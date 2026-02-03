Su equipo de finanzas no tiene dificultades por falta de talento o esfuerzo. Tiene dificultades porque el ciclo order-to-cash (O2C) trabaja silenciosamente en su contra. Los sistemas fragmentados, las conciliaciones manuales y los flujos de trabajo desconectados crean ineficiencias que a menudo pasan desapercibidas, hasta que comienzan a drenar el flujo de caja y erosionar la confianza en sus números.

A menudo, los puntos de interrupción aparecen a final de mes, que es la prueba de estrés definitiva. Las disputas se acumulan, las facturas se estancan y los datos viven en silos en los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de la relación con el cliente (CRM), facturación y banca. Estos puntos ciegos no solo le ralentizan, sino que socavan la precisión de las previsiones y la toma de decisiones.

Los factores comunes que conducen a los puntos de interrupción incluyen:

Sistemas fragmentados y puntos ciegos: casi el 40 % de los directores financieros (CFO) no confían plenamente en sus datos financieros porque las plataformas desconectadas dificultan la precisión.

Si bien puede resultar tentador dedicar más herramientas o personal al problema, eso no resuelve la fragmentación. Las soluciones puntuales añaden complejidad, no claridad. Lo que los líderes financieros necesitan es visibilidad unificada, validaciones automatizadas y flujos de trabajo conectados, no otra hoja de cálculo o aplicación aislada.



Un cambio hacia un O2C unificado y con IA



La integración con IA está redefiniendo lo que significa ser bueno en finanzas. Al conectar los sistemas ERP, CRM, de facturación y bancarios en un flujo de confianza, los líderes obtienen:

Visibilidad en tiempo real de todo el ciclo O2C

Menos disputas y cobros más rápidos

Flujo de caja previsible y mayor cumplimiento

Una única fuente fiable a través de ERP, CRM, facturación y banca para una mejor visibilidad y toma de decisiones

Imagine un fin de mes sin apagar fuegos. Las conciliaciones automatizadas detectan los errores a tiempo. Los flujos de trabajo integrados aceleran la facturación y los cobros. El gobierno está integrado en todos los procesos, lo que reduce los riesgos de cumplimiento y libera a su equipo para que se centre en la estrategia, no en las hojas de cálculo. Las principales instituciones financieras ya están haciendo este cambio. Una empresa global que opera en 170 países redujo los errores y aceleró el flujo de caja mediante la automatización de las conciliaciones y la unificación de los flujos de datos, transformando las finanzas de una supervisión reactiva a un liderazgo proactivo.

¿Quiere obtener más información sobre lo que puede ser bueno para su organización?