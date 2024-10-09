Ahora nos encontramos en una etapa crucial de nuestra evolución con la IA generativa empresarial. Mientras que la IA generativa para consumidores ha cautivado la imaginación de millones de personas, los ejecutivos están desarrollando prácticas que puedan ofrecer una estrategia eficaz y responsable para la IA generativa empresarial.
Según nuestra encuesta de CEO, el 60 % de las organizaciones no están desarrollando un enfoque coherente en toda la empresa de la IA generativa. IBM está en una posición única para ayudar. La empresa cuenta con una rica trayectoria en innovación, combinada con un profundo conocimiento de las necesidades de las organizaciones. Cuenta con un historial legendario de desarrollo de tecnología de calidad y de ayudar a los clientes a llevar a cabo la transformación empresarial de forma fiable. Es el lugar perfecto para contribuir a dar forma al futuro de nuestro sector.
En 25 años trabajando en el mundo de los datos, la IA y el análisis, he visto cómo la tecnología puede transformar empresas, sectores y la forma en la que vivimos nuestras vidas. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los equipos más innovadores del sector: cuatro startups, algunas "scale-ups" e hiperescaladores (Microsoft, Oracle y Google), clientes y socios de todos los tamaños. Estoy emocionado de haberme unido a IBM para ayudar a impulsar la estrategia de datos, análisis y IA de la empresa y su ejecución.
Hace poco me uní a Sanjeev Mohan y Ritika Gunnar en un episodio de podcast para compartir por qué elegí IBM y cómo creo que la empresa está en una posición única para liderar la próxima ola de transformación a través de la IA generativa.
La visión de IBM para la IA generativa es diferente. No se trata solo de crear herramientas de vanguardia, sino de garantizar que la tecnología sea fiable, escalable y útil para resolver los retos empresariales del mundo real.
IBM tiene una larga reputación en el suministro de soluciones críticas para el negocio en sectores altamente regulados, como los servicios financieros y la sanidad. Esta amplia experiencia en la creación de sistemas seguros y fiables es exactamente lo que las empresas necesitan para adoptar la IA generativa. No estamos aquí para crear la IA por el bien de la IA, sino para ayudar a las organizaciones a transformarse con la IA y a hacerlo de una manera fiable, ética y escalable.
Entonces, ¿cómo es nuestra estrategia? En IBM, nos acercamos a la IA generativa con tres principios básicos en mente: confianza, innovación y escalabilidad empresarial.
La confianza es fundamental para la filosofía de IA de IBM. Estamos desarrollando sistemas que no solo ofrecen resultados, sino que también explican cómo se consiguen esos resultados. Por ejemplo, consideremos la colaboración de IBM con Crédit Agricole, una importante entidad bancaria y aseguradora con 53 millones de clientes y 147 000 empleados. La compañía ha asignado un presupuesto de sistema de TI de 20 mil millones de euros para el período 2022-2025. Como parte de este esfuerzo, Credit Agricole está poniendo en marcha dos soluciones de datos, IA y análisis impulsadas por el software de IBM para apoyar su amplia estrategia de TI. Estas soluciones están diseñadas para mejorar la productividad de empleados y clientes. Igualmente importante es el enfoque en la auditoría para los reguladores. Cada decisión asistida por la IA es auditable, lo que promueve el cumplimiento y fomenta la confianza en los procesos empresariales.
También he visto cómo IBM está ayudando a transformar empresas como American Airlines, que, gracias al enfoque de IBM (software + consultoría + IBM Garage), pudo acelerar sus ciclos de desarrollo y lanzamiento para desplegar una aplicación global en medio de un gran huracán, todo ello manteniendo la supervisión humana de los puntos de decisión críticos.
Los términos que utilizan estos clientes cuando describen estas aplicaciones no son "experimentos geniales". Son "robustos" y "fiables".
IBM es una de las organizaciones más innovadoras del mundo. Desde la invención del lenguaje SQL hasta la ampliación de los límites con sistemas de inteligencia artificial como Watson y modelos de lenguaje de gran tamaño, IBM lleva más de un siglo impulsando el futuro de la tecnología. Nuestra historia de innovación continúa hoy con avances en IA, nube híbrida y plataformas de código abierto. No se trata de ser el actor más nuevo, sino el más fiable, digno de confianza y ético, y IBM está liderando esta tendencia.
La IA generativa no es un experimento de investigación para IBM. Es nuestra forma de ayudar a impulsar la transformación empresarial en el mundo real. Estamos construyendo sistemas de IA escalables, seguros y preparados para satisfacer las demandas de los entornos empresariales más complejos. Ya sea que se dedique a los servicios financieros, la atención sanitaria o la fabricación, IBM cuenta con la experiencia y la infraestructura necesarias para ayudarle a implementar la IA a gran escala. Nuestras capacidades de nube híbrida e IA permiten a las empresas innovar sin sacrificar la seguridad ni el cumplimiento, independientemente de los sectores.
Creo que estamos a punto de vivir una auténtica transformación. IBM está liderando la forma en la que la IA impulsa el valor empresarial real. Nuestra misión es permitir a las empresas escalar la IA de una manera que sea a la vez eficaz y responsable.
La IA va a cambiar la forma en que operamos, la forma en que tomamos decisiones y la forma en que crecemos. En los próximos meses, lanzaremos nuevas características de IA generativa
diseñadas para revolucionar la forma en que las empresas utilizan los datos, desbloquear conocimientos más inteligentes, mejorando la toma de decisiones e impulsando la eficiencia operativa a una escala sin precedentes.
Estoy muy emocionado por formar parte de este viaje y ayudar a dar forma al futuro de la IA en IBM. Acabamos de empezar y lo mejor está aún por llegar. Esté atento a más novedades, ya que seguimos ampliando los límites de lo posible con la IA generativa.
Si quiere saber más, únase a IBM® TechXchange, donde mostraremos cómo estamos convirtiendo nuestra visión en realidad. Construyamos juntos el futuro de la IA.