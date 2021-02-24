Las cadenas de suministro de atención médica se han centrado en varios factores de riesgo importantes o desafíos subyacentes:

Falta de resiliencia : la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de una mayor resiliencia de la cadena de suministro. IDC enfatiza la importancia de que las organizaciones sanitarias tengan una mayor adaptabilidad a las condiciones cambiantes de la pandemia mientras se posicionan para la "próxima normalidad" pospandémica. Por supuesto, mitigar las interrupciones de la cadena de suministro en la atención sanitaria tiene importantes consecuencias para la cuenta de resultados y la atención al paciente. Quizá por eso una encuesta reciente mostró que las interrupciones en la cadena de suministro son ahora la segunda prioridad más alta de los CEO por detrás de la seguridad del paciente.

: la falta de resiliencia en las organizaciones sanitarias suele deberse a una visibilidad deficiente, concretamente a la falta de acceso rápido a datos centralizados, consumibles y en tiempo real procedentes de fuentes de datos dispersas y sistemas aislados. Esto dificulta determinar qué se necesita, qué hay en stock y el alcance de la demanda futura. En última instancia, no se puede gestionar lo que no se puede ver y medir. Gestión de costes : durante la pandemia, a medida que aumentaba la demanda de equipos de protección personal (EPI) y suministros médicos, los costes se dispararon. Ahora, se prevé que los gastos de suministros superen a los de personal como el mayor gasto en sanidad . Los estudios demuestran que la mayoría de las decisiones de inventario tomadas para adaptarse a una perturbación no son óptimas y casi la mitad son innecesarias. No es sorprendente, dada la falta de visibilidad y que los sistemas de estado suelen encargar suministros basándose en modelos históricos y preferencias médicas, en lugar de en la utilización real y la demanda esperada. Esto conduce a desperdicios, procedimientos retrasados y altos costes de inventario y transporte.

Los retos de integración se agravan aún más por las fusiones y adquisiciones (M&A), y se espera que las consecuencias del COVID-19 aceleren las fusiones y adquisiciones en el sector sanitario. M&A proporciona un importante potencial de crecimiento y ahorro de costes, pero también lleva a los sistemas hospitalarios a gestionar equipos, tecnologías y procesos fragmentados. La mejora de la integración y la interoperabilidad permiten una mejor toma de decisiones y permiten a una organización colaborar mejor y adelantarse a las interrupciones.

A pesar de estos retos, las soluciones tecnológicas avanzadas ofrecen una vía rápida hacia la transformación y la resiliencia. Los líderes del sector sanitario y de la cadena de suministro ya están tomando medidas para abordar estos retos y mejorar sus organizaciones en el proceso. Según IDC, el 62 % de los hospitales aumentaron el gasto en aplicaciones de cadena de suministro y el 64 % de los ejecutivos calificaron sus aplicaciones de gestión de cadena de suministro basadas en la nube como "críticas para el negocio".

Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas con IA están despertando un interés especial. De hecho, el 88 % de los directivos de atención médica identificaron la IA como una tecnología "crítica" para sus cadenas de suministro en los próximos tres años. Las torres de control respaldadas por IA pueden ayudar a una organización a obtener visibilidad dinámica en toda la red, mejorar la capacidad para detectar cambios y interrupciones en la demanda, y apoyar la gestión de inventarios y la toma de decisiones para mejorar la atención al paciente.

Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas con IA pueden ayudar a afrontar los retos que plantea la pandemia aprovechando cinco capacidades clave:

Visibilidad integral

Previsión inteligente y detección de demanda

Planificación sin contacto y productividad mejorada

Planificación y automatización elevadas

Creación de un ecosistema colaborativo

Implementar torres de control no consiste solo en hacer frente a los retos expuestos por la pandemia. También son un componente clave en la transición a un entorno más digital y basado en datos y para afrontar los retos y oportunidades del futuro. La combinación de visibilidad, automatización e integración en toda la cadena de suministro con una torre de control abre nuevas fronteras: un ecosistema sanitario en el que la conectividad y la colaboración de la cadena de suministro permiten gestionar mejor, e incluso adelantarse, a futuras crisis y retos sanitarios.