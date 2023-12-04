El futuro de la planificación de negocio con la IA generativa 

En el ecosistema empresarial en rápida evolución, muchas empresas se enfrentan a una combinación de retos, como la inflación, las interrupciones de la cadena de suministro y un mercado laboral complejo. Estos factores ejercen una presión significativa sobre la rentabilidad. En este escenario, los métodos de planificación tradicionales pueden obstaculizar la capacidad de una empresa para responder rápida y estratégicamente a las oportunidades y retos cambiantes.

Aquí es donde brilla la planificación autónoma. Este enfoque permite a las organizaciones utilizar análisis basados en datos, inteligencia artificial (IA) y automatización para tomar decisiones bien informadas de forma rápida y precisa, permitiéndoles navegar las complejidades del mercado moderno con agilidad y precisión.

En esencia, la planificación de negocio autónoma comprende métodos innovadores que aprovechan el potencial de tecnologías punta como los modelos fundacionales y la IA generativa. Permite a las empresas mejorar sus procesos de planificación de ventas, elaboración de presupuestos y previsión. El objetivo no es sustituir a las personas, sino capacitarlas para que se centren en los aspectos estratégicos del negocio. Este enfoque puede gestionar un número importante de tareas con una intervención humana mínima o nula.

Lo que distingue la planificación de negocio autónoma de la automatización tradicional es su capacidad para proporcionar conocimientos aumentados, predictivos y prescriptivos y automatizar tareas basadas en estos conocimientos. Esto no solo mejora la agilidad, sino que también tiene el potencial de reducir significativamente el tiempo necesario para la toma de decisiones.