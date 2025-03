DesPolíticas de uso de IA Generativa

Esta semana compartía un breve post sobre los datos de uso de herramientas IA en el puesto de trabajo (fundamentalmente ChatGPT) y si bien los datos son los razonables, no por ello no me generan una serie de reflexiones.

En primer lugar, destacaría un tema de adopción, aproximadamente un 43% de los profesionales (no siempre es evidente, pero por asegurarlo,) en posiciones whitecollar utilizan en alguna medida ChatGPT para cuestiones profesionales.

De ese 43%, la mitad de tu equipo prácticamente, un 70% lo hace con «nocturnidad y alevosía».. en otras palabras, la mitad de tu equipo lo está utilizando y por cada caso que conoces, hay al menos otro.

Personalmente, soy fan del impacto en la productividad de la IA generativa en según que tipo de tareas, deberían estar utilizándolo el 100% de tu equipo…pero es cierto que esta situación levanta una serie de riesgos que tanto como manager o profesional debes gestionar.

Si te preguntas cómo puede haber alguno con lo fantásticas que son… pues si, al menos estos;