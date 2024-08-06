Los líderes de seguridad están acostumbrados a pensar en la defensa en profundidad y a garantizar que su pila de seguridad y su arquitectura general proporcionen resiliencia y protección. Aunque este paradigma sigue siendo válido hoy en día, puede ser el momento de pensar en pasar a una seguridad centrada en los datos. Esto significa una gestión de datos que se corresponda con los casos de uso actuales, y donde los datos sean el activo central que requiere protección durante todo su ciclo de vida, uso y eliminación. Un cambio de paradigma en la seguridad de los datos está bien respaldado por las pruebas de la edición de 2024 del informe "Cost of a Data Breach".

El informe presenta una investigación que estudia las causas, el impacto en los costes y la recuperación de las infracciones reales en 604 organizaciones de todo el mundo y en 17 sectores. Los resultados muestran algunas tendencias interesantes que pueden ayudar a resolver el rompecabezas de los datos, incluidos los impactos en la seguridad, la privacidad, el gobierno y la regulación. Todos estos aspectos ya hacen que aumenten los riesgos debido a la prisa por implementar nuevas iniciativas de IA generativa y llevarlas rápidamente al mercado, dejando atrás las consideraciones de seguridad. De manera alarmante, una reciente encuesta ejecutiva sobre la seguridad de la IA generativa reveló que solo el 24 % de las nuevas iniciativas incluyen un componente de seguridad.