Hadoop vs. Spark: ¿Cuál es la diferencia?

Las respectivas arquitecturas de Hadoop y Spark, cómo se comparan estos marcos de big data en múltiples contextos y escenarios que se adaptan mejor a cada solución.

Hadoop y Spark, ambos desarrollados por Apache Software Foundation, son marcos de código abierto ampliamente utilizados para arquitecturas de big data. Cada marco contiene un amplio ecosistema de tecnologías de código abierto que preparan, procesan, gestionan y analizan big data.

 

 

¿Qué es Apache Hadoop?

Apache Hadoop es un servicio de código abierto que permite a los usuarios gestionar big data (desde gigabytes hasta petabytes) habilitando una red de ordenadores (o "nodos") para resolver grandes e intrincados problemas de datos. Es una solución altamente escalable y rentable que almacena y procesa datos estructurados, semiestructurados y no estructurados (por ejemplo, registros de flujo de clics de Internet, registros de servidores web, datos de sensores IoT, etc.).

Entre los beneficios del marco Hadoop se incluyen los siguientes:

  • Protección de datos en medio de un fallo de hardware.
  • Gran escalabilidad desde un solo servidor hasta miles de máquinas.
  • Análisis en tiempo real para análisis históricos y procesos de toma de decisiones.

¿Qué es Apache Spark?

Apache Spark, que también es de código abierto, es un motor de procesamiento de datos para conjuntos de big data. Al igual que Hadoop, Spark divide tareas grandes en diferentes nodos. Sin embargo, tiende a funcionar más rápido que Hadoop y utiliza memoria de acceso aleatorio (RAM) para almacenar en caché y procesar datos en lugar de un sistema de archivos. Esto permite a Spark gestionar casos de uso que Hadoop no puede.

Entre los beneficios del marco Spark se incluyen los siguientes:

El ecosistema Hadoop

Hadoop admite análisis avanzados de datos almacenados (por ejemplo, análisis predictivo, minería de datos, ML (machine learning), etc.). Permite dividir las tareas de procesamiento de análisis de grandes datos en tareas más pequeñas. Las pequeñas tareas se realizan en paralelo mediante un algoritmo (por ejemplo, MapReduce), y después se distribuyen por un clúster Hadoop (es decir, nodos que realizan cálculos en paralelo sobre grandes conjuntos de datos).

El ecosistema de Hadoop se compone de cuatro módulos principales:

  1. Hadoop Distributed File System (HDFS): sistema de almacenamiento de datos primario que gestiona grandes conjuntos de datos que se ejecutan en hardware básico. También proporciona un acceso a datos de alto rendimiento y una gran tolerancia a los fallos.
  2. Yet Another Resource Negotiator (YARN): gestor de recursos de clúster que programa tareas y asigna recursos (por ejemplo, CPU y memoria) a la aplicación.
  3. Hadoop MapReduce: divide las tareas de proceso de datos en otras más pequeñas, distribuye las pequeñas tareas entre distintos nodos, luego ejecuta cada tarea.
  4. Hadoop Common (Hadoop Core): conjunto de bibliotecas y servicios comunes de los que dependen los otros tres módulos.

El ecosistema Spark

Apache Spark, el mayor proyecto de código abierto en proceso de datos, es el único marco que combina datos e inteligencia artificial (IA). Esto permite a los usuarios realizar transformaciones y análisis de datos a gran escala y, a continuación, ejecutar algoritmos de machine learning (ML) e IA de última generación.

El ecosistema Spark consta de cinco módulos principales:

  1. Spark Core: motor de ejecución subyacente que programa y despacha tareas y coordina las operaciones de entrada y salida (I/O).
  2. Spark SQL: recopila información sobre datos estructurados para permitir a los usuarios optimizar el proceso de datos estructurados.
  3. Spark Streaming y Structured Streaming: ambos añaden capacidades de procesamiento de flujos. Spark Streaming toma los datos de diferentes fuentes de streaming y los divide en microlotes para obtener una transmisión continua. El streaming estructurado, basado en Spark SQL, reduce la latencia y simplifica la programación.
  4. Biblioteca de machine learning (MLlib): un conjunto de algoritmos de machine learning para la escalabilidad, además de herramientas para la selección de características y la construcción de pipelines de ML. La API principal para MLlib es DataFrames, que proporciona uniformidad en diferentes lenguajes de programación como Java, Scala y Python.
  5. GraphX: Motor de cálculo de fácil uso que permite la construcción, modificación y análisis interactivos de datos escalables estructurados en grafos.

Comparación de Hadoop y Spark

Spark es una mejora de Hadoop para MapReduce. La principal diferencia entre Spark y MapReduce es que Spark procesa y conserva los datos en la memoria para los pasos posteriores, mientras que MapReduce procesa los datos en el disco. Como resultado, para cargas de trabajo más pequeñas, las velocidades de proceso de datos de Spark son hasta 100 veces más rápidas que las de MapReduce (enlace externo a ibm.com).

Además, a diferencia del proceso de ejecución en dos etapas de MapReduce, Spark crea un gráfico acíclico dirigido (DAG) para programar tareas y la orquestación de nodos en todo el clúster Hadoop. Este proceso de seguimiento de tareas permite la tolerancia a fallos, que vuelve a aplicar las operaciones registradas a los datos de un estado anterior.

Analicemos más de cerca las principales diferencias entre Hadoop y Spark en seis contextos críticos:

  1. Rendimiento: Spark es más rápido porque utiliza memoria de acceso aleatorio (RAM) en lugar de leer y escribir datos intermedios en discos. Hadoop almacena datos en varias fuentes y los procesa en lotes mediante MapReduce.
  2. Coste: Hadoop funciona a un coste menor, ya que se basa en cualquier tipo de almacenamiento para el proceso de datos. Spark funciona a un coste mayor porque depende de cálculos en memoria para el proceso de datos en tiempo real, lo que requiere que utilice grandes cantidades de RAM para poner en marcha los nodos.
  3. Procesamiento: aunque ambas plataformas procesan datos en un entorno distribuido, Hadoop es ideal para el procesamiento por lotes y el procesamiento lineal de datos. Spark es ideal para el procesamiento en tiempo real y para procesar flujos de datos no estructurados en directo.
  4. Escalabilidad: cuando el volumen de datos crece rápidamente, Hadoop escala con rapidez para adaptarse a la demanda a través del sistema de archivos distribuidos Hadoop (HDFS). A su vez, Spark depende del HDFS tolerante a fallos para grandes volúmenes de datos.
  5. Seguridad: Spark mejora la seguridad con autenticación mediante secreto compartido o información de registro, mientras que Hadoop utiliza múltiples métodos de autenticación y control de acceso. Aunque, en general, Hadoop es más seguro, Spark puede integrarse con Hadoop para alcanzar un nivel de seguridad más alto.
  6. Machine learning (ML): Spark es la plataforma superior en esta categoría porque incluye MLlib, que realiza cálculos de ML (machine learning) iterativos en memoria. También incluye herramientas que realizan regresión, clasificación, persistencia, construcción de pipelines, evaluación, etc.

Conceptos erróneos sobre Hadoop y Spark

Conceptos erróneos comunes sobre Hadoop

  • Hadoop es barato: aunque es de código abierto y fácil de configurar, mantener el servidor en funcionamiento puede ser costoso. Cuando se utilizan funciones como computación en memoria y almacenamiento en red, la gestión de big data puede costar hasta 5000 USD.
  • Hadoop es una base de datos: aunque Hadoop se utiliza para almacenar, gestionar y analizar datos distribuidos, no se realizan consultas al extraer los datos. Esto convierte a Hadoop en un almacén de datos en lugar de una base de datos.
  • Hadoop no ayuda a las pymes: el "big data" no es exclusivo de las "grandes empresas". Hadoop tiene características simples como los informes de Excel que permiten a las empresas más pequeñas aprovechar su poder. Tener uno o dos clústeres de Hadoop puede mejorar enormemente el rendimiento de una pequeña empresa.
  • Hadoop es difícil de configurar: aunque la gestión de Hadoop es difícil en los niveles superiores, existen muchas interfaces gráficas de usuario (GUI) que simplifican la programación para MapReduce.

Conceptos erróneos comunes sobre Spark

  • Spark es una tecnología en memoria: aunque Spark utiliza eficazmente el algoritmo menos utilizado (LRU), no es, en sí mismo, una tecnología basada en memoria.
  • Spark siempre funciona 100 veces más rápido que Hadoop: aunque Spark puede funcionar hasta 100 veces más rápido que Hadoop para cargas de trabajo pequeñas, según Apache, normalmente solo funciona hasta 3 veces más rápido para las grandes (enlace externo a ibm.com).
  • Spark introduce nuevas tecnologías en el proceso de datos: aunque Spark utiliza eficazmente el algoritmo LRU y canaliza el procesamiento de datos, estas capacidades existían anteriormente en las bases de datos de procesamiento paralelo masivo (MPP). Sin embargo, lo que diferencia a Spark de MPP es su orientación de código abierto.

Casos de uso de Hadoop y Spark

Según los análisis comparativos y la información fáctica facilitados anteriormente, los siguientes casos ilustran mejor la usabilidad general de Hadoop frente a Spark.

Casos prácticos de Hadoop

Hadoop es más eficaz en los casos que implican lo siguiente:

  • Procesamiento de big data en entornos en los que el tamaño de los datos supera la memoria disponible.
  • Procesamiento por lotes con tareas que aprovechan las operaciones de lectura y escritura del disco.
  • Crear una infraestructura de análisis de datos con un presupuesto limitado.
  • Completar trabajos que no son urgentes.
  • Análisis de datos históricos y de archivo.

Casos de uso de Spark

Spark es más eficaz para escenarios que implican lo siguiente:

  • Gestionar cadenas de operaciones paralelas mediante el uso de algoritmos iterativos.
  • Obtención de resultados rápidos con cálculos en memoria.
  • Análisis de datos de flujo en tiempo real.
  • Procesamiento en paralelo de gráficos para modelar datos.
  • Todas las aplicaciones de ML.

Hadoop, Spark e IBM

IBM ofrece varios productos para ayudarle a aprovechar las ventajas de Hadoop y Spark para optimizar sus iniciativas de gestión de big data y, al mismo tiempo, alcanzar sus objetivos empresariales integrales:

  • IBM Spectrum Conductor es una plataforma multiarrendatario que implementa y gestiona Spark con otros marcos de aplicaciones en un clúster de recursos común y compartido. Spectrum Conductor ofrece gestión de cargas de trabajo, monitorización, alertas, informes y diagnósticos, y puede ejecutar varias versiones actuales y diferentes de Spark y otros marcos al mismo tiempo.
  • IBM Db2 Big SQL es un motor híbrido SQL-on-Hadoop que ofrece una única conexión a base de datos y ofrece consultas de datos avanzadas y ricas en seguridad a través de grandes fuentes de datos como Hadoop HDFS y WebHDFS, RDMS, bases de datos NoSQL y almacenes de objetos. Los usuarios se benefician de baja latencia, alto rendimiento, seguridad de datos, compatibilidad con SQL y capacidades de federación para consultas ad hoc y complejas.
  • IBM Big Replicate unifica los clústeres Hadoop que funcionan en Cloudera Data Hub, Hortonworks Data Platform, IBM, Amazon S3 y EMR, Microsoft Azure, OpenStack Swift y Google Cloud Storage. Big Replicate proporciona un único espacio de nombres virtual entre clústeres y almacenamiento de objetos en la nube a cualquier distancia entre sí.

Autor

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education