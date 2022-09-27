Hoy en día, la IA impregna todos los aspectos de la función empresarial. Ya sea en servicios financieros, contratación de empleados, servicio de atención al cliente o administración sanitaria, la IA está impulsando cada vez más flujos de trabajo críticos en todos los sectores.

Pero una mayor adopción de la IA conlleva mayores desafíos. En el mercado hemos visto numerosos errores relacionados con resultados inexactos, recomendaciones injustas y otras consecuencias no deseadas. Esto ha generado preocupaciones tanto entre organizaciones privadas como públicas sobre si la IA se está utilizando de forma responsable. Si a esto le sumamos la necesidad de cumplir con normas y regulaciones complejas, queda clara la necesidad de una estrategia de IA fiable.

Escalar el uso de la IA de manera responsable requiere gobierno de la IA, el proceso de definir políticas y establecer la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Esto, a su vez, requiere una política de ética de IA, ya que solo mediante el embedding de principios éticos en las aplicaciones de IA y los procesos podemos construir sistemas basados en la confianza.

IBM Research ha estado desarrollando herramientas de IA fiables desde 2012. Cuando IBM creó su Consejo de Ética de la IA en 2018, la ética de la IA no era un tema candente en la prensa ni era lo más importante entre los líderes empresariales. Pero a medida que la IA se ha vuelto esencial y afecta a tantos aspectos de la vida diaria, el interés por la ética de la IA ha crecido exponencialmente.

En un estudio de 2021 realizado por el IBM Institute of Business Value, casi el 75 % de los ejecutivos calificaron la ética de la IA como importante, un salto con respecto a menos del 50 % en 2018. Es más, sugiere el estudio, las organizaciones que implementan una estrategia ética amplia de la IA, integrada en todas las unidades de negocio, pueden tener una ventaja competitiva en el futuro.