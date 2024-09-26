Según el informe IBM "Cost of a Data Breach" de 2024, el coste medio global de una vulneración de datos alcanzó los 4,88 millones de dólares este año, un aumento del 10 % con respecto a 2023.

Para el sector sanitario, el informe ofrece buenas y malas noticias. La buena noticia es que el coste medio de las vulneraciones de datos cayó un 10,6 % este año. La mala noticia es que, por decimocuarto año consecutivo, la atención médica encabeza la lista con las recuperaciones de vulneraciones más caras, con una media de 9,77 millones de USD.

El ransomware desempeña un papel clave en la creación de esta diferencia de costes. Según datos de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el número de ataques de ransomware casi se duplicó entre 2022 y 2023. Ataques recientes a gran escala, como los de Change Healthcare y Ascension, han demostrado la eficacia de estos ataques para conseguir que los hackers obtengan lo que quieren.

¿El resultado? El ransomware está en aumento. Esto es lo que las organizaciones sanitarias necesitan saber sobre por qué el ransomware funciona tan bien, qué quieren los atacantes y cómo los compromisos pasados impulsan las tendencias futuras.