La temporada navideña es la época más maravillosa del año para las ventas minoristas, ya que a menudo representa una quinta parte del total de las ventas minoristas. Este año, las ventas minoristas en EE. UU. podrían alcanzar un récord de 75 000 millones de dólares desde el Black Friday hasta el Cyber Monday. Un récord de 183,4 millones de personas tienen previsto comprar en tiendas y por Internet durante el fin de semana ampliado de Acción de Gracias.

Durante las vacaciones, los clientes tienen grandes expectativas de entrega gratuita y rápida y de una experiencia fluida y fiable. Cumplir estas expectativas es esencial para mantener la fidelidad y la satisfacción de los clientes.

¿Cómo puede su empresa asegurarse de que está equipada para hacer frente a este repentino aumento de la demanda y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de compra fluida que inspire la fidelidad de los clientes?