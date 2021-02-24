La COVID-19 ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales del sistema sanitario y, sobre todo, un problema persistente con la capacidad y la resiliencia de las cadenas de suministro sanitario. Entre el 59 % y el 83 % de las organizaciones han informado de retrasos o aumentos en los plazos de entrega en la adquisición de suministros desde el inicio de la pandemia. En respuesta, el 81 % de estas organizaciones ajustaron sus inventarios, la mayoría aumentando los niveles de inventario, para capear las fluctuaciones y las interrupciones de la demanda.
Las cadenas de suministro de atención médica se han centrado en varios factores de riesgo importantes o desafíos subyacentes:
Los retos de integración se agravan aún más por las fusiones y adquisiciones (M&A), y se espera que las consecuencias del COVID-19 aceleren las fusiones y adquisiciones en el sector sanitario. M&A proporciona un importante potencial de crecimiento y ahorro de costes, pero también lleva a los sistemas hospitalarios a gestionar equipos, tecnologías y procesos fragmentados. La mejora de la integración y la interoperabilidad permiten una mejor toma de decisiones y permiten a una organización colaborar mejor y adelantarse a las interrupciones.
A pesar de estos retos, las soluciones tecnológicas avanzadas ofrecen una vía rápida hacia la transformación y la resiliencia. Los líderes del sector sanitario y de la cadena de suministro ya están tomando medidas para abordar estos retos y mejorar sus organizaciones en el proceso. Según IDC, el 62 % de los hospitales aumentaron el gasto en aplicaciones de cadena de suministro y el 64 % de los ejecutivos calificaron sus aplicaciones de gestión de cadena de suministro basadas en la nube como "críticas para el negocio".
Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas con IA están despertando un interés especial. De hecho, el 88 % de los directivos de atención médica identificaron la IA como una tecnología "crítica" para sus cadenas de suministro en los próximos tres años. Las torres de control respaldadas por IA pueden ayudar a una organización a obtener visibilidad dinámica en toda la red, mejorar la capacidad para detectar cambios y interrupciones en la demanda, y apoyar la gestión de inventarios y la toma de decisiones para mejorar la atención al paciente.
Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas con IA pueden ayudar a afrontar los retos que plantea la pandemia aprovechando cinco capacidades clave:
Implementar torres de control no consiste solo en hacer frente a los retos expuestos por la pandemia. También son un componente clave en la transición a un entorno más digital y basado en datos y para afrontar los retos y oportunidades del futuro. La combinación de visibilidad, automatización e integración en toda la cadena de suministro con una torre de control abre nuevas fronteras: un ecosistema sanitario en el que la conectividad y la colaboración de la cadena de suministro permiten gestionar mejor, e incluso adelantarse, a futuras crisis y retos sanitarios.
