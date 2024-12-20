Durante muchos años, los sistemas de transferencia gestionada de archivos (MFT) han formado la columna vertebral del proceso de intercambio de datos confidenciales, como registros financieros, información de clientes e información de la cadena de suministro, ayudando a garantizar que la información se mueva de forma segura entre organizaciones. Pero a medida que las ciberamenazas avanzan, incluso los sistemas MFT tradicionales deben intensificarse.
Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Con su capacidad para analizar enormes volúmenes de datos, reconocer patrones y adaptarse con rapidez, la IA está cambiando la forma en que las empresas abordan la seguridad MFT. He aquí un análisis más detallado de las 5 formas en que la IA está elevando el listón y por qué es importante para las empresas.
Los piratas informáticos pueden utilizar la IA para mostrar las vulnerabilidades de diferentes productos MFT y hacer que la IA escriba código para explotar esos hacks. Una de las mayores debilidades de los sistemas MFT más antiguos es que se basan en reglas preestablecidas para identificar riesgos. Si un hacker encuentra la forma de saltarse esas reglas, el sistema puede no darse cuenta hasta que sea demasiado tarde.
La IA adopta un enfoque diferente: puede analizar eventos en tiempo real y aprender cómo es el comportamiento "normal" en sus transferencias de archivos y marcar cualquier cosa que no encaje. También puede detectar códigos de evento que se han marcado por hackeo, como una dirección IP de una lista de bloqueo que intenta iniciar sesión, un certificado revocado o un ataque DoS (denegación de servicio). La IA también puede detectar subidas de archivos sin restricciones, como lo ocurrido recientemente con un determinado software de transferencia de archivos.
Para usar otro ejemplo, supongamos que su sistema normalmente ejecuta transferencias de archivos durante el horario comercial, pero de repente hay una gran cantidad de datos que se transfieren a algún lugar desconocido en medio de la noche. Un sistema MFT mejorado por IA no esperaría a que se diera cuenta. Detendría la transferencia, investigaría la anomalía y llamaría a su equipo de TI para evitar una posible vulneración de datos. Este tipo de defensa proactiva cambia las reglas del juego. Significa que las empresas pueden responder a las amenazas al instante y no después de que el daño esté hecho.
El cifrado es fundamental para la seguridad de los datos en tránsito, pero su eficacia depende del sistema que lo respalda. Las claves mal gestionadas o los métodos de cifrado obsoletos pueden dejar sus archivos expuestos a ataques. La IA mejora esto con una gestión de claves práctica.
Cuando las claves de cifrado se supervisan en tiempo real y una de ellas se ve comprometida, la IA puede detectar el problema y rotar automáticamente la clave, dejando la clave comprometida sin utilidad. También analiza la solidez de los protocolos de cifrado, garantizando que estén siempre actualizados y preparados para defenderse de las últimas técnicas de piratería informática.
A medida que nos movemos hacia un futuro en el que la computación cuántica podría desafiar los estándares de cifrado, la IA desempeña un papel esencial en el desarrollo y mantenimiento de la criptografía poscuántica.
La mayoría de las vulneraciones de datos ocurren debido al uso indebido del acceso por parte de alguien con credenciales válidas, ya sea un empleado o un tercero. Los métodos estáticos de control de acceso, como las contraseñas o los permisos preestablecidos, no son suficientes. La IA ofrece una forma más inteligente de gestionar el acceso al aprender cómo interactúan los usuarios con el sistema.
Supongamos que un empleado que normalmente transfiere archivos pequeños intenta de repente descargar una gran cantidad de datos sensibles que normalmente no necesita. La IA reconocería esta anomalía y actuaría, ya sea activando pasos de autenticación adicionales, marcando la actividad para su revisión o incluso bloqueando el acceso por completo.
La IA también puede identificar riesgos a largo plazo. Si el comportamiento de alguien cambia drásticamente con el tiempo, como acceder repetidamente a archivos con los que no suele trabajar, podría indicar una amenaza interna. Cuanto antes se aborden estas señales de alerta, mejor, ya que salvarán a las empresas de mayores problemas en el futuro.
Tendemos a centrarnos en la amenaza de los piratas informáticos, pero un sistema seguro también debe ser fiable. Si su sistema MFT deja de funcionar por un problema técnico, se crea una oportunidad para los malos actores. La IA también interviene aquí al predecir y prevenir los fallos antes de que se produzcan.
La IA puede monitorizar el rendimiento de su sistema MFT, detectar patrones indicativos de posibles problemas (como una tendencia al aumento de las tasas de error o velocidades de transferencia más lentas) y, a continuación, alertar a su equipo para que tome medidas correctivas proactivas y evite tiempos de inactividad inesperados.
Piense en ello como la luz de avería del motor de su sistema MFT, solo que es mucho más inteligente. La IA vigila los problemas antes de que aparezcan y mantiene sus operaciones en funcionamiento sin interrupciones.
Ya sea en el campo de la atención médica, las finanzas o el comercio minorista, la mayoría de las empresas están familiarizadas con las regulaciones sobre el procesamiento y almacenamiento de información, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) o la Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago Estándar (PCI DSS). El incumplimiento no solo es ilegal, sino que también socava la confianza de los clientes en su empresa. Pero hacer un seguimiento de un objetivo en movimiento es agotador.
La IA y la prevención de pérdidas digitales (DLP) simplifican el cumplimiento al supervisar automáticamente todas las transferencias de datos para detectar infracciones normativas. Identifica si los datos personales confidenciales se envían a un lugar no autorizado. También ayuda a garantizar que los archivos estén correctamente cifrados antes de la transferencia. Además, desarrolla registros detallados de cada transferencia, lo que facilita demostrar el cumplimiento durante las auditorías.
La IA no se limita a reaccionar ante los problemas de cumplimiento, sino que le ayuda a adelantarse a ellos. Al analizar las tendencias de los cambios normativos, puede sugerirle que ajuste sus procesos antes de que deje de cumplir la normativa.
Las transferencias seguras de archivos van más allá de la tecnología, tienen que ver con la confianza. Sus socios y clientes necesitan saber que sus datos están seguros con usted. La integración de la IA en sus sistemas MFT le permite mantenerse al día con las amenazas actuales y prepararse para las que vendrán en el futuro.
La IA no solo añade otra capa de protección, sino que hace que todo su sistema sea más inteligente, más rápido y más resiliente. Desde detener las amenazas en tiempo real hasta garantizar el cumplimiento de las siempre cambiantes normativas, la IA está ayudando a las empresas a construir el tipo de sistemas robustos y seguros que necesitan para prosperar en un mundo conectado.
Si aún no ha empezado a explorar la MFT con IA, ahora es el momento. Con las herramientas y estrategias adecuadas, puede convertir su sistema de transferencia de archivos en una ventaja competitiva.
Más información sobre MFT con IA
