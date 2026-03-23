Las organizaciones se enfrentan a un dilema difícil: aunque se han multiplicado las herramientas para llegar a los candidatos, la capacidad de tomar buenas decisiones de contratación con rapidez sigue pareciendo difícil de alcanzar. Los puestos permanecen vacantes más tiempo del necesario y los candidatos cualificados se retiran a mitad del proceso. Estas ineficiencias agotan la energía de los responsables de selección de personal, perjudican la imagen de marca del empleador y aumentan los costes de la empresa.
Según Kim Morick, líder de RR. HH. en IA en IBM® Consulting, los mejores talentos permanecen en el mercado una media de solo diez días. Las consecuencias de un proceso de contratación deficiente se agravan rápidamente, especialmente teniendo en cuenta el ritmo de cambio en los entornos laborales actuales.
Según una encuesta a 750 ejecutivos del IBM Institute of Business Value, se reveló que el 87 % de los líderes empresariales creen que para aprovechar todo el potencial de un futuro habilitado para la IA, deben contar con las personas adecuadas en los puestos correctos.
Deloitte reveló que el 93 % de los trabajadores encuestados por la organización consideran que ir más allá del concepto tradicional de empleo es fundamental para el éxito de la organización. En este momento, la capacidad de adaptación puede ser tan importante como las habilidades adquiridas anteriormente, y la agilidad, tanto para los responsables de contratación como para la reserva de talento, es esencial.
Una estrategia de selección eficaz no se basa solo en la velocidad. Se trata de reducir el esfuerzo desperdiciado y mejorar la calidad de la toma de decisiones a lo largo del camino. “La eficiencia en la contratación no consiste en hacer el mismo proceso más rápido”, afirma Rob Enright, líder global de adquisición de talento en IBM Consulting. “Se trata de emitir mejores juicios con pruebas más claras y menos ruido”.
Esta dinámica es especialmente cierta en un panorama de selección en constante expansión y repleto de plataformas. Dado que la tecnología ha permitido que los candidatos potenciales inunden las empresas con currículos a través de diversos canales de selección, los equipos de selección de personal han recurrido a esas mismas tecnologías para filtrar toda esa información. Sin embargo, la implementaciones de tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia en la selección siempre debe contar con unos criterios claros para medir el éxito. Según la clave, Enright “primero diseña la obra y luego aplica la tecnología”.
Según Enright, las organizaciones generan más valor a través de la tecnología cuando:
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Mejorar la eficiencia de la contratación requiere fortalecer varios procesos interconectados, pero ninguna intervención por sí sola puede reemplazar la claridad. “La práctica más importante es tener claro lo que realmente importa en el puesto”, dice Enright. “La mayor parte de la ineficiencia se debe a unos requisitos excesivos y a la búsqueda de candidatos ‘perfectos’ que no existen”.
La ineficiencia también proviene de equipos de selección sobrecargados. Muchas empresas reciben decenas de miles, o incluso millones, de solicitudes. Cada vez más, la IA está ayudando a las organizaciones a cribar el ruido, agilizar los procesos de contratación y generar perspectivas basadas en datos sobre las tendencias de contratación.
Las estrategias críticas para mejorar la eficiencia de la contratación incluyen:
Los modernos sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), las herramientas de búsqueda de personal asistidas por IA y las plataformas de videoentrevistas pueden reducir drásticamente el tiempo dedicado a las tareas manuales. Sin embargo, la tecnología aporta valor cuando se utiliza intencionadamente. Una revisión de la infraestructura tecnológica actual de una organización puede mejorar el rendimiento, al garantizar que los responsables de selección de personal no tengan que lidiar con herramientas poco prácticas y al implementar sistemas que se integren a la perfección con los flujos de trabajo existentes.
Cada vez más, las herramientas de IA mejoran el proceso de selección mediante la selección de currículos, la búsqueda de candidatos y la personalización de los seguimientos, permitiendo a los responsables de selección centrarse en trabajos más relacionados con las relaciones.
A las organizaciones les puede resultar útil analizar sus procesos actuales para identificar dónde se pierde tiempo o qué pasos son innecesarios. Por ejemplo, muchas organizaciones llevan a cabo varias rondas de entrevistas o exigen solicitudes muy extensas, cuando unos procesos más breves podrían dar resultados similares. Lo mismo se aplica a las deliberaciones del equipo de contratación, que a menudo involucran a múltiples stakeholders. “Cree vías de toma de decisiones más sencillas y rápidas con propietarios claros”, afirma Enright.
Al utilizar intervenciones tecnológicas como la IA para evaluar las cualificaciones de los candidatos desde el principio del proceso, las organizaciones pueden reducir los procesos intensivos en mano de obra y minimizar el tiempo dedicado a las primeras evaluaciones.
El instinto por sí solo no constituye una estrategia de contratación. Las entrevistas estructuradas, las métricas estandarizadas y las rúbricas de evaluación bien definidas ayudan a los equipos a tomar decisiones más coherentes. Con el tiempo, el seguimiento de las contrataciones que tienen éxito puede ayudar a las organizaciones a perfeccionar sus procesos. Con las herramientas de análisis habilitadas para IA, las empresas pueden generar perspectivas granulares sobre las tendencias de contratación e identificar los criterios que predicen el éxito en puestos específicos.
La mala comunicación, tanto interna como externa, es una de las principales causas de los retrasos en la contratación. Establezca procesos claros de admisión al inicio de cada búsqueda y defina los puestos y responsabilidades entre todos los stakeholders. Asegúrese de que los candidatos reciban actualizaciones oportunas y honestas. La falta de coordinación y la mala comunicación con los candidatos dan lugar a entrevistas inútiles y a tener que repetir los procesos de selección.
Las herramientas de IA pueden detectar de forma proactiva las brechas de comunicación. Por ejemplo, pueden alertar a los equipos de contratación cuando un candidato ha estado sin comunicación durante un número determinado de días o redactar actualizaciones de estado personalizadas a escala.
Las ganancias de eficiencia logradas a costa de candidatos de calidad no son realmente ganancias. El objetivo es crear un proceso que sea a la vez rápido y reflexivo. Este enfoque requiere invertir tiempo por adelantado para definir claramente el puesto y diseñar entrevistas que muestren la información que la organización necesita. Un grupo de candidatos más reducido y mejor seleccionado, que encaje bien con la cultura de la empresa, suele ser casi siempre más eficaz que uno numeroso y mal seleccionado.
La IA ayuda a los equipos a actuar antes y con mayor rapidez en el caso de los candidatos de mayor calidad, al detectar los indicadores que más probablemente se correlacionen con el éxito. También reduce el volumen de entrevistas necesarias sin sacrificar la calidad del grupo final.
Los responsables de selección dedican una cantidad de tiempo desproporcionada a tareas que no requieren juicio humano: programar entrevistas, enviar actualizaciones de estado, recopilar comentarios y publicar descripciones de puestos. La automatización de estas tareas libera a los responsables de selección para que realicen el trabajo que requiere su experiencia.
La IA se adapta bien a la automatización administrativa, donde puede gestionar tareas de gran volumen basadas en reglas y ofrecer un ahorro de tiempo inmediato. Sin embargo, la automatización excesiva de los procesos de contratación puede dar lugar a interacciones inconexas e ineficaces o a señales perdidas. Las organizaciones exitosas utilizan la IA y la automatización para simplificar la experiencia de contratación, no solo para acelerarla.
Muchas organizaciones recurren por defecto a la contratación externa antes de considerar seriamente a los candidatos internos. Esta tendencia puede resultar costosa: las contrataciones externas suelen tardar más en incorporarse y requieren más formación. “Primero fíjese en los candidatos internos”, dice Enright. “A menudo, la vía más rápida es la interna”. Los candidatos internos tienden a comprender la cultura y los sistemas de una organización. Los sólidos programas de movilidad interna también mejoran la experiencia de los empleados de manera más amplia, proporcionando una ventaja competitiva significativa en mercados de talento ajustados.
La IA es útil para analizar sistemáticamente las reservas de talentos internas e identificar a los empleados cuyas habilidades o experiencia los convierten en candidatos viables para puestos vacantes. Esta capacidad se aplica incluso cuando el puesto actual de un empleado no aparecería en una búsqueda tradicional.
La complejidad del proceso puede crecer con el tiempo, pero si bien puede indicar minuciosidad, también puede enmascarar una falta de claridad sobre lo que importa. Cada nueva etapa del proceso de entrevista o paso de aprobación se añadió por una razón, pero el efecto acumulativo podría ser un proceso de contratación que lleve meses.
La simplificación, ya sea en una aplicación o en rondas de entrevistas, se traduce en rapidez y en una experiencia más positiva para el candidato. Con la implementación estratégica de la IA, las organizaciones pueden unificar los datos de contratación y automatizar los procesos clave, lo que se traduce en un proceso de contratación más sencillo y rápido.
Dado que implica la colaboración entre responsables de selección de personal, responsables de contratación, entrevistadores, el departamento de RR. HH. y otros departamentos, el proceso de contratación es, por naturaleza, una tarea interdepartamental. Sin embargo, cuando estos stakeholders operan en silos, los procesos se ralentizan inevitablemente. Es fundamental designar claramente a una persona responsable de cada fase del proceso de contratación, al igual que establecer canales de comunicación fluidos entre los distintos departamentos.
La IA puede facilitar la coordinación mediante el seguimiento de los plazos para enviar feedback, la notificación de las aprobaciones pendientes y la posibilidad de que todos los stakeholder implicados puedan ver cada paso del proceso de contratación.
Contratar para un puesto que no se entiende bien, o con una visión limitada de un puesto, puede ralentizar el proceso y generar resultados desastrosos. Es importante, dice Enright, entender el trabajo real. “Las organizaciones rara vez se detienen a analizar en qué consiste realmente el éxito en un puesto, por lo que los requisitos se van acumulando con aspectos que en realidad no son necesarios”. Para hacer este trabajo, señala, las organizaciones deben “evitar confundir las habilidades con los rasgos, la exposición o las preferencias”.
Una conversación exhaustiva para definir el perfil del puesto antes de iniciar la búsqueda, junto con una visión amplia de los perfiles de los posibles candidatos, es una inversión que se amortiza por sí sola. Utilizar la IA para mapear las habilidades y los puestos de trabajo en toda una organización puede ayudar a los responsables de contratación a dirigir conversaciones estructuradas y bien informadas para evitar desajustes desde el principio.
“Hay que diferenciar lo que debe estar presente desde el primer día de lo que se puede enseñar”, dice Enright. Las descripciones de los puestos de trabajo suelen ser más bien una lista de deseos que una verdadera jerarquización de los requisitos, y a algunos responsables de contratación les cuesta ser creativos a la hora de evaluar las habilidades sociales.
“Con demasiada frecuencia, las empresas descartan a candidatos muy válidos por carecer de un único aspecto concreto que se puede enseñar, en lugar de fijarse en su capacidad de adaptación, su trayectoria y su potencial”, afirma. “También pasan por alto la movilidad interna, los bucles de feedback y la realidad de que los puestos evolucionan más rápido que los requisitos utilizados para definirlos”.
La IA puede analizar las descripciones de los puestos de trabajo y los datos históricos de contratación para determinar qué requisitos indicados se daban en los candidatos seleccionados. Este análisis proporciona una base de evidencia que permite a los equipos redactar requisitos en torno a lo que realmente importa.
“Los indicadores significativos se centran ahora en la calidad de las decisiones, la claridad de las funciones y la adecuación a largo plazo, y no solo en la rapidez”, dice Enright. “Las métricas tradicionales se centran en la actividad, las métricas modernas se centran en la inteligencia y la sostenibilidad de la contratación”. Las variables medibles más útiles para evaluar la eficiencia de la contratación en el lugar de trabajo moderno, dice, son:
Más revelador que el tiempo hasta cubrir el puesto o el tiempo hasta la contratación, el tiempo hasta la decisión mide el tiempo que transcurre desde que se recibe una solicitud, o se completa una fase de entrevistas, hasta que se toma una decisión de contratación. Los largos intervalos entre etapas pueden indicar un fallo de coordinación o una autoridad de decisión poco clara.
Si los requisitos de un puesto cambian significativamente una vez iniciada la contratación, es señal de que el puesto no se comprendió bien al principio. El seguimiento de la frecuencia con la que cambian los requisitos de los puestos de trabajo ayuda a las organizaciones a identificar qué funciones podrían necesitar más apoyo.
El porcentaje de puestos ocupados internamente tiene un doble propósito: mide la eficiencia de la contratación y actúa como un indicador adelantado del compromiso de los empleados. Las organizaciones que cubren los puestos internamente se mueven más rápido y conservan valiosos conocimientos institucionales, además de preservar la cultura de la empresa a largo plazo.
Cuando los candidatos abandonan el proceso antes de recibir una oferta de trabajo o una respuesta negativa, el motivo puede ser un indicador crítico que conviene tener en cuenta. Los abandonos debidos a una falta de coincidencia en las expectativas constituyen fallos que se pueden evitar. El seguimiento y la clasificación sistemáticos de los motivos por los que los candidatos abandonan el proceso, ya sea por una falta de adecuación salarial o por una interpretación errónea del puesto, pueden constituir una fuente crítica de datos para posibles mejoras. Esta métrica puede ser más útil que la tasa de aceptación de ofertas para identificar cuellos de botella en el proceso de contratación.
El rendimiento de un nuevo empleado en los meses posteriores a su contratación puede ser un indicador más fiable de la calidad de la contratación que la impresión inicial que causa el candidato durante la entrevista. Las organizaciones que realizan un seguimiento del rendimiento de los nuevos empleados en función de los criterios de contratación pueden identificar qué momentos del proceso predicen el éxito y cuáles importan menos.
Una vez realizada la contratación, comparar la descripción del puesto original con el perfil del candidato seleccionado permite comprobar hasta qué punto los requisitos eran realistas. Esta métrica es una medida directa de hasta qué punto los requisitos reflejan lo que realmente necesita el puesto.
En la contratación, la selección de currículos y la programación de entrevistas, la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más omnipresente. “Pero la clave para una implementación eficaz es comprender para qué es realmente adecuada la tecnología: la IA es más valiosa cuando ayuda a las organizaciones a ver las funciones y el talento con mayor claridad”, afirma Enright, “no cuando refuerza el emparejamiento poco realista”. En términos generales, la IA aporta más valor cuando:
Las herramientas con IA analizan las descripciones de los puestos y señalan el lenguaje que puede ser vago o incoherente. También puede ayudar a los responsables de contratación y a los responsables de selección de personal a determinar qué requisitos son realmente imprescindibles o a analizar los indicadores de éxito de puestos anteriores. El resultado son descripciones de puestos de trabajo más precisas y honestas que atraen a los candidatos adecuados.
Una de las aplicaciones más prometedoras de la IA es identificar candidatos cuyas habilidades estén próximas a los requisitos establecidos, aunque no coincidan exactamente con ellos. Esta capacidad es valiosa para la movilidad interna, donde la IA saca a la luz a los empleados que han desarrollado habilidades relevantes de formas que podrían no ser visibles a través de una búsqueda básica de credenciales.
El mismo patrón se aplica a los candidatos externos que podrían no haber sido los más adecuados para un solo puesto. En un caso concreto, una empresa del sector de los medios de comunicación solicitó a los candidatos que no habían sido contratados inicialmente su consentimiento para conservar sus datos en una base de datos. Gracias a la IA generativa, la empresa emparejó a estos candidatos con nuevas oportunidades a medida que estas iban surgiendo.
La IA puede ayudar a los equipos de selección a distinguir entre los requisitos que deben cumplirse desde el primer día y las habilidades que pueden desarrollarse de forma razonable en el desempeño del puesto. Al basarse en patrones de puestos y sectores similares, la IA puede propiciar conversaciones más realistas sobre los requisitos cotidianos de un puesto y ayudar a evitar que unos requisitos excesivamente exigentes descarten innecesariamente a candidatos idóneos.
Las actualizaciones de estado y la programación son tareas que consumen mucho tiempo y que la IA y la automatización del flujo de trabajo gestionan razonablemente sin intervención humana. Este cambio libera a los responsables de selección para que se centren en trabajos de mayor valor, lo que les permite invertir su tiempo donde importa: en la creación de relaciones, la evaluación de candidatos y las asociaciones estratégicas.
Los análisis impulsados por IA pueden revelar patrones en los datos de contratación que podrían ser invisibles para alguien centrado en una sola búsqueda. ¿Qué etapas se estancan constantemente? ¿Qué puestos se publican con frecuencia? Estas perspectivas permiten a las organizaciones intervenir en el momento adecuado y con las intervenciones adecuadas.
En definitiva, afirma Enright: “La IA mejora la eficiencia reduciendo el ruido y ampliando el conjunto de candidatos de forma inteligente, no buscando esas místicas ‘coincidencias perfectas’”.
Los puestos vacantes acarrean costes reales: pérdida de productividad, equipos sobrecargados de trabajo e incumplimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Las organizaciones que crean procesos de contratación verdaderamente eficientes reconocen que la velocidad es el subproducto, no el objetivo.
“Una cosa que a menudo se pasa por alto es que aumentar la eficiencia de la contratación no consiste solo en acelerar el flujo de trabajo, sino en mejorar la calidad de las decisiones que se toman en él”, afirma Enright. La mayoría de las herramientas actuales, dice, pueden acelerar el proceso sin cambiar los desafíos fundamentales en el corazón del proceso de selección: juzgar la actitud y las habilidades de un individuo en función de lo que él llama “rendimiento humano en el contexto futuro”.
“El simple hecho de acelerar los pasos no hace que la predicción sea más precisa”, afirma Enright.
Para rediseñar los procesos de selección con el fin de facilitar esta difícil tarea y mejorar la calidad de las decisiones de contratación, Enright recomienda centrarse en los siguientes aspectos:
Enright añade: “La eficiencia mejora sobre todo cuando las organizaciones dejan de intentar perfeccionar el embudo y, en su lugar, se centran en reforzar el criterio que se aplica en su interior".
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