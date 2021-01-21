Cómo la automatización impulsada por la IA está dotando a las personas de habilidades sobrehumanas

Jerry Cuomo es miembro de IBM y director de tecnología de automatización en IBM. Es reconocido como un contribuyente prolífico al negocio de software de IBM, produciendo productos y tecnologías que han influido profundamente en la forma en que el sector realiza el comercio a través de la web. Jerry posee más de 100 patentes estadounidenses en áreas como la nube híbrida, blockchain, procesamiento de transacciones e inteligencia artificial. Jerry es actualmente el presentador de 'The Art of Automation', un podcast que explora la aplicación de la IA y la automatización en la empresa.
R: Utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas. Ser capaz de devolver a la sociedad es importante. La tecnología por el mero hecho de usarla se vuelve aburrida, sinceramente. Cuando realmente se puede cambiar la vida cotidiana de alguien, en el trabajo y en el hogar, eso es lo que me emociona.
R: La automatización impulsada por la inteligencia artificial está cambiando nuestra vida laboral al permitir que las personas dediquen cada vez más su talento y esfuerzo a trabajos de alto valor. Las empresas siguen dedicando miles de millones de horas al año a trabajos mundanos y repetitivos, y la IA puede eliminar esta carga para que su personal pueda centrarse en las cosas que realmente importan. A esto lo llamamos crear tiempo para la brillantez. Podemos utilizar la IA para transformar a las personas en superhumanos.
R: Echemos un vistazo a la sanidad. Tengo un nuevo podcast, The Art of Automation, y acabo de entrevistar al director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Hablamos del tiempo que dedican los médicos y las enfermeras a tareas administrativas en lugar de a cosas críticas como identificar los diagnósticos. La IA moderna no solo puede encargarse de sus tareas administrativas, sino que también puede mejorar enormemente sus capacidades de diagnóstico; ayudando, por ejemplo, a determinar si una mancha borrosa en una exploración es cáncer o no. Esa combinación es extremadamente poderosa. Literalmente les da habilidades sobrehumanas.
Lo mismo ocurre con la tecnología de la información. Los administradores de TI quieren dedicar menos tiempo a problemas de bajo nivel y resolver situaciones críticas más rápido. También quieren predecir el impacto de un cambio antes de que se realice, para evitar problemas posteriores. La IA puede ayudarles a alcanzar todos estos objetivos.
Así que, cuando hablo de volvernos “superhumanos”, me refiero a esta especie de baile en dos pasos: primero, ganar eficiencia dejando que la IA se encargue del trabajo mundano para liberar a su personal; y luego empoderarlo con la IA para que adquiera capacidades nuevas y extraordinarias.
Después de 2020, las empresas saben que tienen que dar el primer paso. La pandemia aceleró enormemente la necesidad de eficiencia. Pero detenerse ahí es perder una gran oportunidad. Cuando das ese segundo paso y das a tus empleados liberados el poder de la IA para hacer trabajos de mucho más valor, obtienes un valor de la automatización que es un orden de magnitud mayor.
R: Sí. Tanto en el lado de TI como en el lado empresarial, el mayor error es pensar que la automatización con IA es solo para científicos de datos. No lo es. Nuestra opinión es que es para todos. La IA hace que la automatización avanzada sea accesible para los usuarios empresariales generales.
A: IBM aporta cuatro fortalezas que para mí son imprescindibles.
En primer lugar, aceptamos datos no estructurados. Sin una IA avanzada, la automatización suele limitarse a procesos estructurados y datos estructurados. Pero las empresas tienen muchos datos no estructurados que son ruidosos y desordenados. Al utilizar la IA y tecnologías como la incrustación de redes neuronales, podemos detectar patrones para dar sentido a esos datos no estructurados. IBM tiene patentes en nuestra cartera específicamente para esto y somos maestros en mezclar datos estructurados y datos no estructurados. Esto significa que podemos automatizar muchos más procesos en toda su empresa que los proveedores que carecen de estas capacidades avanzadas.
En segundo lugar, ofrecemos una única plataforma para la automatización empresarial y de TI, mientras que gran parte del mercado aísla estas dos áreas. Para ser efectivos hay que automatizar los dos. Nuestra plataforma utiliza Watson Machine Learning compartido y un marco de procesamiento del lenguaje natural, implementado en toda la empresa con tecnología de nube híbrida de última generación. En resumen, esto permite una fuerte colaboración y el intercambio de conocimientos entre las personas y las redes para mejorar continuamente la automatización.
En tercer lugar, nuestros sistemas extraen datos de un ecosistema excepcionalmente amplio y diverso, lo que permite a las empresas pasar a una automatización inteligente que es predictiva y puede prevenir problemas. Extraemos registros de incidentes, registros históricos de cambios y modelos de machine learning de fuentes como Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub y muchas otras. Esto cambia la gestión del riesgo. No se puede alcanzar esta capacidad proactiva sin un ecosistema de datos tan diverso.
Por último, no obligaremos a cambiar de plataforma en la nube. Muchas organizaciones utilizan cinco o seis nubes diferentes y no quieren cambiar. En su totalidad o en parte, ejecutaremos nuestras tecnologías de IA y automatización dondequiera que nuestros clientes tengan sus datos, ya sea en IBM Cloud, en Google Cloud o en Amazon. Ese es un gran diferenciador para IBM.
R: Con frecuencia ayudamos a las organizaciones a reducir sus tiempos de procesamiento en un 90 %. Banco Popular es un buen ejemplo; utilizan IBM Robotic Process Automation para gestionar más de 100 procesos manuales, muchos de los cuales son complejos. Las tareas que antes tardaban 10 minutos en realizar ahora se completan en 10 segundos. Y la gente del banco comprendió rápidamente que no necesitaban convertirse en expertos en la tecnología, solo tenían que aprender las herramientas.
R: No. Esa es otra idea errónea que no aplica a la automatización inteligente. El proceso de dos pasos (utilizar la IA para liberar a los empleados de tareas de bajo nivel y volver a capacitarlos para realizar trabajos de nivel mucho más alto) permite a las empresas retener a las personas y, al mismo tiempo, aumentar la eficacia y los beneficios. Es fundamental comunicar esto de forma clara y abierta a los empleados a lo largo del proceso de automatización.
IBM mantiene el impacto humano de la automatización en el centro de cada estrategia. El objetivo es siempre ayudar a los trabajadores humanos a ser más eficaces y a dedicar tiempo a la brillantez, porque son la única fuente de brillantez. Por sí sola, la IA actual puede producir buenos resultados. Pero nuestra experiencia ha demostrado que solo se obtienen resultados sobresalientes, del tipo que necesita para destacarse por encima de sus competidores, cuando se combina con un ser humano. No creo que eso vaya a cambiar.
R: Sí, se me ocurrió usar los tres puntos en los mensajes de texto para indicar que la persona con la que te comunicas está escribiendo. Fue hace muchos años y todavía recibo correos de odio por ello.
