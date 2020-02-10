Cómo el blockchain está mejorando los videojuegos

El sector de los videojuegos ha evolucionado desde sus humildes comienzos. Aquellos de ustedes que tienen la edad suficiente para recordar haber jugado a Super Mario en una consola de 16 bits saben cómo este sector tan sencillo ha evolucionado hasta convertirse en un almacén de juegos de realidad virtual apasionantes y emocionantes que premian la precisión y la planificación.
Juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) son juegos multijugador masivos en línea (MMO) en los que los personajes de los jugadores se personalizan según su propia personalidad y, por lo tanto, deben vivir en un mundo justo. Cualquier injusticia hacia el personaje se refleja en el propio jugador. Los personajes no pueden morir como Mario, no persiguen un objetivo lejano como una princesa en un castillo. Estos juegos tienen un alto contenido emocional y se acercan mucho a la dinámica de la vida real.
La mayoría de estos juegos se transmiten en línea (enlace externo a ibm.com) y los jugadores utilizan activos virtuales como recursos del mundo real para alcanzar objetivos específicos y establecer su superioridad. Los videojuegos se están convirtiendo rápidamente en un deporte mundial. Es un sector de 138 000 millones de dólares (enlace externo a ibm.com) en 2019.
A medida que crece el sector, han surgido nuevos problemas. Estos no existían hace una década, ya que los juegos no se parecían a la vida real (enlace externo a ibm.com). Con los cascos de realidad virtual (RV) y las capacidades de transmisión de datos 5G, es necesario abordar estos problemas antes de que obstaculicen el crecimiento de este gigantesco sector.
La mayoría de estos obstáculos son la falta de transparencia y confianza entre los desarrolladores de juegos y los jugadores. Los juegos suelen tener una economía dentro de ellos. Esta economía está completamente controlada por los desarrolladores. Los usuarios también quieren equidad y transparencia en lo que respecta a las transacciones y la propiedad de los activos.
El blockchain ha sido una bendición para muchos sectores que carecían de responsabilidad. El núcleo de esta tecnología es la capacidad de crear un entorno sin confianza que facilite transacciones inmutables entre dos desconocidos a través de internet.
El blockchain proporciona esencialmente un libro de contabilidad descentralizado y transparente que se almacena criptográficamente en varios nodos repartidos por todo el mundo. Ninguna entidad controla la red, no hay una base de datos única que pueda ser atacada o pirateada, y no hay posibilidad de revertir las transacciones una vez realizadas. El bajo coste de las transacciones facilita la transferencia de dinero o cualquier otro activo tokenizado en todo el mundo. Estas transacciones no pasan por ningún intermediario y, por lo tanto, se realizan casi en tiempo real.
El blockchain resuelve algunos de los principales problemas del sector de los videojuegos actual. Veamos algunos de los problemas y cómo el blockchain puede resolverlos:
Uno de los avances de los juegos modernos es el uso de activos para completar las misiones. Se necesitan armas, accesorios, entornos, coches, aviones, personajes y arte. Los juegos modernos dependen de estos activos, que son escasos y pueden comprarse con dinero real como compra dentro del juego o ganarse a medida que el jugador avanza en el juego.
Los juegos tienen que ser neutrales para que el jugador se esfuerce o gaste su dinero en adquirir estos activos. Sin embargo, actualmente no hay rendición de cuentas ni transparencia. Dado que estos activos son virtuales, los desarrolladores de juegos podrían producir una cantidad ilimitada o manipular el mercado proporcionándolos a ciertos jugadores. Es necesario que haya transparencia y verificabilidad.
El blockchain permite la tokenización de estos activos y la creación de mercados descentralizados de activos de juego. Dado que el libro mayor está abierto para que todos lo comprueben y verifiquen, esto aumenta el factor de confianza. Además, los jugadores pueden visitar los mercados descentralizados para comprar activos virtuales a un precio justo basado en un libro de órdenes abierto.
Una de las propiedades de estos activos que los hace valiosos es la escasez. Sin embargo, con la configuración actual, es imposible que un jugador sepa cuán escasa es una placa de armadura de Kevlar en particular. Si estos activos se emiten en un blockchain, los jugadores pueden verificar fácilmente la cantidad total en el libro mayor del bloque. Esto aumenta la confianza y, por lo tanto, el valor del propio mercado.
Las plataformas de videojuegos se alojan en servidores centralizados y las transacciones suelen realizarse en teléfonos móviles u ordenadores de sobremesa sin medidas de seguridad adecuadas. Además, los activos mantenidos en cuentas de videojuegos pueden ser robados. No son tan seguras como nuestras cuentas bancarias, por valiosa que sea una cuenta de videojuego.
El blockchain es conocido por ser la forma más segura de almacenar valor. Están diseñados para ser imposibles de hackear. Almacenar los activos de los juegos digitales en un blockchain mejoraría la seguridad del jugador que se ha esforzado por recopilarlos.
Los blockchains también pueden almacenar valor en forma de tokens no fungibles (enlace externo a ibm.com) o NFT. Son tokens que representan un valor único. Los juegos tienen activos únicos y coleccionables. Estos activos son muy valiosos. Los NFT podrían utilizarse para representar estos artículos y hacerlos fáciles de almacenar en una billetera, menos costosos de vender y negociar en un mercado abierto.
Actualmente, los recursos digitales se negocian dentro del juego o en bolsas como Wax, OpenSea y RareBits. Estos intercambios podrían ser más transparentes en un intercambio descentralizado en forma tokenizada. Pagar por este tipo de intercambio siempre conlleva riesgos como la exposición a estafadores o la compra de activos falsos. Los intercambios descentralizados en blockchain resuelven esto.
Los videojuegos son un mundo global. Jugadores de diferentes países suelen jugar entre sí a juegos como Counter-Strike. ¿Cómo transferirían sus activos sin tener que esperar días para procesar los pagos y sin tener que pasar por todos los trámites legales?
El blockchain permitiría pagos instantáneos en todo el mundo. Esto significa que no habría restricciones.
La intersección entre el blockchain y los videojuegos es un mundo interesante en el que es posible alcanzar una realidad muy cercana a la vida real en un mundo virtual. Con los avances en la RV, es muy probable que este mundo se integre aún más en nuestra experiencia del mundo real de lo que podemos imaginar en este momento.
Estamos presenciando una revolución en los videojuegos y el blockchain. Juntos, crearán un ecosistema que funcionará de manera fluida, convirtiendo al blockchain en un actor invisible en segundo plano.
De vez en cuando, invitamos a líderes intelectuales del sector, expertos académicos y socios a compartir sus opiniones y conocimientos sobre las tendencias actuales en blockchain en el blog Blockchain Pulse. Aunque las opiniones de estas entradas de blog son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM, este blog se esfuerza por dar la bienvenida a todos los puntos de vista a la conversación.