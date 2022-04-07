En palabras de Larry Fink, de BlackRock, "el cambio climático se ha convertido en un factor decisivo en las perspectivas a largo plazo de las empresas". Ahora más que nunca, se espera que las empresas informen sobre su rendimiento ESG. No tomarse en serio los riesgos ESG podría tener una serie de impactos negativos para las empresas, desde la acción de los accionistas en las Juntas Generales Anuales hasta la exclusión o desinversión de los gestores de activos de ESG. La devastación causada por el Covid-19 no ha hecho más que aumentar la importancia que tiene para los inversores gestionar el riesgo.

Como era de esperar, los informes ESG han experimentado un ascenso meteórico, y todo indica que su importancia aumentará a medida que se incrementa la presión para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, la presentación de informes ESG no debe convertirse en una mera actividad burocrática; al fin y al cabo, el objetivo final es mejorar el rendimiento ESG.

Para prepararse para el éxito, existen buenas prácticas que puede seguir, no solo para la elaboración de informes ESG, sino también para la mejora continua del rendimiento. Por ejemplo, es importante asegurarse de tener una buena base de datos en un formato flexible para cumplir con los requisitos de generación de informes ahora y en el futuro. Para ello es fundamental que el proceso de recopilación y almacenamiento de datos sea auditable, con trazabilidad hasta la fuente de los datos.

Igualmente importante es que permita establecer límites flexibles a nivel mundial. Concretamente, que sea fácil configurar y cambiar los grupos de elaboración de informes y las ubicaciones, cuentas y contadores que los sustentan. Las emisiones de referencia deben volver a ser calculadas si se producen cambios estructurales en la organización que afecten a los límites del inventario (como adquisiciones o desinversiones).

Estructurar los datos en una jerarquía organizacional flexible puede simplificar el proceso de recalcular las líneas de base para permitir más agilidad en la elaboración de informes ESG. Puede leer más sobre estas prácticas para la gestión de datos ESG en nuestro ebook de contabilidad del carbono y gestión de datos ESG.

También es importante reconocer que los datos necesarios para implementar estrategias de descarbonización suelen estar dispersos en varios sistemas internos de una organización, muchos de los cuales pueden ser incompatibles. También es posible que los datos estén en manos de proveedores que no dispongan de sistemas y procesos establecidos para compartirlos.

Para abordar los retos que plantea la captura de datos, las empresas deberían considerar la posibilidad de subcontratar el proceso de captura de datos a un proveedor de servicios especializado. Otra buena práctica es procurar la transferencia automatizada de datos siempre que sea posible, ya que los archivos manipulados por personas antes de la recogida de datos son más propensos a fallos de carga, pérdida de precisión y confusión de métricas. La mejor práctica consiste en utilizar una plataforma de software empresarial basada en la nube para almacenar y gestionar los datos de forma continua, ya que este método es superior a las hojas de cálculo.

A pesar de la consolidación en todos los marcos y de la creciente claridad en torno a los marcos preferidos por el sector, la elaboración de informes ESG sigue siendo un espacio complejo, y puede ser una carga para una empresa informar a múltiples marcos. Pero con una base sólida de datos, una empresa puede prepararse bien para cumplir con los requisitos de reporte independientemente de si se concreta un marco global.

