El panorama mundial del gobierno de la IA es complejo y evoluciona rápidamente. Están surgiendo temas y preocupaciones clave, pero los organismos públicos deberían adelantarse evaluando sus prioridades y procesos específicos.
El cumplimiento de las políticas oficiales mediante herramientas de auditoría y otras medidas no es más que el último paso. Las bases para poner en práctica el gobierno de manera eficaz se centran en las personas e incluyen garantizar la financiación de los mandatos, identificar a los líderes responsables, desarrollar alfabetización en IA y centros de excelencia en toda la agencia e incorporar conocimientos del mundo académico, las organizaciones sin fines de lucro y los sectores privados.
En el momento de redactar este informe, el Observatorio de Políticas de la OCDErecoge 668 iniciativas nacionales de gobierno de la IA de 69 países, territorios y la UE. Estos incluyen estrategias, agendas y planes nacionales; organismos de coordinación o monitorización de la IA; consultas públicas de partes interesadas o expertos; e iniciativas para el uso de la IA en el sector público. Además, la OCDE sitúa los reglamentos y normas de IA legalmente exigibles en una categoría separada de las iniciativas mencionadas anteriormente, en la que enumera 337 iniciativas adicionales.
El término gobierno puede ser difícil de definir. En el contexto de la IA, puede referirse a las barreras de seguridad y ética de las herramientas y sistemas de IA, a las políticas relativas al acceso a datos y al uso de modelos o a la regulación impuesta por el gobierno. Por lo tanto, vemos que las directrices nacionales e internacionales abordan estas definiciones superpuestas y entrecruzadas de diversas maneras. Por todas estas razones, el gobierno de la IA debe comenzar a nivel de concepto y continuar durante todo el ciclo de vida de la solución de IA.
En términos generales, las agencias gubernamentales se esfuerzan por lograr un gobierno que apoye y equilibre las preocupaciones sociales de la prosperidad económica, la seguridad nacional y la dinámica política, como hemos visto en la reciente orden de la Casa Blanca para crear juntas de gobierno de la IA en las agencias federales de los EE. UU. Mientras tanto, muchas empresas privadas parecen priorizar la prosperidad económica y se centran en la eficiencia y la productividad que impulsan el éxito empresarial y el valor para los accionistas, y algunas empresas, como IBM, hacen hincapié en la integración de las barreras en los flujos de trabajo de la IA.
Los organismos no gubernamentales, el mundo académico y otros expertos también publican directrices útiles para las agencias del sector público. Este año, la Alianza para la gobernanza de la IA del Foro Económico Mundial publicó el Presidio AI Framework (PDF). "...proporciona un enfoque estructurado para el desarrollo, la implementación y el uso seguros de la IA generativa. Al hacerlo, el marco destaca lagunas y oportunidades para abordar las preocupaciones de seguridad, vistas desde la perspectiva de cuatro actores principales: creadores de modelos de IA, adaptadores de modelos de IA, usuarios de modelos de IA y usuarios de aplicaciones de IA.
En todas las industrias y sectores, están surgiendo algunos temas normativos comunes. Por ejemplo, es cada vez más recomendable ofrecer transparencia a los usuarios finales sobre la presencia y el uso de cualquier IA con la que interactúen. Los líderes deben garantizar la fiabilidad del rendimiento y la resistencia a los ataques, así como un compromiso que se puede ejecutar con la responsabilidad social. Esto incluye dar prioridad a la equidad y la falta de sesgo en los datos y resultados de la formación, minimizar el impacto medioambiental y aumentar la responsabilidad mediante la designación de personas responsables y la formación en toda la organización.
Independientemente de si las políticas de gobierno se basan en normas no vinculantes o en la aplicación formal de la ley, y sin importar cuán exhaustivas o eruditas sean, no son más que principios. Lo que cuenta es cómo las organizaciones las ponen en práctica.
Por ejemplo, la ciudad de Nueva York publicó su propio plan de acción de IAen octubre de 2023 y formalizó sus principios de IAen marzo de 2024. Aunque estos principios coincidían con los temas anteriores, incluida la afirmación de que las herramientas de IA "deben probarse antes de la implementación", el chatbot con IA que la ciudad puso en marcha para responder a las preguntas sobre la creación y el funcionamiento de una empresa dio respuestas que alentaron a los usuarios a infringir la ley. ¿Dónde falló la implementación?
La operacionalización de la gobernanza requiere un enfoque centrado en el ser humano, responsable y participativo. Veamos tres acciones clave que deben tomar las agencias:
La confianza no puede existir sin responsabilidad. Para operacionalizar los marcos de gobernanza, las agencias de gobierno requieren líderes responsables que cuenten con mandatos financiados para realizar el trabajo. Para citar solo una laguna de conocimiento: varios líderes tecnológicos sénior con los que hemos hablado no comprenden cómo los datos pueden ser sesgados.
Los datos son un artefacto de la experiencia humana, propensos a calcificar las visiones del mundo y la desigualdad. La IA puede verse como un espejo que refleja nuestros prejuicios hacia nosotros. Es imperativo que identifiquemos líderes responsables que entiendan esto y puedan estar facultados financieramente y responsabilizarse de garantizar que su IA funcione de manera ética y se alinee con los valores de la comunidad a la que sirve.
Observamos que muchas agencias organizan "días de innovación" en IA y hackatones destinados a mejorar la eficiencia operativa (como reducir costes, involucrar a ciudadanos o empleados y otros KPI). Recomendamos que estos hackathones amplíen su alcance para abordar los retos de gobierno de la IA, mediante estos pasos:
Estos plazos se basan en nuestra experiencia proporcionando formación aplicada a profesionales en casos de uso muy específicos. Da a los posibles líderes la oportunidad de hacer el trabajo real de gobierno, guiados por un entrenador, al tiempo que pone a los miembros del equipo en el papel de jueces de gobierno más exigentes.
Pero los hackathones no son suficientes. No se puede aprender todo en tres meses. Las agencias deberían invertir en crear una cultura de alfabetización en IA que fomente la formación continua, incluido descartar las viejas suposiciones cuando sea necesario.
Las organizaciones que desarrollan muchos modelos de IA suelen utilizar formularios de evaluación del impacto como mecanismo principal para recopilar metadatos importantes sobre su inventario y evaluar y mitigar los riesgos de los modelos de IA antes de que se implementen. Estos formularios solo encuestan a los propietarios o compradores de modelos de IA sobre el propósito del modelo de IA, sus datos de entrenamiento y su enfoque, las partes responsables y las preocupaciones por el impacto dispar.
Existen muchos motivos de preocupación por el hecho de que estas formas se utilicen de manera aislada sin consideraciones rigurosas de formación, comunicación y cultura. Entre ellos figuran:
Hemos visto entradas de forma preocupante realizadas por profesionales de la IA de todas las geografías y de todos los niveles de formación, y por quienes afirman haber leído la política publicada y comprender los principios. Estas entradas incluyen "¿Cómo podría ser injusto mi modelo de IA si no estoy recopilando PII?" y "No hay riesgos de impacto dispar ya que tengo las mejores intenciones". Esto apunta a la necesidad urgente de una formación aplicada y de una cultura organizacional que mida de manera coherente las conductas modelo en función de unas normas éticas claramente definidas.
Una cultura participativa e inclusiva es esencial cuando las organizaciones lidian con la gestión de una tecnología con un impacto tan amplio. Como hemos comentado anteriormente, la diversidad no es un factor político, sino matemático. Los centros de excelencia multidisciplinares son esenciales para ayudar a garantizar que los empleados sean usuarios de IA responsable que comprendan los riesgos y el impacto dispar. Las organizaciones deben hacer que el gobierno sea parte integral de los esfuerzos de innovación colaborativa y recalcar que la responsabilidad recae en todos, no solo en los propietarios de modelos. Deben identificar a líderes verdaderamente responsables que aporten una perspectiva sociotécnica a las cuestiones de gobierno y que adopten nuevos enfoques para mitigar el riesgo de la IA sea cual sea su origen: gubernamental, no gubernamental o académico.
Para obtener más información sobre este tema, lea un resumen de una reciente mesa redonda del IBM Center for Business in Government con líderes de gobierno y partes interesadas sobre cómo el uso responsable de la inteligencia artificial puede beneficiar al público al mejorar la prestación de servicios de las agencias del gobierno.
