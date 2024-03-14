Apache Kafka es una plataforma de almacenamiento de eventos y procesamiento de flujos de código abierto ampliamente reconocida. Se ha convertido en el estándar de facto para la transmisión de datos, ya que más del 80 % de las empresas de la Fortune 500 lo utilizan. Todos los principales proveedores de servicios en la nube ofrecen servicios gestionados de transmisión de datos para satisfacer esta creciente demanda.

Una ventaja clave de optar por los servicios gestionados de Kafka es la delegación de responsabilidad de las métricas operativas y de intermediario, lo que permite a los usuarios centrarse únicamente en las métricas específicas de las aplicaciones. En este artículo, el director de producto, Uche Nwankwo, ofrece orientación sobre un conjunto de métricas de productores y consumidores que los clientes deben supervisar para obtener un rendimiento óptimo.

Con Kafka, la monitorización suele incluir varias métricas relacionadas con los temas, las particiones, los intermediarios y los grupos de consumidores. Las métricas estándar de Kafka incluyen información sobre el rendimiento, la latencia, la replicación y el uso del disco. Consulta la documentación de Kafka y las herramientas de monitorización relevantes para entender las métricas específicas disponibles para tu versión de Kafka y cómo interpretarlas eficazmente.