego o en bolsas como Wax, OpenSea y RareBits. Estos intercambios podrían ser más transparentes en un intercambio descentralizado en forma tokenizada. Pagar por este tipo de intercambio siempre conlleva riesgos como la exposición a estafadores o la compra de activos falsos. Los intercambios descentralizados en blockchain resuelven esto.

Tiempo y coste de una transacción

Los videojuegos son un mundo global. Jugadores de diferentes países suelen jugar entre sí a juegos como Counter-Strike. ¿Cómo transferirían sus activos sin tener que esperar días para procesar los pagos y sin tener que pasar por todos los trámites legales?

El blockchain permitiría pagos instantáneos en todo el mundo. Esto significa que no habría restricciones.