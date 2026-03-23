Las organizaciones se enfrentan a un dilema difícil: aunque se han multiplicado las herramientas para llegar a los candidatos, la capacidad de tomar buenas decisiones de contratación con rapidez sigue pareciendo difícil de alcanzar. Los puestos permanecen vacantes más tiempo del necesario y los candidatos cualificados se retiran a mitad del proceso. Estas ineficiencias agotan la energía de los responsables de selección de personal, perjudican la imagen de marca del empleador y aumentan los costes de la empresa.

Según Kim Morick, líder de RR. HH. en IA en IBM® Consulting, los mejores talentos permanecen en el mercado una media de solo diez días. Las consecuencias de un proceso de contratación deficiente se agravan rápidamente, especialmente teniendo en cuenta el ritmo de cambio en los entornos laborales actuales.

Según una encuesta a 750 ejecutivos del IBM Institute of Business Value, se reveló que el 87 % de los líderes empresariales creen que para aprovechar todo el potencial de un futuro habilitado para la IA, deben contar con las personas adecuadas en los puestos correctos.

Deloitte reveló que el 93 % de los trabajadores encuestados por la organización consideran que ir más allá del concepto tradicional de empleo es fundamental para el éxito de la organización. En este momento, la capacidad de adaptación puede ser tan importante como las habilidades adquiridas anteriormente, y la agilidad, tanto para los responsables de contratación como para la reserva de talento, es esencial.

Una estrategia de selección eficaz no se basa solo en la velocidad. Se trata de reducir el esfuerzo desperdiciado y mejorar la calidad de la toma de decisiones a lo largo del camino. “La eficiencia en la contratación no consiste en hacer el mismo proceso más rápido”, afirma Rob Enright, líder global de adquisición de talento en IBM Consulting. “Se trata de emitir mejores juicios con pruebas más claras y menos ruido”.