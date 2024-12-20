Los piratas informáticos pueden utilizar la IA para mostrar las vulnerabilidades de diferentes productos MFT y hacer que la IA escriba código para explotar esos hacks. Una de las mayores debilidades de los sistemas MFT más antiguos es que se basan en reglas preestablecidas para identificar riesgos. Si un hacker encuentra la forma de saltarse esas reglas, el sistema puede no darse cuenta hasta que sea demasiado tarde.

La IA adopta un enfoque diferente: puede analizar eventos en tiempo real y aprender cómo es el comportamiento "normal" en sus transferencias de archivos y marcar cualquier cosa que no encaje. También puede detectar códigos de evento que se han marcado por hackeo, como una dirección IP de una lista de bloqueo que intenta iniciar sesión, un certificado revocado o un ataque DoS (denegación de servicio). La IA también puede detectar subidas de archivos sin restricciones, como lo ocurrido recientemente con un determinado software de transferencia de archivos.

Para usar otro ejemplo, supongamos que su sistema normalmente ejecuta transferencias de archivos durante el horario comercial, pero de repente hay una gran cantidad de datos que se transfieren a algún lugar desconocido en medio de la noche. Un sistema MFT mejorado por IA no esperaría a que se diera cuenta. Detendría la transferencia, investigaría la anomalía y llamaría a su equipo de TI para evitar una posible vulneración de datos. Este tipo de defensa proactiva cambia las reglas del juego. Significa que las empresas pueden responder a las amenazas al instante y no después de que el daño esté hecho.