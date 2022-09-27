Hoy en día, la IA impregna todos los aspectos de la función empresarial. Ya sea en servicios financieros, contratación de empleados, servicio de atención al cliente o administración sanitaria, la IA está impulsando cada vez más flujos de trabajo críticos en todos los sectores.
Pero una mayor adopción de la IA conlleva mayores desafíos. En el mercado hemos visto numerosos errores relacionados con resultados inexactos, recomendaciones injustas y otras consecuencias no deseadas. Esto ha generado preocupaciones tanto entre organizaciones privadas como públicas sobre si la IA se está utilizando de forma responsable. Si a esto le sumamos la necesidad de cumplir con normas y regulaciones complejas, queda clara la necesidad de una estrategia de IA fiable.
Escalar el uso de la IA de manera responsable requiere gobierno de la IA, el proceso de definir políticas y establecer la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Esto, a su vez, requiere una política de ética de IA, ya que solo mediante el embedding de principios éticos en las aplicaciones de IA y los procesos podemos construir sistemas basados en la confianza.
IBM Research ha estado desarrollando herramientas de IA fiables desde 2012. Cuando IBM creó su Consejo de Ética de la IA en 2018, la ética de la IA no era un tema candente en la prensa ni era lo más importante entre los líderes empresariales. Pero a medida que la IA se ha vuelto esencial y afecta a tantos aspectos de la vida diaria, el interés por la ética de la IA ha crecido exponencialmente.
En un estudio de 2021 realizado por el IBM Institute of Business Value, casi el 75 % de los ejecutivos calificaron la ética de la IA como importante, un salto con respecto a menos del 50 % en 2018. Es más, sugiere el estudio, las organizaciones que implementan una estrategia ética amplia de la IA, integrada en todas las unidades de negocio, pueden tener una ventaja competitiva en el futuro.
En IBM creemos que la creación de una IA fiable requiere un enfoque multidisciplinar y multidimensional basado en los tres principios éticos siguientes:
Al pensar en lo que se necesita para ganarse realmente la confianza en las decisiones tomadas por la IA, los líderes deben hacerse cinco preguntas centradas en el ser humano: ¿Es fácil de entender? ¿Es justo? ¿Alguien lo manipuló? ¿Es responsable? ¿Protege los datos? Estas preguntas se traducen en cinco principios fundamentales para una IA fiable: imparcialidad, solidez, privacidad, explicabilidad y transparencia.
Al hablar del gobierno de la IA, es importante tener en cuenta dos aspectos distintos que se unen:
El gobierno de la IA organizativa abarca decidir e impulsar la estrategia de IA para una organización. Esto incluye el establecimiento de políticas de IA para la organización basadas en los principios, reglamentos y leyes de la IA.
El gobierno de los modelos de IA introduce tecnología para implementar guardrails en cada fase del ciclo de vida de la IA/ML. Esto incluye la recopilación de datos, la instrumentación de procesos y la elaboración de informes transparentes para poner la información necesaria a disposición de todos los stakeholders.
A menudo, las organizaciones que buscan soluciones fiables en forma de gobierno de la IA necesitan orientación en uno de estos frentes o en ambos.
Recientemente, una institución financiera multinacional estadounidense llegó a IBM con varios desafíos, incluyendo la implementación de modelos de machine learning por cientos, construidos utilizando múltiples pilas de ciencia de datos compuestas por herramientas de código abierto y de terceros. El director de datos vio que era esencial para la empresa disponer de un marco holístico, que funcionara con los modelos construidos en toda la empresa, utilizando todas estas herramientas diversas.
En este caso, IBM® Expert Labs colaboró con la entidad financiera para crear una solución basada en la tecnología utilizando IBM Cloud Pak for Data. El resultado fue un centro de gobierno de la IA construido a escala empresarial, que permite al CDO rastrear y gobernar cientos de modelos de IA para el cumplimiento a través del banco, independientemente de las herramientas de machine learning utilizadas.
A veces, la necesidad de una organización está más ligada al gobierno de la IA de la organización. Por ejemplo, una organización sanitaria multinacional quería ampliar un modelo de IA que se estaba utilizando para inferir habilidades técnicas con el fin de inferir ahora habilidades sociales y básicas. La empresa contrató a miembros de IBM Consulting para entrenar al equipo de científicos de datos de la organización sobre cómo utilizar marcos para la empatía sistémica, mucho antes de escribir el código, para tener en cuenta la intención y proteger las vías de los modelos.
Tras el éxito de esta sesión, el cliente vio la necesidad de un gobierno de la IA más amplio. Con la ayuda de IBM Consulting, la empresa estableció su primer consejo de ética de la IA, un centro de excelencia y un programa de alfabetización en IA.
En muchos casos, las organizaciones a nivel empresarial necesitan un enfoque híbrido para el gobierno de la IA. Recientemente, un grupo bancario francés se enfrentó a nuevas medidas de cumplimiento. La empresa no disponía de suficientes procesos organizativos ni de monitorización automatizada de los modelos de IA para abordar el gobierno de la IA a escala. El equipo también quería establecer una cultura para curar la IA de manera responsable. Necesitaban tanto una solución de gobierno de la IA organizativa como de gobierno del modelo de IA.
IBM Consulting trabajó con el cliente para establecer un conjunto de principios de IA y un consejo de ética que abordara las numerosas regulaciones que se avecinan. Este esfuerzo se realizó en conjunto con los servicios de IBM Expert Labs que implementaron los componentes de la solución, como un flujo de trabajo empresarial de IA, monitores de sesgo, rendimiento y desviación, y generación de hojas informativas para los modelos de IA para promover la transparencia en toda la organización.
Establecer tanto el gobierno organizacional como la de modelos de IA para operacionalizar la ética de la IA requiere un enfoque holístico. IBM ofrece capacidades únicas y líderes en el sector para su proceso de gobierno de la IA:
Descubra los beneficios clave que se obtienen con el gobierno automatizado de la IA tanto para la IA generativa actual como para los modelos tradicionales de machine learning.
Conozca los nuevos retos de la IA generativa, la necesidad de gobernar los modelos de IA y ML y los pasos para crear un marco de IA fiable, transparente y explicable.
Entienda la importancia de establecer un proceso de evaluación defendible y de categorizar sistemáticamente cada caso de uso en el nivel de riesgo adecuado.
Lea sobre cómo impulsar prácticas éticas y conformes con la normativa con una cartera de productos de IA para modelos de IA generativa.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Dirija, gestione y monitorice su IA con una única cartera para acelerar una IA responsable, transparente y explicable.