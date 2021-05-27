Hadoop vs. Spark: ¿Cuál es la diferencia?

Las respectivas arquitecturas de Hadoop y Spark, cómo se comparan estos marcos de big data en múltiples contextos y escenarios que se adaptan mejor a cada solución.
Hadoop y Spark, ambos desarrollados por Apache Software Foundation, son marcos de código abierto ampliamente utilizados para arquitecturas de big data. Cada marco contiene un amplio ecosistema de tecnologías de código abierto que preparan, procesan, gestionan y analizan big data.
Apache Hadoop es un servicio de código abierto que permite a los usuarios gestionar big data (desde gigabytes hasta petabytes) habilitando una red de ordenadores (o "nodos") para resolver grandes e intrincados problemas de datos. Es una solución altamente escalable y rentable que almacena y procesa datos estructurados, semiestructurados y no estructurados (por ejemplo, registros de flujo de clics de Internet, registros de servidores web, datos de sensores IoT, etc.).
Entre los beneficios del marco Hadoop se incluyen los siguientes:
Apache Spark, que también es de código abierto, es un motor de procesamiento de datos para conjuntos de big data. Al igual que Hadoop, Spark divide tareas grandes en diferentes nodos. Sin embargo, tiende a funcionar más rápido que Hadoop y utiliza memoria de acceso aleatorio (RAM) para almacenar en caché y procesar datos en lugar de un sistema de archivos. Esto permite a Spark gestionar casos de uso que Hadoop no puede.
Entre los beneficios del marco Spark se incluyen los siguientes:
Hadoop admite análisis avanzados de datos almacenados (por ejemplo, análisis predictivo, minería de datos, ML (machine learning), etc.). Permite dividir las tareas de procesamiento de análisis de grandes datos en tareas más pequeñas. Las pequeñas tareas se realizan en paralelo mediante un algoritmo (por ejemplo, MapReduce), y después se distribuyen por un clúster Hadoop (es decir, nodos que realizan cálculos en paralelo sobre grandes conjuntos de datos).
El ecosistema de Hadoop se compone de cuatro módulos principales:
Apache Spark, el mayor proyecto de código abierto en proceso de datos, es el único marco que combina datos e inteligencia artificial (IA). Esto permite a los usuarios realizar transformaciones y análisis de datos a gran escala y, a continuación, ejecutar algoritmos de machine learning (ML) e IA de última generación.
El ecosistema Spark consta de cinco módulos principales:
Spark es una mejora de Hadoop para MapReduce. La principal diferencia entre Spark y MapReduce es que Spark procesa y conserva los datos en la memoria para los pasos posteriores, mientras que MapReduce procesa los datos en el disco. Como resultado, para cargas de trabajo más pequeñas, las velocidades de proceso de datos de Spark son hasta 100 veces más rápidas que las de MapReduce (enlace externo a ibm.com).
Además, a diferencia del proceso de ejecución en dos etapas de MapReduce, Spark crea un gráfico acíclico dirigido (DAG) para programar tareas y la orquestación de nodos en todo el clúster Hadoop. Este proceso de seguimiento de tareas permite la tolerancia a fallos, que vuelve a aplicar las operaciones registradas a los datos de un estado anterior.
Analicemos más de cerca las principales diferencias entre Hadoop y Spark en seis contextos críticos:
Según los análisis comparativos y la información fáctica facilitados anteriormente, los siguientes casos ilustran mejor la usabilidad general de Hadoop frente a Spark.
Hadoop es más eficaz en los casos que implican lo siguiente:
Spark es más eficaz para escenarios que implican lo siguiente:
