El futuro de la planificación de negocio con la IA generativa 

En el ecosistema empresarial en rápida evolución, muchas empresas se enfrentan a una combinación de retos, como la inflación, las interrupciones de la cadena de suministro y un mercado laboral complejo. Estos factores ejercen una presión significativa sobre la rentabilidad. En este escenario, los métodos de planificación tradicionales pueden obstaculizar la capacidad de una empresa para responder rápida y estratégicamente a las oportunidades y retos cambiantes.
Aquí es donde brilla la planificación autónoma. Este enfoque permite a las organizaciones utilizar análisis basados en datos, inteligencia artificial (IA) y automatización para tomar decisiones bien informadas de forma rápida y precisa, permitiéndoles navegar las complejidades del mercado moderno con agilidad y precisión.
En esencia, la planificación de negocio autónoma comprende métodos innovadores que aprovechan el potencial de tecnologías punta como los modelos fundacionales y la IA generativa. Permite a las empresas mejorar sus procesos de planificación de ventas, elaboración de presupuestos y previsión. El objetivo no es sustituir a las personas, sino capacitarlas para que se centren en los aspectos estratégicos del negocio. Este enfoque puede gestionar un número importante de tareas con una intervención humana mínima o nula.
Lo que distingue la planificación de negocio autónoma de la automatización tradicional es su capacidad para proporcionar conocimientos aumentados, predictivos y prescriptivos y automatizar tareas basadas en estos conocimientos. Esto no solo mejora la agilidad, sino que también tiene el potencial de reducir significativamente el tiempo necesario para la toma de decisiones.
A medida que los datos se hacen más accesibles, las empresas reconocen la importancia de utilizarlos para la planificación empresarial y la planificación financiera. A pesar de la disponibilidad de soluciones tecnológicas avanzadas, las empresas suelen enfrentarse a retos importantes a la hora de utilizar herramientas de planificación y análisis. Tres de los obstáculos más frecuentes son:
Los profesionales financieros dedican demasiado tiempo a tareas manuales, lo que conduce a un proceso de planificación de negocio prolongado. Se dedican principalmente a tareas repetitivas, lo que deja poco tiempo para el análisis de datos y su evolución.
Cuando los responsables de la toma de decisiones basan sus decisiones en proyecciones y estimaciones poco fiables, esto puede afectar a la dirección estratégica general de la organización, conduciendo a resultados indeseables como una mala asignación de recursos, oportunidades de crecimiento perdidas e incluso inestabilidad financiera.
La pronunciada curva de aprendizaje asociada a las herramientas de planificación puede limitar su adopción general y obstaculizar su uso eficaz como apoyo a la elaboración de presupuestos, inversiones y previsiones. En consecuencia, esto puede conducir a resultados financieros desfavorables, oportunidades de crecimiento perdidas y mayores riesgos financieros para la empresa.
La IA generativa y los modelos fundacionales han transformado por completo el panorama empresarial y social. Lo que parecía imposible y futurista hace solo unos años es ahora una realidad tangible, que nos impulsa a un momento histórico y disruptivo.
Según Alex Bant, vicepresidente de Prácticas Financieras de Gartner: "La IA generativa puede explicar las variaciones en las previsiones y los presupuestos para que los equipos de planificación y análisis financieros las utilicen en las revisiones empresariales. También puede sintetizar esas tendencias y conocimientos para los ejecutivos y el consejo de administración".
Además, representa un cambio de paradigma innovador en varios aspectos de los procesos de planificación de negocio. Uno de sus impactos significativos radica en su capacidad para proporcionar una interfaz de lenguaje natural, cerrando la brecha entre los datos financieros complejos y los usuarios finales, elevando así a los planificadores a usuarios avanzados mediante la automatización de tareas complejas y proporcionando rápidamente conocimiento y orientación. Los usuarios ahora tienen la capacidad de hacer preguntas sobre una situación determinada y recibir respuestas detalladas e informativas.
Por ejemplo, cuando los usuarios crean sus planes, pueden examinar los resultados anteriores y preguntar al asistente las razones de un aumento repentino de los gastos en el año anterior. El asistente puede entonces ofrecer visualizaciones y explicaciones de texto, atribuyendo el aumento a factores como la estacionalidad, eventos específicos o incluso sugiriendo posibles errores de entrada de datos. Los usuarios pueden definir umbrales y condiciones para identificar anomalías o ajustar sus planes y estrategias en consecuencia.
Esta mayor facilidad de uso tiene el potencial de acelerar la productividad y establecer una ventaja competitiva, permitiendo a las empresas responder más rápidamente a la dinámica del mercado.
IBM Planning Analytics puede automatizar la planificación de negocio integrada en toda su organización, agilizar los procesos y fomentar la colaboración entre sus equipos para responder rápidamente a las disrupciones del mercado.
IBM Planning Analytics va a experimentar una fase de transformación con la introducción de la IA generativa. Esta mejora ofrece la oportunidad de revolucionar el flujo de trabajo de la planificación de negocio y ayudar a las empresas a mejorar su eficacia, lo que se traducirá en decisiones de marketing más precisas y estratégicas.
La futura inclusión de un asistente de IA en lenguaje natural está estratégicamente planificada para reducir las barreras de uso al ofrecer una interacción intuitiva y sin esfuerzo con Planning Analytics. Esta experiencia mejorada no solo otorga a los usuarios acceso a información y conocimientos valiosos, sino que también les permite interactuar con sus datos de una manera más fácil de usar e intuitiva.
Por ejemplo, un usuario podría preguntar: "¿Cómo creo el mejor horario de empleados que equilibre la carga de trabajo y reduzca los costes laborales?" Con la integración prevista con los modelos fundacionales, IBM Planning Analytics, que lleva proporcionando información prescriptiva desde 2021 mediante la integración con IBM Decision Optimization (IBM ILOG CPLEX), puede interpretar la solicitud del usuario, analizar los datos y parámetros relevantes y proporcionar un calendario sugerido junto con explicaciones en lenguaje natural.
IBM prevé que la IA actúe como socio asesor, utilizando técnicas avanzadas de optimización para proponer estrategias óptimas y recomendar acciones y decisiones precisas que puedan contribuir a lograr los resultados esperados y minimizar los riesgos en escenarios empresariales complejos.
Importante: IBM puede cambiar o retirar declaraciones sobre su dirección e intención futuras sin previo aviso. Estas declaraciones representan únicamente las metas y objetivos actuales.
