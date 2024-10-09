Ahora nos encontramos en una etapa crucial de nuestra evolución con la IA generativa empresarial. Mientras que la IA generativa para consumidores ha cautivado la imaginación de millones de personas, los ejecutivos están desarrollando prácticas que puedan ofrecer una estrategia eficaz y responsable para la IA generativa empresarial.

Según nuestra encuesta de CEO, el 60 % de las organizaciones no están desarrollando un enfoque coherente en toda la empresa de la IA generativa. IBM está en una posición única para ayudar. La empresa cuenta con una rica trayectoria en innovación, combinada con un profundo conocimiento de las necesidades de las organizaciones. Cuenta con un historial legendario de desarrollo de tecnología de calidad y de ayudar a los clientes a llevar a cabo la transformación empresarial de forma fiable. Es el lugar perfecto para contribuir a dar forma al futuro de nuestro sector.

En 25 años trabajando en el mundo de los datos, la IA y el análisis, he visto cómo la tecnología puede transformar empresas, sectores y la forma en la que vivimos nuestras vidas. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los equipos más innovadores del sector: cuatro startups, algunas "scale-ups" e hiperescaladores (Microsoft, Oracle y Google), clientes y socios de todos los tamaños. Estoy emocionado de haberme unido a IBM para ayudar a impulsar la estrategia de datos, análisis y IA de la empresa y su ejecución.

Hace poco me uní a Sanjeev Mohan y Ritika Gunnar en un episodio de podcast para compartir por qué elegí IBM y cómo creo que la empresa está en una posición única para liderar la próxima ola de transformación a través de la IA generativa.