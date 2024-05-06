Independientemente de si las políticas de gobierno se basan en normas no vinculantes o en la aplicación formal de la ley, y sin importar cuán exhaustivas o eruditas sean, no son más que principios. Lo que cuenta es cómo las organizaciones las ponen en práctica.

Por ejemplo, la ciudad de Nueva York publicó su propio plan de acción de IAen octubre de 2023 y formalizó sus principios de IAen marzo de 2024. Aunque estos principios coincidían con los temas anteriores, incluida la afirmación de que las herramientas de IA "deben probarse antes de la implementación", el chatbot con IA que la ciudad puso en marcha para responder a las preguntas sobre la creación y el funcionamiento de una empresa dio respuestas que alentaron a los usuarios a infringir la ley. ¿Dónde falló la implementación?

La operacionalización de la gobernanza requiere un enfoque centrado en el ser humano, responsable y participativo. Veamos tres acciones clave que deben tomar las agencias:

1. Designar líderes responsables y financiar sus mandatos

La confianza no puede existir sin responsabilidad. Para operacionalizar los marcos de gobernanza, las agencias de gobierno requieren líderes responsables que cuenten con mandatos financiados para realizar el trabajo. Para citar solo una laguna de conocimiento: varios líderes tecnológicos sénior con los que hemos hablado no comprenden cómo los datos pueden ser sesgados.

Los datos son un artefacto de la experiencia humana, propensos a calcificar las visiones del mundo y la desigualdad. La IA puede verse como un espejo que refleja nuestros prejuicios hacia nosotros. Es imperativo que identifiquemos líderes responsables que entiendan esto y puedan estar facultados financieramente y responsabilizarse de garantizar que su IA funcione de manera ética y se alinee con los valores de la comunidad a la que sirve.

2. Proporcionar formación en gobernanza aplicada

Observamos que muchas agencias organizan "días de innovación" en IA y hackatones destinados a mejorar la eficiencia operativa (como reducir costes, involucrar a ciudadanos o empleados y otros KPI). Recomendamos que estos hackathones amplíen su alcance para abordar los retos de gobierno de la IA, mediante estos pasos:

Paso 1: tres meses antes de presentar los pilotos, que un líder de gobernanza candidata dirija una ponencia magistral sobre ética en IA para los participantes de hackathones.





tres meses antes de presentar los pilotos, que un líder de gobernanza candidata dirija una ponencia magistral sobre ética en IA para los participantes de hackathones. Paso 2: haga que la agencia de gobierno que establece la política actúe como juez del evento. Proporcione criterios sobre cómo se juzgarán los proyectos piloto que incluyan artefactos de gobierno de la IA (documentación) incluyendo hojas informativas, informes de auditoría, análisis de capas de efecto (impactos intencionados, no intencionados, primarios y secundarios) y requisitos funcionales y no funcionales del modelo en operaciones.





haga que la agencia de gobierno que establece la política actúe como juez del evento. Proporcione criterios sobre cómo se juzgarán los proyectos piloto que incluyan artefactos de gobierno de la IA (documentación) incluyendo hojas informativas, informes de auditoría, análisis de capas de efecto (impactos intencionados, no intencionados, primarios y secundarios) y requisitos funcionales y no funcionales del modelo en operaciones. Paso 3: durante las seis a ocho semanas previas a la fecha de presentación, ofrezca formación aplicada a los equipos sobre el desarrollo de estos artefactos a través de talleres sobre sus casos de uso específicos. Refuerce los equipos de desarrollo invitando a equipos diversos y multidisciplinares a unirse a ellos en estos talleres mientras evalúan la ética y modelan el riesgo.





durante las seis a ocho semanas previas a la fecha de presentación, ofrezca formación aplicada a los equipos sobre el desarrollo de estos artefactos a través de talleres sobre sus casos de uso específicos. Refuerce los equipos de desarrollo invitando a equipos diversos y multidisciplinares a unirse a ellos en estos talleres mientras evalúan la ética y modelan el riesgo. Paso 4: el día del evento, haga que cada equipo presente su trabajo de forma holística, demostrando cómo han evaluado y mitigarían diversos riesgos asociados a sus casos de uso. Los jueces con experiencia en el ámbito, la reglamentación y la ciberseguridad deberán cuestionar y evaluar el trabajo de cada equipo.

Estos plazos se basan en nuestra experiencia proporcionando formación aplicada a profesionales en casos de uso muy específicos. Da a los posibles líderes la oportunidad de hacer el trabajo real de gobierno, guiados por un entrenador, al tiempo que pone a los miembros del equipo en el papel de jueces de gobierno más exigentes.

Pero los hackathones no son suficientes. No se puede aprender todo en tres meses. Las agencias deberían invertir en crear una cultura de alfabetización en IA que fomente la formación continua, incluido descartar las viejas suposiciones cuando sea necesario.

3. Evaluar el inventario más allá de las evaluaciones algorítmicas de impacto

Las organizaciones que desarrollan muchos modelos de IA suelen utilizar formularios de evaluación del impacto como mecanismo principal para recopilar metadatos importantes sobre su inventario y evaluar y mitigar los riesgos de los modelos de IA antes de que se implementen. Estos formularios solo encuestan a los propietarios o compradores de modelos de IA sobre el propósito del modelo de IA, sus datos de entrenamiento y su enfoque, las partes responsables y las preocupaciones por el impacto dispar.

Existen muchos motivos de preocupación por el hecho de que estas formas se utilicen de manera aislada sin consideraciones rigurosas de formación, comunicación y cultura. Entre ellos figuran:

Incentivos: ¿se incentiva o desincentiva a las personas para que rellenen estos formularios con cuidado? Descubrimos que la mayoría están desincentivados porque tienen cuotas que cumplir.



Responsabilidad por el riesgo: estas formas pueden implicar que los propietarios de los modelos quedarán absueltos del riesgo por haber utilizado una determinada tecnología o un alojamiento en la nube o por haber adquirido un modelo a un tercero.



Definiciones relevantes de IA: los propietarios de modelos pueden no darse cuenta de que lo que están adquiriendo o implementando cumple con la definición de IA o automatización inteligente según una normativa.



Ignorancia sobre el impacto dispar: al hacer recaer en una sola persona la responsabilidad de rellenar y enviar un formulario de evaluación algorítmica, se podría argumentar que se omite por diseño la evaluación precisa del impacto dispar.

Hemos visto entradas de forma preocupante realizadas por profesionales de la IA de todas las geografías y de todos los niveles de formación, y por quienes afirman haber leído la política publicada y comprender los principios. Estas entradas incluyen "¿Cómo podría ser injusto mi modelo de IA si no estoy recopilando PII?" y "No hay riesgos de impacto dispar ya que tengo las mejores intenciones". Esto apunta a la necesidad urgente de una formación aplicada y de una cultura organizacional que mida de manera coherente las conductas modelo en función de unas normas éticas claramente definidas.