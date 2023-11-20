Integración de aplicaciones y datos sanitarios con FHIR + HL7

FHIR se basa en estándares anteriores como HL7 Version 2 (V2) y HL7 Version 3 (V3) y utiliza estándares web comunes como API RESTful, XML, JSON y HTTP. El uso de API REST hace que FHIR sea más eficiente, ya que permite a los consumidores de datos solicitar información bajo demanda, en lugar de suscribirse a un feed que Comparte todos los datos, se necesiten o no de inmediato (como ocurría en versiones anteriores de HL7).

La API REST de HL7 FHIR se puede utilizar con aplicaciones móviles, comunicaciones basadas en la nube, intercambio de datos basados en EHR, comunicación de servidor en tiempo real y mucho más. Con FHIR, los desarrolladores de software pueden desarrollar aplicaciones estandarizadas basadas en navegador que permitan a los usuarios acceder a datos clínicos desde cualquier sistema sanitario, independientemente de los sistemas operativos y dispositivos utilizados.

FHIR es más fácil de aprender e implementar que las versiones anteriores y proporciona interoperabilidad inmediata. El estándar FHIR también permite diferentes métodos arquitectónicos que pueden utilizarse para recopilar información de un sistema moderno o heredado.