Los informes ESG han cobrado protagonismo en medio de la presión de los consumidores, accionistas y empleados, combinados con una creciente conciencia entre los inversores y las instituciones financieras de que el riesgo de sostenibilidad es un riesgo de inversión (como destacó el CEO de BlackRock, Larry Fink, en su carta a los CEO). Con el rendimiento ESG en un lugar destacado de la agenda, el sector de elaboración de informes ESG está destinado al cambio, ya que durante mucho tiempo ha estado plagado de una serie de directrices y marcos de presentación de informes en competencia directa.
Los marcos ESG actuales tienen diferentes niveles de enfoque en los temas centrales de medioambiente, sociedad y gobernanza, con algunos marcos que cubren cada tema en detalle, otros que cubren solo dos, y otros que cubren algunos temas en detalle y otros a un alto nivel.
La lista de marcos ESG existentes es larga y las variaciones significativas, por lo que hemos capturado sus características clave en esta matriz de marcos ESG, incluidos ejemplos de cobertura.
Dada la gran cantidad de marcos de presentación de informes y de orientación, es inevitable que exista una superposición considerable. Por ejemplo, la TCFD tiene un enfoque singular en cómo los problemas materiales relacionados con el clima podrían afectar el rendimiento financiero de una empresa. Mientras tanto, la SASB se centra ampliamente en la sostenibilidad y evalúa cómo las cuestiones materiales de sostenibilidad afectan al rendimiento financiero de la empresa, lo que por supuesto incluye los riesgos relacionados con el clima, lo que hace que se superponga con la TCFD.
Para armonizar los estándares de la SASB con las recomendaciones de la TCFD, la SASB está llevando a cabo una revisión de sus 79 sectores, evaluándolos con el objetivo de acercarlos a las recomendaciones de la TCFD. Con esta alineación, una empresa que informe de acuerdo con los estándares de la SASB también cumpliría con las recomendaciones de la TCFD.
Con el objetivo de reducir la carga de presentación de informes para las empresas, los marcos están tomando medidas para crear una alineación, y CDP, SASB y GRI han alineado sus marcos. Del mismo modo, el GRI está actualizando sus normas de divulgación para ayudar a las empresas a alinear sus divulgaciones de sostenibilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y, por lo tanto, alinearse con el PRI.
Mientras tanto, para las inversiones en activos reales, el GRESB ha hecho todo lo posible para estructurar sus evaluaciones en línea con el GRI, PRI, TCFD y SASB. Cabe destacar que alrededor de la mitad de sus requisitos de divulgación los comparte con la SASB.
El futuro de la información ESG puede verse desde al menos tres perspectivas distintas. Estos incluyen cambios regulatorios, coalescencia de sectores en torno a marcos particulares y consolidación entre marcos.
En términos de cambios regulatorios, ha habido diversos avances en las jurisdicciones nacionales y supranacionales. La propuesta de la SEC de EE. UU. anunciada en marzo de 2022 alineará a una variedad de empresas con una divulgación basada en el TCFD, y el gobierno del Reino Unido perseguirá requisitos similares. De manera similar, el paquete de finanzas sostenibles de la UE, que incluye tanto la CSRD, la Taxonomía de la UE y el SFDR, exigirá además que las empresas divulguen información relacionada con ESG.
A medida que madura la práctica de la elaboración de informes ESG, los sectores industriales se están fusionando en torno a sus marcos preferidos. Los primeros en moverse en este sentido fueron el sector inmobiliario, que favorece la presentación de informes contra el índice de sostenibilidad Dow Jones a través de la Evaluación de sostenibilidad corporativa global de S&P, y esta tendencia se puede ver más recientemente entre la comunidad inversora con algunos gestores de activos (como Blackrock) animando a sus inversores a informar según los criterios de la SASB.
también se está produciendo, lo que se traduce en un panorama periodístico en el que los marcos se centran aún más en sus propios nichos. Además de los mencionados anteriormente, existen otros ejemplos de este tipo de acuerdos, siendo el más reciente el de las NIIF y el GRI para coordinar el establecimiento de sus normas. Aunque esto no implique una consolidación formal en un único marco ESG, puede suponer un paso hacia permitir que los marcos se centren en diferentes áreas de impacto ESG.
En palabras de Larry Fink, de BlackRock, "el cambio climático se ha convertido en un factor decisivo en las perspectivas a largo plazo de las empresas". Ahora más que nunca, se espera que las empresas informen sobre su rendimiento ESG. No tomarse en serio los riesgos ESG podría tener una serie de impactos negativos para las empresas, desde la acción de los accionistas en las Juntas Generales Anuales hasta la exclusión o desinversión de los gestores de activos de ESG. La devastación causada por el Covid-19 no ha hecho más que aumentar la importancia que tiene para los inversores gestionar el riesgo.
Como era de esperar, los informes ESG han experimentado un ascenso meteórico, y todo indica que su importancia aumentará a medida que se incrementa la presión para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, la presentación de informes ESG no debe convertirse en una mera actividad burocrática; al fin y al cabo, el objetivo final es mejorar el rendimiento ESG.
Para prepararse para el éxito, existen buenas prácticas que puede seguir, no solo para la elaboración de informes ESG, sino también para la mejora continua del rendimiento. Por ejemplo, es importante asegurarse de tener una buena base de datos en un formato flexible para cumplir con los requisitos de generación de informes ahora y en el futuro. Para ello es fundamental que el proceso de recopilación y almacenamiento de datos sea auditable, con trazabilidad hasta la fuente de los datos.
Igualmente importante es que permita establecer límites flexibles a nivel mundial. Concretamente, que sea fácil configurar y cambiar los grupos de elaboración de informes y las ubicaciones, cuentas y contadores que los sustentan. Las emisiones de referencia deben volver a ser calculadas si se producen cambios estructurales en la organización que afecten a los límites del inventario (como adquisiciones o desinversiones).
Estructurar los datos en una jerarquía organizacional flexible puede simplificar el proceso de recalcular las líneas de base para permitir más agilidad en la elaboración de informes ESG. Puede leer más sobre estas prácticas para la gestión de datos ESG en nuestro ebook de contabilidad del carbono y gestión de datos ESG.
También es importante reconocer que los datos necesarios para implementar estrategias de descarbonización suelen estar dispersos en varios sistemas internos de una organización, muchos de los cuales pueden ser incompatibles. También es posible que los datos estén en manos de proveedores que no dispongan de sistemas y procesos establecidos para compartirlos.
Para abordar los retos que plantea la captura de datos, las empresas deberían considerar la posibilidad de subcontratar el proceso de captura de datos a un proveedor de servicios especializado. Otra buena práctica es procurar la transferencia automatizada de datos siempre que sea posible, ya que los archivos manipulados por personas antes de la recogida de datos son más propensos a fallos de carga, pérdida de precisión y confusión de métricas. La mejor práctica consiste en utilizar una plataforma de software empresarial basada en la nube para almacenar y gestionar los datos de forma continua, ya que este método es superior a las hojas de cálculo.
A pesar de la consolidación en todos los marcos y de la creciente claridad en torno a los marcos preferidos por el sector, la elaboración de informes ESG sigue siendo un espacio complejo, y puede ser una carga para una empresa informar a múltiples marcos. Pero con una base sólida de datos, una empresa puede prepararse bien para cumplir con los requisitos de reporte independientemente de si se concreta un marco global.
Conozca todo lo que necesita saber acerca de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), incluidos el cumplimiento, los requisitos de información, las fechas clave y mucho más.
Explore los informes CSRD con IBM Envizi y descubra cómo cumplir con sus requisitos de divulgación.
En este debate perspicaz, conozca la estrategia de Ikano Group, un conglomerado multinacional con negocios en múltiples sectores, en la preparación para la presentación de informes CSRD.
Descubra por qué The IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2024 Vendor Assessment sitúa a IBM entre los primeros de su clasificación.
Racionalice la elaboración de informes ESG para cumplir los requisitos de conformidad y elaboración de informes.
Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.
Establecer una estrategia de datos ESG para poner en práctica los objetivos de sostenibilidad y aumentar la transparencia.
Agilice la elaboración de informes ESG para cumplir con los requisitos de conformidad y creación de informes con el software de elaboración de informes ESG de IBM Envizi.