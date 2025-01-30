La modernización bancaria en los mercados en crecimiento se está produciendo a una escala nunca vista en los mercados maduros, con un increíble porcentaje de transacciones realizadas a través del móvil. IBM ha trabajado con clientes como State Bank of India, DBS en Singapur y Bradesco en Latinoamérica, ayudándoles a beneficiarse de estas capacidades, con Integración multicanal como banca abierta, finanzas integradas y otras plataformas bancarias.

El uso del marco estándar de BIAN ha acelerado la transformación, haciendo que la tecnología sea más fácil de probar y descomponer en componentes. Como lo describe Van Wyk, esto es como descomponer una construcción compleja en componentes individuales de "ladrillos Lego" que son más sencillos de integrar en otros sistemas no solo del banco, sino también del sector.

De manera similar, Paolo Sironi, Líder Global de Investigación de Banca y Mercados Financieros del Institute for Business Value de IBM, cree que la Transformación de la banca requiere “plataformas de desarrollo sólidas pero flexibles” para desenredar las arquitecturas de Tecnología bancarias “tipo espagueti”. En su opinión, la banca de las pequeñas y medianas empresas (PYME) es el sector en el que más competirán muchas instituciones financieras y los nuevos operadores en los próximos cinco años. Estas instituciones utilizarán una combinación de soluciones digitales, colaboraciones con socios del ecosistema y tecnologías emergentes como la IA generativa para crear nuevos modelos de negocio que sirvan mejor a este vasto segmento de clientes importante para la economía global.

En Tailandia, Bank of Bangkok ha logrado adelantarse a la era del PC y utilizar dispositivos personales en su lugar. El 97 por ciento de las operaciones bancarias se realizan con dispositivos móviles, los clientes nunca han tenido cheques y muchos no tienen tarjetas bancarias. Los cajeros automáticos no tienen tarjeta y la gente los utiliza escaneando códigos QR con sus teléfonos. Como resultado, la estabilidad de sus call centers es aún más importante; los servicios digitales no pueden estar fuera de servicio durante más de ocho horas, en total, durante todo el año. Esto es aún más impresionante cuando se da cuenta de que deben lidiar con un aumento de 10 veces en la demanda en los días pico, con hasta un 300 % más de actividad alrededor del día de pago.

La transición a los pagos en tiempo real no está exenta de desafíos. Fusiona el tiempo de dos procesos discretos para la confirmación y liquidación de transacciones, haciendo que ocurran simultáneamente en tiempo real. Esto ha significado que el dinero puede moverse con menos tiempo para identificar el fraude y evitar que el dinero acabe en las manos equivocadas.