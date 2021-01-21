Cómo la automatización impulsada por la IA está dotando a las personas de habilidades sobrehumanas

R: Echemos un vistazo a la sanidad. Tengo un nuevo podcast, The Art of Automation, y acabo de entrevistar al director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Hablamos del tiempo que dedican los médicos y las enfermeras a tareas administrativas en lugar de a cosas críticas como identificar los diagnósticos. La IA moderna no solo puede encargarse de sus tareas administrativas, sino que también puede mejorar enormemente sus capacidades de diagnóstico; ayudando, por ejemplo, a determinar si una mancha borrosa en una exploración es cáncer o no. Esa combinación es extremadamente poderosa. Literalmente les da habilidades sobrehumanas.

Lo mismo ocurre con la tecnología de la información. Los administradores de TI quieren dedicar menos tiempo a problemas de bajo nivel y resolver situaciones críticas más rápido. También quieren predecir el impacto de un cambio antes de que se realice, para evitar problemas posteriores. La IA puede ayudarles a alcanzar todos estos objetivos.

Así que, cuando hablo de volvernos “superhumanos”, me refiero a esta especie de baile en dos pasos: primero, ganar eficiencia dejando que la IA se encargue del trabajo mundano para liberar a su personal; y luego empoderarlo con la IA para que adquiera capacidades nuevas y extraordinarias.

Después de 2020, las empresas saben que tienen que dar el primer paso. La pandemia aceleró enormemente la necesidad de eficiencia. Pero detenerse ahí es perder una gran oportunidad. Cuando das ese segundo paso y das a tus empleados liberados el poder de la IA para hacer trabajos de mucho más valor, obtienes un valor de la automatización que es un orden de magnitud mayor.