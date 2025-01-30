"Los bancos se enfrentan a la disrupción desde todos los ángulos", afirma Ian Gillard, vicepresidente ejecutivo sénior de Bangkok Bank. De hecho, en los últimos años el sector bancario ha sufrido una importante disrupción debido a los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias de los consumidores y la evolución de la normativa. Los bancos se enfrentan a tres desafíos simultáneos, afirma Shanker Ramamurthy, socio de IBM Consulting : cómo crecer y diferenciarse, cómo reducir la relación coste/ingreso persistentemente alta y cómo gestionar el riesgo y la exposición regulatoria.
Afrontar estos desafíos requiere una modernización multifaceta. Gillard y Ramamurthy, ambos miembros del consejo BIAN, ofrecieron soluciones en la Cumbre Bancaria de la Red de Arquitectura de la Industria Bancaria (BIAN) 2024.
Uno de los mayores desafíos para el sector bancario es la cantidad de tiempo y dinero que se dedica a probar la tecnología. El presidente de BIAN y ex director de sistemas de información del Grupo HSBC, Steve Van Wyk, afirma que una de las causas raíz de esto es que los bancos "prueban la base de código monolítico en lugar de poder manejarlo por componentes o microservicios".
Modernizar el núcleo de las operaciones de una organización financiera puede ser la clave para desbloquear la innovación, ya que la transformación digital de la oficina intermedia y administrativa permite centrarse en desarrollar soluciones innovadoras y nuevas e iniciativas de mejora orientadas al cliente. En respuesta, los consultores de IBM están ayudando a los clientes a implementar la digitalización extrema en esos espacios para eliminar la complejidad y la duplicación y reasignar las inversiones hacia clientes, plataformas y ecosistemas diseñados para ofrecer un valor superior. ¿Podría esto mover la rentabilidad de la inversión de los programas de modernización bancaria de un solo dígito bajo a cerca del 20%?
La modernización bancaria en los mercados en crecimiento se está produciendo a una escala nunca vista en los mercados maduros, con un increíble porcentaje de transacciones realizadas a través del móvil. IBM ha trabajado con clientes como State Bank of India, DBS en Singapur y Bradesco en Latinoamérica, ayudándoles a beneficiarse de estas capacidades, con Integración multicanal como banca abierta, finanzas integradas y otras plataformas bancarias.
El uso del marco estándar de BIAN ha acelerado la transformación, haciendo que la tecnología sea más fácil de probar y descomponer en componentes. Como lo describe Van Wyk, esto es como descomponer una construcción compleja en componentes individuales de "ladrillos Lego" que son más sencillos de integrar en otros sistemas no solo del banco, sino también del sector.
De manera similar, Paolo Sironi, Líder Global de Investigación de Banca y Mercados Financieros del Institute for Business Value de IBM, cree que la Transformación de la banca requiere “plataformas de desarrollo sólidas pero flexibles” para desenredar las arquitecturas de Tecnología bancarias “tipo espagueti”. En su opinión, la banca de las pequeñas y medianas empresas (PYME) es el sector en el que más competirán muchas instituciones financieras y los nuevos operadores en los próximos cinco años. Estas instituciones utilizarán una combinación de soluciones digitales, colaboraciones con socios del ecosistema y tecnologías emergentes como la IA generativa para crear nuevos modelos de negocio que sirvan mejor a este vasto segmento de clientes importante para la economía global.
En Tailandia, Bank of Bangkok ha logrado adelantarse a la era del PC y utilizar dispositivos personales en su lugar. El 97 por ciento de las operaciones bancarias se realizan con dispositivos móviles, los clientes nunca han tenido cheques y muchos no tienen tarjetas bancarias. Los cajeros automáticos no tienen tarjeta y la gente los utiliza escaneando códigos QR con sus teléfonos. Como resultado, la estabilidad de sus call centers es aún más importante; los servicios digitales no pueden estar fuera de servicio durante más de ocho horas, en total, durante todo el año. Esto es aún más impresionante cuando se da cuenta de que deben lidiar con un aumento de 10 veces en la demanda en los días pico, con hasta un 300 % más de actividad alrededor del día de pago.
La transición a los pagos en tiempo real no está exenta de desafíos. Fusiona el tiempo de dos procesos discretos para la confirmación y liquidación de transacciones, haciendo que ocurran simultáneamente en tiempo real. Esto ha significado que el dinero puede moverse con menos tiempo para identificar el fraude y evitar que el dinero acabe en las manos equivocadas.
El futuro de la computación incluirá la combinación de bits más neuronas y cúbits, y los sectores bancarios utilizarán estas tecnologías, incluyendo la computación cuántica y la IA generativa, para reinventarse para el futuro, según una presentación en la conferencia BIAN del Dr. Darío Gil, vicepresidente senior y jefe de investigación en IBM.
La propia IBM ha experimentado más de 3000 millones de dólares de aumento de la productividad y un ahorro del 40 % en su presupuesto de recursos humanos (RR. HH.). Los empleados pueden responder a 80% de las principales consultas de RR.HH. de los asociados utilizando su plataforma de IA generativa para empresas, watsonx™. Este ejemplo es relevante para el sector de servicios financieros dado el gran nivel de conocimientos que debe poseer su personal. Para los clientes, el impacto empresarial de trabajar con consultores y tecnología de IBM incluye una tasa de precisión del 90 % en las consultas de los clientes, 1200 horas de mano de obra ahorradas y un 80 % menos de costes para la primera redacción de documentos legales.
Con la aceleración de los ciclos de vida del desarrollo de software, IBM está trabajando con clientes, incluidas la mayoría de las instituciones financieras más grandes del mundo, sobre cómo utilizar tecnologías de IBM como watsonx y Granite, laboratorios de inferencia y otras capacidades en el mercado. La IA generativa se está integrando en los procesos para hacerlos más eficaces y eficientes. Al mismo tiempo, a medida que la IA generativa acelera la velocidad a la que se puede crear e implementar código, la superficie de ataque aumenta (con más software que necesita protección en tiempo real) y puede volverse más compleja rápidamente a medida que se crea más código en una organización.
Mirando hacia adelante, las empresas continúan luchando con el desafío de ampliar con éxito la adopción de la IA generativa. Hay muchas consideraciones, como la gobernanza, la protección de datos, la confianza y la autenticidad, el modelo operativo y la rentabilidad de la inversión. Saket Sinha, socio senior de la práctica de consultoría de banca global y mercados financieros de IBM, explicó que IBM está trabajando con los clientes para ayudarlos con estas consideraciones y encontrar respuestas a las preguntas más difíciles. Además de trabajar en colaboración para eliminar los obstáculos operativos y allanar el camino hacia una mayor eficiencia e innovación.
La experiencia y la colaboración son cruciales para emprender este viaje, sobre todo porque la siguiente fase de avance, que antes duraba 15 años, se divide en cinco. Como dice Ramamurthy, "en 30 años de consultoría en el sector de los servicios financieros, nunca me ha entusiasmado tanto una tecnología como el potencial de la IA generativa". Es difícil no estar de acuerdo.
Gemma Godfrey es presidenta de la junta, directora no ejecutiva e IBM Partner+
