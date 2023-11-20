Integración de aplicaciones y datos sanitarios con FHIR + HL7

Los proveedores de asistencia sanitaria actuales utilizan una amplia variedad de aplicaciones y datos a través de un ecosistema amplio de socios para gestionar sus flujos de trabajo diarios. La integración de estas aplicaciones y datos es crítica para su éxito, lo que les permite brindar atención al paciente de manera eficiente y efectiva.
A pesar de las modernas capacidades de transformación de datos e integración que permiten un intercambio de datos más rápido y sencillo entre aplicaciones, el sector sanitario se ha quedado rezagado debido a la sensibilidad y complejidad de los datos implicados. De hecho, algunos datos sanitarios todavía se transmiten en formato físico, lo que impide a los proveedores obtener el beneficio de la Integración y la automatización.
Health Level Seven (HL7) es una serie de estándares internacionales diseñados para abordar este reto. Introducidos por primera vez en 1989, los estándares los creó Health Level Seven International, un grupo de líderes en tecnología y salud, con el objetivo de ofrecer un mejor apoyo al flujo de trabajo de los hospitales. HL7 ha proporcionado un conjunto estándar de atributos de pacientes y eventos clínicos para mejorar la interoperabilidad en la atención médica.
Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) es la versión más reciente de HL7.
La especificación FHIR define estándares para el intercambio de datos sanitarios, incluida la forma en la que la información sanitaria puede compartirse entre diferentes sistemas informáticos, independientemente de la forma en que se almacene. El estándar FHIR describe elementos de datos, formatos de mensajería y documentos, así como una interfaz de programación de aplicaciones (API) para el intercambio de historias clínicas electrónicas (EHR) y registros médicos electrónicos (EMR). FHIR es de código abierto y proporciona API abiertas que permiten el intercambio continuo de datos en tiempo real.
FHIR facilita a los pacientes la gestión de su atención, incluso si ven a varios proveedores en diferentes organizaciones sanitarias y utilizan varios planes (múltiples pagadores que utilizan múltiples EHR). Al crear un registro de salud personal unificado y único del paciente que integra datos de diferentes formatos, los estándares FHIR ofrecen una visión completa de la información del paciente para mejorar la coordinación general de la atención y el apoyo a la toma de decisiones clínicas. Todos se benefician de soluciones de atención sanitaria más eficaces, personalizadas, integradas y rentables.
FHIR se basa en estándares anteriores como HL7 Version 2 (V2) y HL7 Version 3 (V3) y utiliza estándares web comunes como API RESTful, XML, JSON y HTTP. El uso de API REST hace que FHIR sea más eficiente, ya que permite a los consumidores de datos solicitar información bajo demanda, en lugar de suscribirse a un feed que Comparte todos los datos, se necesiten o no de inmediato (como ocurría en versiones anteriores de HL7).
La API REST de HL7 FHIR se puede utilizar con aplicaciones móviles, comunicaciones basadas en la nube, intercambio de datos basados en EHR, comunicación de servidor en tiempo real y mucho más. Con FHIR, los desarrolladores de software pueden desarrollar aplicaciones estandarizadas basadas en navegador que permitan a los usuarios acceder a datos clínicos desde cualquier sistema sanitario, independientemente de los sistemas operativos y dispositivos utilizados.
FHIR es más fácil de aprender e implementar que las versiones anteriores y proporciona interoperabilidad inmediata. El estándar FHIR también permite diferentes métodos arquitectónicos que pueden utilizarse para recopilar información de un sistema moderno o heredado.
Aunque FHIR es compatible con los estándares HL7 V2 y CDA, las organizaciones deberían migrar a FHIR para beneficiarse de la nueva dirección de intercambio de datos de información de salud. Sin embargo, muchos proveedores siguen confiando en versiones anteriores del estándar HL7, lo que hace que algunos equipos de TI no estén seguros de si deben reescribir las aplicaciones existentes para HL7 V2 o reemplazarlas.
Nuestra solución de integración de aplicaciones, IBM App Connect, tiene la capacidad de transformar HL7 a FHIR de forma bidireccional sin necesidad de reescribir aplicaciones. Puede mover datos sanitarios de un sistema a otro, incluso a un EHR que actúa como servidor FHIR.
IBM App Connect for Healthcare es una versión especializada de IBM App Connect para el sector sanitario. Ofrece patrones prediseñados que proporcionan transformación y enrutamiento FHIR inteligentes. Los patrones pueden convertir FHIR a cualquier otro formato, lo que crea oportunidades para que las organizaciones sanitarias se den cuenta de los beneficios de FHIR y exploren los últimos métodos de integración, incluidas las arquitecturas basadas en eventos. Los proveedores de TI de estado pueden utilizar IBM API Connect para ampliar el alcance de estos recursos FHIR en múltiples casos de uso, con la capacidad de crear, gestionar, asegurar y socializar API FHIR.
