El marketing, las ventas, el comercio, Order Management y los servicios son las funciones que crean y captan ingresos. Juntos, son el sistema a través del cual se genera la demanda, se asumen compromisos y se construyen o rompen relaciones con los clientes. En la mayoría de las empresas, estas funciones se diseñaron para operar de forma independiente, cada una con su propia tecnología, métricas y mandato. Ese modelo era una respuesta razonable a la complejidad organizacional.
Este tipo de modelo ya no es suficiente. La próxima era exige una oficina principal que funcione como una sola. El coste de ejecutar estas funciones como sistemas independientes ahora se mide en ingresos.
Los agentes de IA recopilan información, evalúan opciones y dan forma a las decisiones de compra en superficies que las empresas no poseen y no pueden ver por completo. Una investigación de IBM con la Federación Nacional de Minoristas descubrió que el 45 % de los consumidores utilizan ahora la IA durante el proceso de compra, el 41 % para investigar productos y el 33 % para interpretar las reseñas. Otro 31 % utiliza la IA para buscar ofertas.¹
La misma dinámica está remodelando el B2B, donde los compradores y los comités de compras toman cada vez más decisiones a través de plataformas fuera del control directo de la empresa. Su front office ya está compitiendo en este entorno. La pregunta es si fue diseñado para ello.
El valor de la IA en la oficina principal no proviene de implementarla función por función. Proviene de su capacidad para reunir y actuar sobre la inteligencia en todas las funciones en tiempo real, interpretándolas en contexto, validándolas con respecto a las políticas y las Business Rules y actuando con confianza.
La intención del cliente, el conocimiento del producto, los precios, la disponibilidad, los derechos, el inventario, las restricciones de cumplimiento, los términos del contrato, el riesgo, el historial de servicio, la fidelidad y la siguiente mejor acción pueden importar en el mismo momento de decisión. La mayoría de las oficinas principales se construyeron para ejecutar dentro de las funciones, no para orquestar inteligencia en los momentos en que se crean, capturan, protegen y expanden los ingresos.
A medida que los agentes, asistentes y sistemas autónomos median en una proporción cada vez mayor de interacciones, esta limitación tiene consecuencias comerciales. Estos actores no entran en contacto con la empresa a través de su Organización. Evalúan si se puede entender, comparar, confiar en una empresa y actuar en consecuencia. La pregunta que deben hacerse los líderes empresariales es si el front office puede proporcionar a la IA inteligencia gobernada, actualizada y lista para tomar decisiones en el momento en que se necesita.
El marco más útil para comprender este cambio es el paso de un modelo de existencia a un modelo de elegibilidad. En el modelo antiguo, las empresas competían poniendo a disposición productos, servicios, ofertas, contenidos y vías de asistencia. La presencia era suficiente.
En el modelo agentivo, la existencia es solo el punto de partida. Un producto puede existir y aún así ser excluido porque el precio no se puede validar, el derecho no está claro, el inventario está obsoleto, la política es ambigua o no se puede confiar en el cumplimiento. La elegibilidad pregunta si la empresa puede asumir y mantener un compromiso específico bajo condiciones concretas.
Responder a esa pregunta a gran escala requiere que la oficina principal funcione como un sistema de ingresos unificado, no cinco funciones que compartan una línea jerárquica. Requiere una autoridad transversal sobre los datos, la lógica, las políticas y los derechos de decisión que determinan si una transacción puede realizarse y si la experiencia del cliente es coherente desde la primera señal hasta el cumplimiento.
El mismo cambio está cambiando la forma en que los líderes deben Think sobre los canales. Las superficies donde se forman las decisiones de compra se han multiplicado. Algunos son propios, como sitios web, aplicaciones, portales, tiendas, sucursales, centros de contacto, herramientas para vendedores y entornos de servicio.
Otros están fuera del control directo de la empresa, incluyendo motores de búsqueda, mercados, plataformas de compras, ecosistemas de socios, entornos sociales, motores de respuesta de IA y nuevas interfaces agentes. Las superficies de terceros moldean la consideración antes de que se produzca cualquier interacción directa. Las superficies propias tienen la responsabilidad de convertir esa intención en acción.
El reto es que un comprador condicionado por entornos de IA que entienden el lenguaje natural, el contexto y las limitaciones llegará a la mayoría de las superficies propiedad de la empresa y encontrará una experiencia que no puede cumplir con ese estándar. Se trata de una exposición a los ingresos, y cerrarla requiere algo más que una inversión en interfaces.
La optimización generativa del motor (GEO) es parte de lo que se requiere. Está evolucionando más allá de una táctica de búsqueda para convertirse en una disciplina de front-office. En un mundo de descubrimiento agente, la visibilidad depende de algo más que solo el contenido. También implica inteligencia de productos, reglas de elegibilidad, estructuras de precios, señales de inventario, opciones de cumplimiento y vías de servicio que los sistemas de IA puedan entender, evaluar y confiar. La información debe estructurarse para la toma de decisiones de las máquinas, no simplemente publicarse para el consumo humano.
Answer Engine Optimization (AEO) complementa GEO al aumentar la probabilidad de que su marca, productos y experiencia se conviertan en parte de la respuesta cuando los compradores interactúan con motores de búsqueda y respuestas con IA. Juntos, GEO y AEO refuerzan la capacidad de descubrimiento, la autoridad y la relevancia en los recorridos de los clientes impulsados por IA.
En la capa de infraestructura, protocolos como el Model Context Protocol (MCP) y el Universal Commerce Protocol (UCP) están surgiendo como estándares fundacionales a través de los cuales los agentes acceden, interpretan, confían y actúan sobre los datos de la empresa. Las empresas que desarrollen estas capacidades desde el principio sumarán ventajas en la capacidad de descubrimiento, autoridad y transacción que a las que se muevan tarde les podría costar superar.
La implicación del liderazgo es significativa. La transformación de la oficina central no puede gobernarse función por función si se espera que la IA interprete, decida y actúe a través de los límites funcionales. Las empresas necesitan autoridad de diseño multifuncional sobre las experiencias, señales, reglas, políticas, lógica de elegibilidad y derechos de decisión que dan forma a los resultados de ingresos. Sin esa autoridad, cada dominio podría modernizar sus propias herramientas mientras la empresa sigue siendo incapaz de reunir la inteligencia necesaria en el momento de la decisión.
La oficina principal no se diseñó para la era de las agencias. No se trata de una crítica al pasado. Es un reconocimiento de que la base de la competencia está cambiando.
A medida que la IA media en más decisiones B2C y B2B, las empresas serán juzgadas menos por si existen capacidades en algún lugar dentro de la organización y más por si esas capacidades pueden ser elegibles, fiables y ejecutables cuando la demanda esté lista para convertirse. La prioridad ahora es diseñar el front office en torno a las decisiones que crean, capturan, protegen e impulsan los ingresos.
La agenda de transformación del front office es diferente en cada empresa. Pero los líderes que se mueven con claridad tienden a plantear un conjunto de preguntas más agudas que los que siguen enmarcando este aspecto como una actualización de Tecnología:
Ninguna empresa puede responder bien a estas cuatro preguntas hoy en día. Los que son honestos sobre dónde se quedan cortos son los que están mejor posicionados para cerrar la distancia.
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