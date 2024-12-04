La temporada navideña es la época más maravillosa del año para las ventas minoristas, ya que a menudo representa una quinta parte del total de las ventas minoristas. Este año, las ventas minoristas en EE. UU. podrían alcanzar un récord de 75 000 millones de dólares desde el Black Friday hasta el Cyber Monday. Un récord de 183,4 millones de personas tienen previsto comprar en tiendas y por Internet durante el fin de semana ampliado de Acción de Gracias.
Durante las vacaciones, los clientes tienen grandes expectativas de entrega gratuita y rápida y de una experiencia fluida y fiable. Cumplir estas expectativas es esencial para mantener la fidelidad y la satisfacción de los clientes.
¿Cómo puede su empresa asegurarse de que está equipada para hacer frente a este repentino aumento de la demanda y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de compra fluida que inspire la fidelidad de los clientes?
La gestión logística minorista durante la temporada navideña presenta varios desafíos, especialmente dado el alto volumen de pedidos, los plazos ajustados y el aumento de las expectativas de los clientes. Un minorista no preparado podría perder dinero ante tres riesgos principales:
Los clientes tienen ahora unas expectativas elevadas en cuanto a su experiencia de compra, sobre todo en torno a las ofertas navideñas y los regalos. De hecho, en una encuesta en línea a adultos estadounidenses que celebraban las fiestas de invierno, el 86 % dijeron que la entrega a tiempo de los regalos era una prioridad absoluta.
Cumplir estas expectativas no es tarea fácil, especialmente cuando los transportistas se enfrentan a cuellos de botella de capacidad, lo que provoca retrasos y plazos incumplidos. Con varios compradores compitiendo por las mismas ofertas por tiempo limitado, incluso un ligero retraso o una experiencia subóptima puede provocar frustración y decepción.
Cuando un minorista no cumple con las expectativas más altas, no solo afecta a la satisfacción del cliente, sino también a la reputación de la marca, las ventas y la lealtad de los clientes a largo plazo. En la misma encuesta, el 85 % de los encuestados dijeron que no volverán a comprar con un minorista después de una mala experiencia de entrega. En el entorno minorista actual, en el que los clientes tienen muchas opciones, los minoristas no pueden darse el lujo de correr este riesgo.
Los clientes esperan visibilidad de inventario en tiempo real y niveles de existencias precisos. Si su empresa promete demasiado y, posteriormente, cancela los pedidos debido a la escasez de existencias, se crea una importante brecha de confianza. Cuando un artículo se agota, los clientes se sienten frustrados por los largos retrasos en los pedidos pendientes o los pedidos incumplidos, lo que provoca una escasa satisfacción y una posible pérdida de ventas. Los minoristas de EE. UU. y Canadá perdieron 349 000 millones de dólares en ventas perdidas en 2022 debido al exceso de existencias y a los productos agotados.
Cuando termina el ajetreo navideño, la avalancha de devoluciones puede abrumar a los minoristas. De hecho, el 31 % de los compradores planifican con antelación la inevitabilidad de las devoluciones con la previsión de hacer varias compras de regalos con la confianza de que podrán devolverlos más adelante. Los minoristas deben tratar de reducir las devoluciones con un inventario más preciso y prometedor. Al garantizar que los niveles de existencias se reflejen con precisión, puede establecer las expectativas correctas para los compradores, reduciendo las posibilidades de cancelaciones de pedidos y devoluciones.
Durante la temporada navideña, los minoristas suelen enfrentarse a una combinación de desafíos que dificultan la eficiencia de la gestión logística. Los sistemas heredados pueden tener dificultades para escalar, lo que provoca ralentizaciones y errores. Estos sistemas anticuados carecen a menudo de la flexibilidad y la automatización necesarias para gestionar grandes volúmenes de pedidos. Esto dificulta que los minoristas cumplan con las expectativas de un cumplimiento rápido y preciso, lo que en última instancia afecta las ventas y la lealtad de los clientes durante el pico de vacaciones. Los consumidores ahora exigen transacciones fluidas, eficientes y transparentes, con una comunicación clara de que sus pedidos han sido aceptados y llegarán a tiempo. Las caídas del sitio web durante eventos de gran afluencia o el hecho de no recibir a tiempo la confirmación del pedido pueden dejar a los clientes con la incertidumbre de si se cumplirá su compra.
Con las crecientes expectativas de los clientes y un aumento impredecible de los pedidos, un sistema de gestión de pedidos sólido y moderno (OMS) es crucial para el éxito de su empresa en estas fiestas. El OMS adecuado puede agilizar el procesamiento de los pedidos, optimizar la gestión del inventario y mejorar la comunicación con los clientes, al tiempo que minimiza los errores y los retrasos durante el ajetreado período de compras.
Los volúmenes de pedidos procesados a tiempo y enviados al almacén son esenciales para evitar retrasos que interrumpan la experiencia del cliente. Los minoristas dependen de llamadas API precisas para mostrar la disponibilidad de existencias en tiempo real, de modo que los compradores obtengan una imagen precisa de lo que pueden comprar, lo que aumenta la confianza en el minorista.
Un OMS moderno mostrará los KPI clave para ayudarle a realizar un seguimiento de los volúmenes de pedidos, especialmente durante el pico posterior al Día de Acción de Gracias, cuando los compradores acuden en masa a las ofertas del Black Friday. Recogerá estos datos en tiempo real y proporcionará conocimiento inmediato sobre diversos KPI, como:
Veamos cómo IBM® Sterling OMS está apoyando a los minoristas esta temporada de compras con datos de volumen de pedidos en tiempo real de nuestros sistemas, con conocimiento sobre el rendimiento de las aplicaciones y el estado de la infraestructura impulsado por la plataforma de observabilidad Instana.
En la captura de pantalla, hay un gran pico en los volúmenes de pedidos para el Black Friday con 4,5 veces los volúmenes normales de pedidos por día.
El OMS está escalando de manera fluida para soportar picos de pedidos gestionando más de 42 millones de líneas y una carga de 6000 millones de llamadas a la API a lo largo de siete días (del 27 de noviembre al 3 de diciembre) y registrando velocidades de 180 pedidos/seg.
La escala de las llamadas a la API ilustra cómo IBM Sterling OMS puede escalar para garantizar que los minoristas proporcionen a los clientes la información precisa y en tiempo real que necesitan para realizar compras navideñas.
En el lado del inventario, nuestros microservicios impulsaron 16 000 millones de transacciones durante los últimos siete días (del 26 de noviembre al 3 de diciembre), a una tasa máxima de 62 000 transacciones por segundo (TPS). Además, el impacto de la IA se refleja en 25 millones de líneas de pedidos que se están optimizando con nuestro motor de IA, lo que significa que estos pedidos probablemente conducirán a una mayor rentabilidad para los minoristas.
Puede ver que el OMS adecuado puede gestionar sin problemas los picos estacionales al tiempo que garantiza la rentabilidad crucial para el éxito del minorista. Ayuda a mantener los márgenes optimizando el inventario, reduciendo errores y mejorando la velocidad de cumplimiento. Poner una plataforma flexible, modulable y escalable en el centro de su arquitectura permite a su empresa mantener su agilidad y capacidad de respuesta, impulsando el crecimiento y adaptándose rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y a los cambios estacionales.
